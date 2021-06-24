Рынок ждет бум франшиз

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В России растет число желающих заняться предпринимательством. Многие начинающие бизнесмены делают выбор в пользу франшизы. Как итог: крупные франчайзинговые сети в 2020-м продемонстрировали рост. В топ самых популярных вошли, например, детские образовательные центры, медлаборатории и розничные магазины, среди которых и магазины фиксированных цен Fix Price.

Собственный бизнес, согласно исследованиям, есть у 3% россиян. Еще 51% граждан хотели бы начать предпринимательскую активность. Свое дело, по их мнению, поможет улучшить материальное положение, иметь больше свободы, реализоваться и получить общественное признание. Однако предпринимательство — это не для всех, напоминает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.э.н. Игорь Строганов. «Всегда есть риск не вписаться в рынок с предлагаемым товаром, риск потерять инвестиции и остаться в долгах. Риск сделать ошибки в юридической стороне, неправильно выбрать налоговый режим, организационную форму бизнеса, и – не справиться с последствиями”, - говорит Игорь Строганов.

Заработать на детях и продуктах

Один из самых простых путей начать предпринимательскую карьеру – купить готовый бизнес по франшизе. По статистике Российской ассоциации франчайзинга (РАФ), в прошлом году количество объектов, открытых по франшизе, выросло на 8% — до 75 тыс. В 2021 рынку прогнозируют прирост еще на 25%. Во многом это является следствием пандемии, уверены аналитики, и активности торговых сетей, которые видят в этой модели главный потенциал.

Несмотря на то, что во время локдауна, согласно данным исследования franshiza.ru, они потеряли примерно каждого пятого партнера – около 19% франчайзинговых точек – динамика по итогу 2020 года оказалась положительной. Это отражение того, что начало «ковидного» года на этом рынке было очень активным – число сделок до марта сильно выросло, и рост возобновился сразу после прохождения острой фазы – в сентябре.

Особенно привлекательной франчайзинговая модель запуска своего дела становится в сложные времена. Аналитики фиксируют рост числа франшиз, начиная с 2007 года, когда мир периодически накрывают волны финансового кризиса.

«Франшиза – достаточно удобный формат бизнеса для начинающих. Он позволяет начать своё дело с уже известной торговой маркой, а значит, в определенной степени гарантированным вниманием потребителей, полностью расписанными бизнес-процессами и, даже, зачастую, готовым оформлением торговой точки, что дает возможность сосредоточиться на управлении уже готовым бизнесом, а не на множестве сложных и спорных аспектов запуска нового, – подчеркивает Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Да, вы платите роялти владельцу марки, но в целом, это сравнительно небольшая плата за известность, марку и готовый формат».

Но из плюсов, по его мнению, появ

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ляются и минусы этого формата – это ограничение инициативы. Именно поэтому в российских реалиях не редки ситуации, когда люди начинают свою деятельность в рамках франшизы, но затем могут уйти в свободное предпринимательское плавание.

Большинство потенциальных покупателей франшиз – 40% – готовы потратить от 1 до 3 миллионов рублей (данные Buybrand Franchise Market). Каждый третий намерен инвестировать от 3 до 10 миллионов рублей. Особенно популярны сегменты курьерской доставки, медицинских лабораторий, аптек, дистанционного образования и розничных магазинов, предлагающих товары повседневного спроса.

«Мы видим растущий интерес к франшизе магазинов низких цен по всем регионам присутствия франчайзинговых точек сети – в Дальневосточном, Северо-Западном, Сибирском и Уральском федеральных округах. В течение 2020 года наши партнеры открыли по франшизе Fix Price на территории России 77 точек, за пять месяцев 2021 года – более 40-ка торговых точек. Таким образом, благодаря партнерским магазинам Fix Price освоил новые территории – первые магазины были открыты в новых населенных пунктах Республик Тыва и Бурятия, Иркутской, Сахалинской областей и Забайкальского края, - отметил директор департамента продаж Fix Price Валерий Рязанов.

Амбиции растут вместе с рынком

Франшизы магазинов пользуются наибольшей популярностью среди приобретателей бизнеса: 59% хотели бы запустить торговую точку продуктового или непродуктового ритейла. На втором месте по привлекательности находятся рестораны: 43% обдумывают покупку франшизы предприятия общепита. Появляются и мультибрендовые франчайзи, которые нанимают менеджерскую команду для управления множеством точек разных форматов.

В числе предложений преобладают франшизы сферы услуг (48%) и розницы (26%). Конкурентные преимущества получают компании, которые, как Fix Price, берут на себя задачи по формированию ассортимента для универсамов франчайзи и открывают партнёрам доступ к своей информационной системе. Большие возможности даёт также складская и логистическая оптимизация, в которой у ритейлера накоплен большой опыт, так же, как и в сфере маркетинга и технологиях продаж. Этими компетенциями и ресурсами компания готова делиться с начинающими предпринимателями.

«Можно сказать, что для уже достаточно консервативной модели произошел пересмотр ценностей: франчайзи из источника получения комиссии превращается в долгосрочного партнера, который будет генерировать прибыль, повышать лояльность к бренду и увеличивать клиентский поток на протяжении многих лет, поэтому франчайзер предоставляет в совместный доступ все имеющиеся инструменты достижения успеха. Благополучие партнеров становится залогом развития бренда», – подчеркивает Валерий Рязанов.

Большинство компаний, традиционно работающих с использованием франшизы, ставят амбициозные цели на 2021 год – 46% бизнес-игроков рассчитывают таким образом расширить сеть, 19% – уверены, что это позволит им выйти на новые территориальные рынки. Франчайзеры сосредоточены на экспоненциальном масштабировании своего бизнеса – используя свободный денежный поток, реинвестируют в открытие большого количества новых точек.

РАФ оценивает вклад франчайзинговых предприятий в экономику в 2,1 трлн рублей, или 2% российского ВВП. Для сравнения: на родине франчайзинга — в США — этот показатель составляет 3% ВВП. Достижение этого показателя одновременно будет сопровождаться и ростом числа предпринимателей.