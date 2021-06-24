Из коттеджа бизнесмена на Рублевке украли карточку с автографом самого известного игрока в американский футбол стоимостью более 50 тысяч долларов

В марте этого года "карточка новичка", подписанная Томом Брэди была продана на онлайн-аукционе за рекордную сумму

Том Брэди - 7-кратный чемпион Национальной футбольной лиги. До него таких высот в этом виде спорта ещё никто не добивался. Неудивительно, что поклонники американского футбола во всем мире жаждут заполучить в свою коллекцию карточку с автографом величайшего игрока.

Их выставляют на различных аукционах, а с каждым годом цены на них только растут. Особенно ценятся карточки, которые спортсмен раздавал в начале своей карьеры. В марте этого года "карточка новичка", подписанная Томом Брэди была продана на онлайн-аукционе. Её приобрёл фанат-коллекционер из Бостона.

Но поклонники американского футбола и коллекционеры карточек есть и у нас. Недавно один из них лишился фото с автографом Тома Брэди в результате ограбления. Кто-то пробрался в дом 50-летней российской бизнесвумен в элитном коттеджном поселке на Рублевке и похитил карточки, которые могут стоить целое состояние. Женщина обнаружила пропажу, проверила остальные ценные вещи, но все было на месте кроме этого бриллианта для частных коллекции.

— Был составлен протокол осмотра места происшествия, проведено фотографирование и изъятие следов пальцев. Признаков взлома обнаружено не было, — сообщил источник kp.ru.

Полицейские стали проводить проверку. И оказалось, что в ограблении может быть замешан один из супругов. Подозрения пали на главу семьи. Теперь полиция проверяет мужчину на причастность к краже.