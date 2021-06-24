Умер Роберт Ланда: писатель скончался на 91 году жизни

Роберт Ланда был однокурсником Евгения Примакова. Писатель умер в своей квартире в Москве. Фото: www.islamsng.com

Роберт Ланда умер несколько дней назад в своей квартире на западе Москвы. Ему было 90 лет. В последние минуты рядом с писателем была супруга Валентина Ивановна.

Роберт Григорьевич Ланда всю жизнь занимался изучением истории и культуры арабских стран. В 1953 году он окончил арабское отделение Московского института востоковедения, где он учился вместе с Евгением Примаковым, будущим министром иностранных дел и известным политиком.

После получения докторской степени Ланда сам стал преподавать историческом факультете Московского педагогического государственного университета и в Восточном университете и даже в МГУ. Он стал крупнейшим российским специалистом по истории арабских стран, выпустил порядка 320 научных работ и 21 книгу. Роберт Григорьевич писал как учебники, так и художественные произведения, одним из них стал роман "Туз. Любовь и смерть в смутное время". В 90-х Ланда увлёкся изучением изучению истории российского ислама, одноимённая книга вышла в 1995 году и положила начало подобным исследованиям в России.