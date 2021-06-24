Всероссийскую перепись населения проведут в октябре 2021 года

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Правительство РФ утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения: она пройдет с 1 по 31 октября. Для жителей труднодоступных районов нашей страны перепись продлится с апреля по декабрь 2021 года. Соответствующее постановление Правительства РФ № 949 21 июня подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее предложение о том, чтобы провести Всероссийскую перепись в октябре этого года, поддержал президент Владимир Путин. Планируется, что ее предварительные итоги будут подведены в конце 2021 года, а окончательные - до конца 2022 года.

Переписи населения проводятся для того, чтобы получить максимально полные и достоверные данные о численности, национальном составе и владении языками, уровне образования, состоянии в браке, составе семьи и источниках средств к существованию жителей страны. Эта информация помогает правительству лучше увидеть общую картину социально-экономических процессов, происходящих в регионах России, точнее планировать развитие государства и принимать необходимые населению меры социальной поддержки.

Напомним, первоначально провести Всероссийскую перепись населения собирались в октябре 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 ее решено было перенести на 2021 год, рассчитывая на улучшение эпидемиологической ситуации. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее безопасный и оптимальный период для проведения основного этапа. Решение перенести общенациональные переписи населения из-за коронавируса в 2020 году приняли и другие страны, в том числе США, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Киргизия.

- Порядка 75% стран перенесли национальные переписи с 2020-го на 2021-й и последующие годы, - рассказал представитель статистического отдела ООН Срджян Мркич. - Наша рекомендация для всех - делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять самостоятельную перепись. Эти меры позволят сократить прямые контакты переписчиков с респондентами. Речь идет о самостоятельном заполнении электронных или бумажных переписных листов без участия посредников.

Ранее переписи населения в России проводились в 2002 и 2010 годах. И тоже в октябре. Именно этот месяц рекомендован ООН как оптимальный срок, позволяющий обеспечить точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.

- Октябрь - оптимальный период для проведения основного этапа Всероссийской переписи населения, - отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. - Он удобен для людей и статистики: большинство жителей страны возвращаются домой из летних отпусков, с дач, семьи собираются вместе, начинают активнее использовать электронные ресурсы. Это время удобно и для студентов-переписчиков, которым участие в переписи в начале учебного года будет зачтено за практику.

Главным отличием Всероссийской переписи в 2021 году станет ее цифровизация. Впервые ответить на вопросы переписных листов можно будет в электронном формате. Жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Кроме того, переписчики будут обходить дома и квартиры с планшетами, оснащенными специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ и в центрах госуслуг «Мои документы».

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, активная подготовка к переписи ведется еще с прошлого года. К настоящему времени основные подготовительные работы уже выполнены.

- Отпечатаны бланки форм переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая карта-основа переписи, - рассказал Павел Смелов. - В утвержденные сроки в октябре 2021 года мы сможем провести перепись на высоком уровне в наиболее оптимальный для статистики и людей период.

После того как будет проведена «всероссийская перекличка», Росстату предстоит кропотливая работа по обработке и хранению полученных данных. По закону бумажные переписные листы необходимо хранить в Росстате и его территориальных органах в течение одного года со дня официального опубликования итогов переписи. Затем их уничтожат установленным законом способом. Графические изображения бумажных переписных листов и электронные переписные листы останутся на хранении в Росстате и Государственном архиве РФ. При этом все данные переписи будут обрабатываться и передаваться на хранение в обезличенном виде. Итоговые данные загрузят на специальную BI-платформу - цифровую систему отображения статистических данных, которая уже доступна на сайте Росстата.