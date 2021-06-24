Умерла внучка академика Павлова: она была последним человеком, кто помнил Ивана Петровича живым

Мария Владимировна (в центре) в рязанском музее Павлова. Фото: Личный архив

Не стало родной внучки академика Ивана Павлова. Мария Владимировна Соколова была последним человеком в мире, кто видел Ивана Павлова живым.

Всю жизнь Мария Владимировна Соколова проработала детским психиатром. О том, чья она внучка, предпочитала не рассказывать: "Раньше не принято было хвастаться родственниками". Она жила, как все и работала до последнего. Несколько лет назад сломала шейку бедра и после этого уже не вставала с кровати. Именно тогда дочь Катя, замечательный художник, позвала нас поговорить с мамой.

Ей было всего пять лет, когда ушел дедушка. Но несмотря на это, многие подробности из детства она помнила в деталях. Да и сама, несмотря на преклонный возраст и болезнь, удивляла живостью ума. Признавалась: "Это у нас семейное".

Одно из первых детских воспоминаний - они с дедушкой в машине, едут в Колтуши, научный городок. Маленькая Маша сидит у него на коленках, гладит тяжелый набалдашник дедушкиной трости и называет на память все улицы по дороге. Довольный дедушка смеется. Он восхищался памятью старшей внучки.

Мария Владимировна в молодости. Фото: Личный архив

- Я работала «навигатором» у дедушки, - шутила Мария Владимировна.

Ее воспоминания носили детский и от того трогательный характер.

Например, рассказывала, что Павлов больше любил кошек, чем собак и просто обожал конфетки барбарис. После обеда он ложился на диван, бабушка ставила перед ним тарелку барбарисок. Академик сосал конфетки и мастерил из фантиков бумажных петушков. Наделав стаю, выставлял друг за другом вдоль спинки дивана и звал внуков, полюбоваться на "курятник". Помнила она и то, что дедушка любил все английское, что до смерти дедушки они часто ездили на поезде в Финляндию, а в коридоре дома всегда стоял собранный чемодан на случай внезапного отъезда.

Еще одно воспоминание из детства - о том, как бабушкина двоюродная сестра Наталья вывела на даче цыпленка Мориса. Она держала куриное яйцо под мышкой - и из него вылупился птенец.

Очень умный, совершенно ручной петушок. Моринька долго потом жил на чердаке у Натальи. А вот сама женщина не пережила блокаду.

Во время одной из встреч Мария Владимировна призналась в главном страхе свой жизни. В детстве ее чуть не убил дедушкин шимпанзе Рафаэль.

В лаборатории Колтушей обитали два шимпанзе: Рафаэль и Роза. Они были очень умными: умели гасить огонь водой, гребли веслом на плотах. Роза, как с ребенком, нянчилась с куклой, подаренной Машей. А когда она умерла от чего-то, Рафаэль затосковал и стал впадать в бешенство.

Мария Владимировна в молодости. Фото: Личный архив

- Когда он вырывался, по всему городку объявляли: «Рафаэль на свободе», а люди прятались по домам, - рассказывала Маша.

В деревне его боялись больше, чем Годзиллу.

В один из таких моментов девочка с воспитательницей не успели спрятаться и разъяренная обезьяна накинулась на них. Воспитательница заслонила собой ребенка и на глазах у маленькой Маши Рафаэль повалил женщину и ударил так, что выбил ей зубы...

Может быть, этот случай и пережитый страх предопределил выбор будущей профессии Марии Владимировны. Она работала с детьми, пережившими насилие.

Когда началась война, Рафаэля по Ладожскому озеру эвакуировали в Казань. Он был очень ценен для науки. В Казани, в кабинете физики жила и Маша, вместе с отцом, матерью и сестрой.

Ивану Павлову было 86 лет, когда он умер. Внучке был 91 год. Она понимала, что уходит, но и перед концом не растеряла блестящей памяти, гостеприимства и чувства юмора. Любила, когда к ней приходят на чай и приносят сладенькое. Любила свою дачу. "Строила" веселого пуделька Ричика. И даже попросила дочку, чтобы та собрала хороший помин и раздала друзьям заранее, до того, как Марии Владимировны не станет.

Как и ее дедушка, в жизнь после смерти она не верила:

- Там нет ничего. Поэтому, если и делать, то здесь и сейчас. Второго шанса не будет, - говорила она.

Светлая память.