Мужская беременность и роды стали реальностью

Китайские ученые научили самцов мышей рожать детенышей Фото: Shutterstock

“Кому повезет - у того и петух снесет!” - говорил Глеб Жеглов бандиту Фоксу в фильме “Место встречи изменить нельзя”. Слова означавшие, что в умелых руках невозможное - возможно” оказались пророческими. Мужская беременность, стала штукой вполне реальной, что продемонстрировал эксперимент ученых Военно-медицинского университета Шанхая. Правда, медики использовали для этого не петухов, которые, как известно, народ драчливый, а безответных лабораторных мышей.

В дикой природе особи мужского пола у млекопитающих не способны рожать детей. Чтобы обойти законы природы китайские товарищи придумали хитрую схему, которая состояла из четырех этапов.

1. Для начала самец мышки (поклонникам Мики Мауса дальше лучше не читать) был кастрирован и его кровеносная система была соединена с кровеносной системой самки. По сути грызунов - мальчика и девочку - сшили в единое существо, в науке их называют парабионтами. Это было сделано для того, чтобы в общей кровеносной системе парабионтов циркулировали женские гормоны, которые вырабатывает самка.

2. На втором этапе кастрированным мужикам-страдальцам трансплантировали матку.

3. Затем через восемь недель в пересаженную матку мужского парабионта и в матку самки подсаживали эмбрионы маленьких мышек. Параллельная беременность была необходима, чтобы беременная самка выделяла необходимые гормоны и другие специфические молекулы в общий кровоток. Без этого развитие эмбрионов у оплодотворенного самца было бы невозможно.

4. На заключительном этапе беременным самцам делали кесарево сечение.

Надо сказать, что самцы занимались непривычным делом без особого успеха. Эмбрионы были трансплантированы в организм в общей сложности 163 парабиотических пар. Однако только в шести случаях самцам удалось произвести на свет божий мышат. Все 10 родившихся детеныши были здоровы и по весу не отличались от тех малышей, которые родились у самок.

Отчет о своем научном достижении поместили на портале препринтов bioRxiv.org.Там в открытом доступе публикуются работы еще не прошедшие рецензию.

Главный вопрос, который вызывает этот научный прорыв у обывателей - зачем? Сами авторы эксперимента считают, что их работа окажет глубокое влияние на исследования в области репродуктивной биологии.

Когда читаешь отчет об этом опыте, испытываешь двойственные ощущения. С одной стороны Герман Стерлигов за такое по головке, конечно, не погладит. А с другой стороны испытываешь некоторое подобие гордости за мужское племя. Как известно мужчины любую работу делают лучше, чем женщины. Даже шить одежду или готовить у мужиков получается лучше. Спросите у Диора или Джейми Оливера! На что женщины, отстаивая свою уникальность и незаменимость, пускают в ход неубиваемый аргумент- а ты пойди роди! Теперь существует, во всяком случае чисто теоретическая, возможность утереть нос прекрасному полу и в этой ипостаси. Но не уверен, что многие заходят этим шансом воспользоваться.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Как-то раз мужик нажрался и умер.

Попал на небеса и встретился с Богом.

Мужик начал умолять:

— Я так еще пожить хочу, верни меня к жизни...

Бог говорит:

— Нет...Человеком не могу. Могу курицей вернуть!)).

Мужик подумал и согласился.

Очухался в курятнике...

Ходит, зернышко клюет, вроде жить можно.

Вдруг ощущает какое-то давление в заднице.

Напрягся.

Оп... Яйцо выпало.

Мужику понравилось - прикольно! Сейчас цыплят буду высиживать, детки пойдут...

Еще напрягся.

Раз опять - яйцо.

Тут его жена будет и орет:

— Вставай чертов алкаш.

Всю кровать уже загадил!..