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Наука24 июня 2021 21:25

Полнолуние в июне 2021 года: Клубничная Луна покажется на небе 24 июня 2021 года

"КП" ведет прямую онлайн-трансляцию полнолуния в июне 2021 года
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Луна подарит жителям планеты еще одно невероятное по своей красоте явление – так называемое «клубничное» суперлуние, которое украсит небосвод в первое полнолуние лета и закроет серию суперлун в четверг, 24 июня 2021 года. Сайт «Комсомольская правда» ведет прямую онлайн-трансляцию.

Июнь 2021 года оказался богатым на астрономические события. Можно вспомнить солнечное затмение, ретроградность планет, и вот теперь можно будет полюбоваться «клубничным» суперлунием.

У каждого суперлуния есть свое название, как правило, не связанное с самим цветом Луны. Ранее люди давали имена полным Лунам, отталкиваясь от сезонности, а также погодных условий, флоры или фауны. «Клубничное» полнолуние в Европе получило такое название, поскольку в это время там собирают урожай роз, а в Северной Америке известна «жаркая» Луна из-за начала знойного сезона или «цветущая» из-за разнообразия цветов.

Увидеть необычное небесное явления можно будет 24 июня 21:39 по московскому времени (18:39 GMT). Спутник Земли в это время будет находиться на расстоянии 361,5 тысячи километров. «Клубничную» Луну будет видно на всей территории страны в период с 24 по 26 июня 2021 года.

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Земляничная луна
Земляничная луна
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