«Теща заказала лапти в подарок зятю-программисту - с белыми носочками красота будет»: идем на современный мастер-класс по плетению лаптей

Когда рядом мастер по плетению лаптей - дело это кажется простым и быстрым. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот я и дождалась начала лета, чтобы начать заготавливать липовое лыко для плетения лаптей, как это делали наши предки испокон веков. Мастер-класс в Доме ремесел в агрогородке Коровчино Дрибинского района не прошел бесследно. Плетение лаптей оказалось делом несложным и даже увлекательным. Опять же, это наша история. Вот только ходить в них надо еще приспособиться. Не самая удобная обувь, да и мастерили ее люди не от хорошей жизни.

Учусь плести лапти - авось в жизни пригодится! Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ай, пляціце! Дзеткі хоць будуць знаць, чаго мы у жызні хлябнулі»

- Однажды в Быхове на Дне письменности, к нам пожилая женщина подошла. Рассматривала наши изделия и говорит: «Ну нашто вы лапці прывезлі? Кому яны нада? Госпадзі, во горачка!» Ушла, но вернулась: «Ай, пляціце! Дзеткі хоць будуць знаць, чаго мы ў жызні хлябнулі». Видимо, воспоминания у бабушки про эти лапти не самые сладкие, - рассказала директор Дома ремесел Татьяна Сиротина. - А многие современные дети и не знают уже, что это такое. Когда родители показывают им лапти, начинают гадать: «Коробочка какая-то? Лодочка». Удивляются, потом примеряют, расспрашивают. Интересуются плетением лаптей часто и взрослые, расспрашивают подробно. Мы даже пошаговые мастер-классы высылаем многим.

Вот так выглядят более знакомые нам по книгам и фильмам лапти. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работники Дома ремесел учились плести лапти у местных жительниц, которые тоже когда-то сами их носили.

- Возродить плетение лаптей по-дрибински - это была идея Ларисы Закликовской, первого директора Дома ремесел - он открылся в 2008 году. И тогда нам еще было у кого поучиться. Особенно помогла Надежда Прокофьевна Кириллова. Она со сломанной шейкой бедра лежала, мы к ней домой ходили на мастер-классы, - вспоминает Валентина Моисеева, главный специалист по плетению исторической обувки. - Когда первый раз пришли, она говорила, что все забыла. А лыко в руки взяла: «Вроде и не помню, а руки помнят - берешь и делаешь».

Дрибинские лапти отличает "вочка" (проще говоря, дырочка) в центре. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Эти бабушки, которые сами ходили в лаптях, рассказывали, кто их плел, как их носили?

- Да. Лапти плели зимой, когда никаких полевых работ не было. Этим занимались мужчины, а женщины ткали. Плели много, вешали их под крышей. В одних лаптях, как бабуля говорила, можно неделю ходить, а можно за один вечер сносить. Бывало, с танцев возвращались босиком. В школу когда шли в непогоду, слякоть, одни лапти на ногах, вторую пару с собой несут, потому что ноги промокнут. На продажу в Могилев носили. Меняли на соль, сахар.

Материал для лаптей может храниться десятки лет

У Дрибинщины два обувных бренда, получивших статус нематериальной историко-культурной ценности - валенки и лапти. Причем у дрибинских лаптей свой стиль, который не спутаешь с другими. К примеру, знаменитые смоленские отличает косое плетение, а изюминка дрибинских - прямое плетение с «глазком», из-за чего их называют «зрячими».

Лапти в старину плели из разного материала - коры ивы, березы и других деревьев, из соломы. Сегодня даже из газет их наловчились делать. Но в Беларуси самый распространенный материал все же липовое лыко. Для него годится внутренняя часть коры молодых деревьев - луб. Так что если от липы пошли отростки, можно из не просто спилить, но и заготовить на всякий случай лыко. Июнь, пока идет движение сока, - самое подходящее для этого время.

Заготовить материал для лаптей можно впрок на много лет вперед. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кору молодой поросли снимают, сразу же режут на узкие полоски и скручивают их в мотки. В таком виде материал может храниться десятки лет. Это только кажется, что он сухой и задубевший. Размочишь в воде - и он становится мягким и гибким. В холодной воде до нужной кондиции он доходит сутки. Если залить кипятком, можно ускорить процесс. При заготовке лыка полоски резали разной ширины. Из тоненьких плели детские лапоточки, из тех, что пошире - взрослые. Но как только готовые лапти высохли, они перестают быть мягкими.

Размоченное в воде лыко становится гибким. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ширина полосок зависит от того, какого размера будут лапти. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На босу ногу их, конечно, не носили - соломку стелили, овчинку подкладывали. Онучи наматывали на ноги. Летом из льняной или конопляной ткани, зимой - суконные.

Лапти готовы, теперь в эти петельки осталось вдеть веревки, без которых лапти будут сваливаться с ног. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я примеряю лапти на тонкий носок, и единственный плюс, который нахожу в них, - массаж стоп. Ходить в них не очень удобно, и мне пяти минут хватило чтоб понять: не мой фасон!

Выглядит такая обувь колоритно, но ходить в ней еще надо приспособиться. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ах, какие плетенки из рогоза и соломки!

Самые дорогие лапти большого размера от мастериц Коровчинского дома ремесел стоят 40 рублей. И спрос есть.

Хотите готовые лапти - пожалуйста, примеряйте! Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Народные ансамбли, музеи берут у нас лапти. На съемки кино заказывали из «Беларусьфильма», - рассказывает Валентина Моисеева. - Хозяева агроусадеб покупали, чтобы встречать туристов в национальной белорусской одежде. Однажды теща зятю-программисту заказывала лапти в офис. Мол, на белые носочки наденет - и красота. Но оценил он подарок или нет, не знаю.

- Если трудные времена наступят такие, что к лаптям вернемся, сможете массовое производство наладить?

- Если материалом обеспечат, постараемся, - смеется Валентина.

На изготовление одной пары лаптей требуется часа четыре. У меня не было столько времени, поэтому мастер-класс был сокращенный. Лыко вымочено заранее, основа подготовлена. Под руководством опытного мастера плести легко. В Коровчино плести лапти умеют даже дети, которые занимаются в кружке в Доме ремесел.

- Это же наша история! Дети должны ее знать. Когда они приходят первый раз, ради интереса примеряют лапти, спрашиваем: «Удобно тебе?» «Ой нет!» - говорят. Но это полезно для сравнения с тем, как мы живем сейчас.

Плетут в Центре ремесел в Коровчино не только лапти. Для корзин, например, материал найти гораздо легче. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сплести при желании можно и колыбельку... Фото: Раиса ЮДИНА

... И головной убор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Плетеных изделий в Доме ремесел много из самого разного материала. Это и привычная соломка, из которой делают роскошные шляпы, кепи, украшения сумки.

Такого я еще ни у кого не видела! Фото: Павел МАРТИНЧИК

И лоза, которая в умелых руках превращается в красивые корзинки и посуду. И рогоз (многие по ошибке называют его камышом), из которого получаются великолепные емкости для продуктов с охлаждающим эффектом.

Из рогоза получаются великолепные емкости с охлаждающим эффектом для продуктов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы часто выезжаем на фестивали, выставки. Там надо конкуренцию выдерживать. И людей надо удивлять, они разбалованные, - говорит Татьяна Сиротина. - Поэтому что-то новое всегда надо, вот мы и плетем, и ткем, и вышиваем, и пирожки печем, и хлеб из бездрожжевого теста по бабушкиному рецепту.

В Доме ремесел сохраняют традиции разных видов рукоделия. Восстанавливают старинную вышивку Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сами ткут полотно, как учили когда-то бабушки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для детей, которые занимаются в Доме творчества, многое в новинку. И образцы традиционной белорусской вышивки... Фото: Павел МАРТИНЧИК

И детали ткачества... Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возможности соломки как материала бесконечны: хочешь лапти из нее плети, хочешь лошадок мастери. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще пекут изумительные булочки. Тоже по бабушкиному рецепту. Фото: Раиса ЮДИНА

Выставочный зал, где можно увидеть все ремесла, которым занимаются местные мастерицы, можно ходить как в музей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Раиса ЮДИНА.

БУДЬ В КУРСЕ!

Цена вопроса:

Пара готовых лаптей для взрослых - 40 руб.

Лапти детские - от 15 руб.

Льняная ткань для двух онуч 0,5 м (при ширине 145 см) - от 7 руб.

Мастер-классы мастера Дома ремесел рассылают бесплатно. Обратиться можно на почту rck.dribin@tut.by

От Минска до агрогородка Коровчино - 240 км, бензин в обе стороны обойдется от 50 рублей, в зависимости от вида топлива и манеры езды. На общественном транспорте намного дешевле, но не быстрее, и ехать придется на перекладных: до Могилева, оттуда на автобусе до агрогородка Коровчино. Оптимальный вариант добраться до дрибинских лаптей - узнать, когда в ближайшем городе будет ярмарка народных ремесел, в которой будет участвовать и Дом ремесел из Коровчино.

Готовы плести лапти сами - на лыко потратите только свое время. Захотите их носить - купите ткань.