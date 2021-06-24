Евгений Гришковец о скандале с Земфирой: «Я не намерен делать из этой истории шоу»

27 мая на канале «Дождь» в авторской программе Михаила Козырева писатель Евгений Гришковец критически высказался о новом альбоме Земфиры. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

27 мая на канале «Дождь» в авторской программе Михаила Козырева писатель Евгений Гришковец критически высказался о новом альбоме Земфиры. Он сказав, что «мрачное наркотическое отчаяние», которое, возможно, он услышал в песнях Земфиры, ему не свойственно. Ничего подобного в жизни он не переживал.

Земфира теперь уверяет, что слова писателя ее сильно ранили. Буквально вывели из равновесия жесткие слова Гришковца о ее последнем альбоме и намёки на ее наркоманию. Свои моральные страдания Земфира оценила в полтора миллиона рублей. И подала иск на Гришковца в Калининградский суд (по месту жительства писателя) о защите чести и достоинства.

После этого Гришковец заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях в адрес Земфиры. Пожалел он о том, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Записал видеообращение, в котором сообщил, что искренне сожалеет, что был излишне эмоционален в высказываниях в публичном пространстве. И готов за свой поступок принести извинения Земфире. Но говорить о причинах, которые побудили его на эти высказывания, и на каком фоне это происходило, Гришковец не стал. Мол, это будет выглядеть как уловка. Мы не удержались и все-таки позвонили Гришковцу. Что же за причины?

- Я пока не комментирую эту истории. В сущности, я сегодня узнал от журналистов, что исковое заявление все-таки поступило в Калининградский суд. И сказать мне на эту тему больше нечего. Я уже высказался о том, что сожалею о своих словах. И принес Земфире искренние извинения, - сказала «КП» Евгений Гришковец.

- Вы дали Земфире возможность напомнить о себе, особенно в свете выхода ее нового альбома, сделали дополнительную рекламу…

- Интервью с Михаилом Козыревым состоялось больше трех недель назад. То есть за три недели до заявления Земфиры в моей адрес. Это интервью почти никто не видел. Это был вечерний прямой эфир в формате свободного разговора. Тема Земфиры всплыла случайно. Я пожалел о своих словах еще в процессе этого разговора. Но ведь прямой эфир… Не вырежешь. Дальше я следил за реакцией в Интернете. Сперва не было никакого особого обсуждения. И вдруг спустя время это вынесение (скандала) на широкую публику… Мне непонятно зачем? Я уже сказал, что сожалею о своих словах. Мне очень жаль, что придется дальше всем этим заниматься. Но точно я не намерен делать из этой истории шоу.

Я сейчас нахожусь в Кемерово. У меня идут напряженные репетиции. 2 и 3 июля – премьера спектакля «Между делом». Этот тот же спектакль, премьера которого в феврале состоялась в театре им.Пушкина в Москве. И теперь меня пригласили в мой родной город, чтобы поставить эту пьесу в областной драме…

…Я видела этот спектакль Евгения Гришковца. У героев есть реальные прототипы. Нетрудно догадаться, что прототипом писателя Леонида Весневича (в Московском Театре им.Пушкина его в очередь играют Александр Арсентьев и Алексей Агранович) является сам Гришковец. Современный модный писатель Леонид Весневич, примерно одного возраста с Гришковцом, хлопочет о 22-летней художнице Зинаиде Серебровой, у которой, по его мнению, «огромный потенциал». Но в данный момент Зинаида сидит в тюрьме по тяжелой статье — незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков. Но для Весневича – это не преграда. Он назначил себя ответственным за ее талант. Он занят спасением Зинаиды… Как я поняла, тема наркотиков и поломанной судьбы молодого дарования – это то, что волнует сегодня писателя Гришковца. И во многом объясняет его эмоциональные высказывания.

- Так получилось, что в моей жизни, и в творчестве произошло такое сильнейшее совпадение, - продолжает Евгений Гришковец. – Девочка, которая сидит в тюрьме, на самом деле не художница, как в спектакле. Она певица и поэтесса, которой сейчас 24 года. И она уже два года сидит в тюрьме по «наркотической» статье. И я сейчас этим занимаюсь. Стараюсь помогать ей по мере сил. Это абсолютно реальный человек. Ей еще сидеть 4 года. Судьбой этой девочки я еще долго буду заниматься. Сам не ожидал, что так подробно придется во все это погрузиться…

Осмелимся предположить, что Гришковцу, как чуткому автору, видится, что в лирическом смысле судьба этой девушки, за которую он сейчас так бьется, чем-то напоминает судьбу молодой Земфиры, правда в реалиях сегодняшнего дня. Отсюда такая эмоциональность, категоричность и резкость в высказываниях. Просто душа болит…