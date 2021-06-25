«Извини, старичок»: Почему в России нельзя найти работу после 45

С 2013 года указывать возрастные требования в вакансиях запрещено. Но это никак не помогает «пожилым» соискателям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я в отчаянии. Год пытаюсь найти работу – нигде не берут», «Разместил резюме – ни одного звонка», «Только называю возраст, сразу слышу – мы вам перезвоним». Эти слова принадлежат разным моим знакомым. Но всех их объединяет одно — им больше 45 лет. Почему работодатели ценят молодость больше опыта? Как бороться с дискриминацией по возрасту? И что делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации? Вместе с экспертами ищем ответы на эти вопросы.

МИР СТРАШНЫХ ШАБЛОНОВ

Личная история. Мы с мамой переехали в Москву в конце 1990-х. Сразу после дефолта. Работы было мало. Как сейчас помню, в большинстве объявлений искали сотрудников «до 35 лет». Моей маме было 38. Столько же, сколько мне сейчас. Получив несколько формальных отказов (из-за возраста), мама сменила тактику. При следующем звонке она сказала «34». Пришла на очное собеседование, получила работу и только после интервью призналась, что она старше. Никого это не смутило.

С 2013 года указывать возрастные требования в вакансиях запрещено. Но это никак не помогает «пожилым» соискателям. Не подходящих под критерии идеального сотрудника отсеивают еще на этапе подачи резюме. Видят не тот возраст и либо не отвечают на письмо, либо дают формальный отказ (о хитростях кадровиков – ниже). Поэтому многие, чтобы прорваться на интервью, применяют проверенную годами хитрость.

- После 45-ти жизни нет. Тебя автоматически выкидывают из всех списков. Выкидывают навсегда, просто даже не читая твое резюме! Тебя больше нет. Нет твоих достижений и успехов. Вчера я бросил вызов системе. Соврал в своем резюме, указав возраст 38 лет. Я получил 18 звонков за один день. Я больше ничего не менял в своем резюме кроме 38 вместо 48! Мир смешных и страшных шаблонов. Мир жалких людей, принимающих шаблоны, - в сердцах написал в социальной сети Сергей Желтоногов, искавший работу маркетолога/руководителя проектов.

НАЙТИ РАБОТУ - В РАЗЫ СЛОЖНЕЕ

Кстати, похожую хитрость применяют даже профессиональные исследователи возрастной дискриминации. Тест с двумя идентичными резюме в последние годы делали ученые во многих странах мира. Проблема характерна для большинства экономик. Вот только степень дискриминации там разная.

В 2018 году в Высшей школе экономики провели собственный эксперимент. Составили фиктивные резюме женщины-бухгалтера. В них различался только возраст (29 и 48 лет).

- Из рассылки пар резюме на 341 вакансию на позицию бухгалтера в Москве следует, что вероятность получения приглашения на интервью для кандидата в возрасте 48 лет составляет 24 - 32%, тогда как для кандидата в возрасте 29 лет – 45 - 52%, - пишет в своей работе аспирант «Вышки» Екатерина Клепикова.

То есть, старших соискателей вызывают на интервью вдвое реже, чем их более молодых коллег. При этом есть и субъективные подтверждения дискриминации. В марте этого года портал SuperJob провел опрос среди пользователей. Их попросили оценить сложность поиска работы. По шкале от 1 до 10, где 10 – максимальная сложность.

- Труднее всего искать работу кандидатам в 54 - 56 лет. Средняя оценка в этом возрасте составляет рекордные 8,7 балла. Респонденты поясняют, что трудоустроиться непросто по ряду причин, главные из которых — высокие требования самого соискателя и эйджизм некоторых работодателей. Проще всего найти работу в 30 – 32 года. Там средняя оценка составляет 4,9 балла, - говорится в исследовании SuperJob.

В компаниях считают, что возрастные сотрудники не смогут выкладываться по полной, не готовы к переработкам и переобучению, не вольются в более молодой коллектив, чаще болеют и не так хорошо разбираются в современных компьютерных программах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВЕДЛИВО ИЛИ НЕТ

И это еще не самое плохое. Резюме – лишь первый фильтр, который нужно пройти соискателю. А дальше – очное интервью. Как правило, сначала с сотрудником отдела кадров или специализированным кадровым агентством. Последний барьер перепрыгнуть зачастую даже сложнее, чем исправить возраст в резюме.

- Крупные компании отдают поиск сотрудников на аутсорсинг кадровым агентствам. И если в объявлениях возраст не указывают, то в техническом задании возраст почти всегда присутствует. Поэтому сотрудник кадрового агентства будет отсекать всех кандидатов, не подходящих по тому или иному признаку, в том числе возрастному, - объясняет одна из работниц такого агентства.

В компаниях считают, что возрастные сотрудники не смогут выкладываться по полной, не готовы к переработкам и переобучению, не вольются в более молодой коллектив, чаще болеют и не так хорошо разбираются в современных компьютерных программах. Набор причин длинный. Отчасти он соответствует реальности, отчасти - нет.

- Во многом такая ситуация обусловлена в том числе и объективными причинами: люди старших возрастов в среднем имеют более низкий уровень образования. Оно получено еще в советский период или в начале 1990-х. Многие знания уже устарели. Плюс низкий уровень дополнительного образования, получаемого в трудоспособных возрастах, - считает Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

- По оценкам экспертов, Россия занимает «лидирующие» позиции в списке самых эйджистских стран. После 45 лет вероятность того, что вы будете искать работу больше полугода, вырастает в 2 раза. В России доходы падают на 22% с возрастом, в то время как в США — на 2,5%. По данным HeadHunter, субъективно дискриминацию на рабочем месте и при поиске работы ощущают больше 90% людей 45+, - дополняет Татьяна Дроздова, исследовательница проблем старшего возраста в России и руководительница компании Young Old Lab, которая занимается разработками проектов и решений для людей старшего возраста.

- Дискриминацию трудно выявить и измерить. Ведь если пожилого человека не берут на какую-то работу, или платят меньше, чем молодому работнику, это может быть отражением его относительно низкой продуктивности. Тогда это вовсе не дискриминация. Выявить дискриминацию «в чистом виде» непросто, для этого нужны хорошие данные и специальные техники экономического анализа. Именно поэтому ни точных, ни даже приблизительных масштабов дискриминации никто не назовет, - говорит Марина Колосницына, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики.

НУЖНЫ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Проблема дискриминации возрастных работников усугубляется увеличением пенсионного возраста. Потеряв работу в 45 лет, найти ее в разы труднее, а до пенсии огромный срок – 15 – 20 лет. При этом законодательными запретами можно сделать только хуже. Так, многие компании не берут пожилых сотрудников именно потому, что через короткий срок они станут предпенсионерами (за пять лет до выхода на заслуженный отдых). И тогда уволить их будет просто невозможно.

При этом убеждать компании в том, что возрастные сотрудники более опытные и что разнообразие (в том числе возрастное) в коллективе помогает компании стабильнее развиваться, бессмысленно. Эксперты предлагают идти не по пути запретов или теоретических рассуждений, а по пути денежных стимулов. Например, как это сделано для тех компаний, которые трудоустраивают инвалидов.

- Надо поощрять компании, которые придерживаются политики возрастного разнообразия - давать им налоговые льготы, - считает Татьяна Дроздова.

Для государства это хорошо тем, что максимальное количество рабочей силы будет оставаться востребованной, а не выброшенной на обочину рынка труда, считают эксперты.

- Запреты обычно работают плохо. Лучше работает мотивация. Нужно стимулировать работодателей к реализации специальных программ повышения квалификации для работников старших возрастов, к модификации условий их труда, созданию специальных рабочих мест, к изменению графика их работы (гибкие графики, неполное рабочее время). Это повышает продуктивность работающих, и в конечном итоге приносит пользу самому работодателю. Но поскольку требуются инвестиции, заинтересовать работодателя можно с помощью субсидирования, например, в форме льготного налогообложения (сокращения отчислений в социальные фонды), - предлагает Марина Колосницына.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Уловки кадровиков:

«Врите, что отдали должность другому»

Как известно, любой закон в России можно обойти. Запрет на дискриминацию по возрасту – тоже. Профильные порталы кадровиков дают подробные рекомендации. Вот некоторые из них:

«Ни в коем случае не прописывайте возрастные требования в объявлении о вакансии. Это станет поводом для штрафа…»

«С поступающим на работу пенсионером можно заключить срочный договор. В этом случае дискриминации по отношению к работнику нет…»

«Если у соискателя высокая квалификация и он соответствует требованиям, предъявляемым к вакантной должности, можете мотивировать отказ тем, что отдали предпочтение другому кандидату, который пришел на собеседование раньше. В случае спора у соискателя будет мало шансов доказать, что в отношении него допущена дискриминация».

Советчики даже приводят пример, как один из судов отказал в иске доктору исторических наук. Тот претендовал на вакансию преподавателя истории в школе, но должность отдали выпускнику вуза без опыта работы. Якобы он пришел раньше. Суд аргументировал свое решение тем, что заключение трудового договора – это право, а не обязанность работодателя.

Проблема дискриминации возрастных работников усугубляется увеличением пенсионного возраста. Потеряв работу в 45 лет, найти ее в разы труднее, а до пенсии огромный срок – 15 – 20 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Уходите из умирающих профессий и побольше читайте

Пока чиновники создадут справедливую систему на рынке труда, может пройти много лет. Если у них это в принципе получится. А стареем мы прямо сейчас. Поэтому собственные проблемы лучше решать заблаговременно. Вот что можно предпринять. Даем советы экспертов:

- Постоянно развивайтесь в своей отрасли, читайте профессиональную литературу, учитесь в том числе у молодежи, общайтесь с коллегами разного возраста, ходите на отраслевые мероприятия. Как правило, большинство отказов работодателей связаны с тем, что соискатели не знают новых технологий и не привыкли работать с современным оборудованием. Заполняйте этот пробел.

- Избегайте умирающих отраслей, где людской труд скоро заменит искусственный интеллект. Обычно это длительный процесс. Если вы видите, что вокруг вас сокращают людей, а ваших коллег заменяют технологии, надо брать жизнь в свои руки и менять профессию или отрасль.

- Старайтесь расти по карьерной лестнице. Небольшой управленческий опыт в резюме точно должен быть. Его отсутствие в пожилом возрасте, если речь идет о работах, связанных с умственным трудом, воспринимается работодателями как большой минус.

- Ищите себя в профессиях, где опыт ценится больше, чем молодость. Например, преподаватель, врач, психолог и другие. В целом более «живучие» умственные, а не физические профессии.

- Создавайте финансовый капитал. Работа большинству из нас нужна в основном из-за денег. Если в них необходимости нет, тогда проблема будет не такой острой. Поэтому в молодом возрасте (до 45 – 50 лет) желательно обеспечить себя всем необходимым, создать резервный фонд, а еще лучше – источник пассивного дохода, который будет если не кормить, то хотя бы подкармливать вас.

- Если лишились места, воспринимайте поиск работы как работу. Выделите на это несколько часов в день. Сделайте несколько резюме на несколько позиций. Пишите сопроводительные письма к каждой вакансии. Если не отвечают, ищите прямые телефоны и дозванивайтесь до нужного руководителя. Не стесняйтесь, подключайте любые возможные связи и знакомства.

- Не будьте сварливым стариком. Чем хуже ваш характер, тем сложнее будет устроиться на работу. Не надо показывать себя умнее вашего более молодого начальника. Даже если это действительно так.

- Не отчаивайтесь.

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