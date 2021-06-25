Патриаршие превращаются в «элитное гетто» в центре Москвы: В модный район теперь пускают только с пропиской

На траве теперь сидеть нельзя. Но только вечером, когда за этим бдит полиция. Фото: Андрей АБРАМОВ

О конфликте московских тусовщиков и жителей Патриарших прудов пишут каждое лето. Сценарий один: мажорной публике по нраву глянец местных ресторанов — выпивают, газуют на мощных тачках и байках, куролесят до утра. Местные повторяют мантру: «Раньше был приличный район, а теперь мажоры мешают нам спать!»

На сей раз с историей Патриарших прудов связан необычный прецедент. По вечерам въезд в район перекрывают полицейские блокпосты. Попасть в квартал можно, только если показать паспорт с пропиской.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ПАТРИКАМИ

В шесть вечера Патриаршие пруды тонут в ленивой неге. По аллейному квадрату размеренно прогуливаются семьи, на пруду купаются белоснежные лебеди, на лавочке пенсионерка покачивает коляску с рыжим котом.

Уже через час район оглашает премерзкий рев автомобильных глушителей. Со стороны Садового кольца на Патриаршие сворачивают крутые тачки. Местные дороги изобилуют «лежачими полицейскими», но гонщики умудряются разгоняться от преграды до преграды и лишний раз сообщить всему кварталу о своем визите.

Подтягивается модная публика. У ресторанов очереди на вход. Лавочки забиты, места у воды занимает молодежь с пиццей.

Следом в квартале высаживается полицейских десант. Из двух автобусов выгружается отряд пеших патрульных. Сотрудники тут же идут к пруду, чтобы разогнать сидящих на траве. Новый запрет в угоду местным жителям появился этим летом.

По вечерам на Патриаршие пруды можно проехать только если показать паспорт с пропиской. Фото: Андрей АБРАМОВ

По району проносится мотополиция. На одном из въездов появляется машина ДПС с включенными мигалками. Я даже стал свидетелем небывалого: сотрудники ГИБДД устроили погоню за велосипедистом, который ехал по тротуару. На мужика накричали по рации, тормознули и повели составлять протокол. На велосипедах нужно ездить по крайней полосе, но много ли случаев, когда за проезд по тротуару карали?

На Патриариших прудах за вечер можно увидеть все виды полиции. Фото: Андрей АБРАМОВ

В общем, полицейский брат на Патриках бдит на каждом углу. Однако в день моего визита кордоны при въезде в район не ставили. Но то, что такая практика есть — свидетельствуют сотни местных жителей.

«ЗДЕСЬ УБИВАЮТ НА УЛИЦАХ?»

— Наш район превратили в гетто! — негодует в беседе с корреспондентом kp.ru житель Патриарших Александр Дьяченко. — Везде посты, полиция. Это признаки неблагополучного района. Я занимаюсь элитной недвижимостью, смотрю на ситуацию как профессионал. Такое количество полиции не идет на пользу имиджу района. Покупатели приезжают и задаются вопросом: «Почему много силовиков, здесь убивают на улицах?».

Собеседник рассказывает: кордоны на въезде впервые появились 9 июня. Со стороны Малой Бронной вечером встает машина ДПС. У всех, кто хочет проехать, требуют паспорт с пропиской или парковочное разрешение резидента. Но если идешь пешком, пропускают свободно.

Присутствие силовиков в районе одобряют не все местные. Но и слава тусовочного места им не нравится. Фото: Андрей АБРАМОВ

Полицейские блокпосты — реакция на давние жалобы местных. Их раздражает, что по кварталу с грохотом проносятся тачки тусовщиков. Но и новая радикальная мера пришлась жителям не по нраву.

— А если в Чертанове решат огородить район от людей без прописки, его тоже закроют? Но среди жителей нашего района есть те, кто поддерживает новую меру и даже просит сделать Малую Бронную пешеходной. Таким людям советую провести вечер на Арбате: попрошайки, музыканты, торговля. Там недвижимость на 30% дешевле, чем у нас — все из-за пешеходной зоны. Раньше я уважал своих соседей и всегда тихо заезжал в район. Теперь буду специально громко газовать, показывая, что их мера не работает, — говорит Алексей Дьяченко.

ПОЛУЧИЛОСЬ ПО-ЧЕРНОМЫРДИНСКИ

Какой нормой закона обусловлена новая мера, официальных комментариев «КП» получить не удалось. В префектуре ЦАО переадресовали в ЦОДД. Центр организации дорожного движения рекомендовал обратиться в Дептранс. Департамент транспорта кивнул в сторону ГИБДД. В пресс-службе полицейского Главка попросили прислать официальный запрос. К моменту публикации ответ от ГУ МВД России по Москве не поступил.

— Для нас это тоже квест. Позавчера у меня три раза попросили паспорт показать на разных участках Патриарших, чтобы я могла проехать на машине, а вчера никого не было, — рассказывает местная жительница Галина Мельникова. — Что это за новшество, никто из чиновников ответить не может. Только говорят: «Эксперимент! Вы просили — мы изучаем».

На поддержание порядка в небольшом квартале тратят огромное количество человеческого ресурса. Фото: Андрей АБРАМОВ

Галина Мельникова — одна из главных активистов района. Она рассказывает: отправляла в мэрию письмо с подписями жильцов и просьбой ограничить движение автотранспорта в районе. Речь шла о машинах и мотоциклах, которые нарушают шумовой режим.

Так выглядит перекрытие на въезде со стороны Малой Бронной. Фото: Соцсети

— Посты на въезде частично решили эту проблему. Однако они стоят с 19:00 до 1:00, а в 2:00 уже снова гремят двигатели. Некоторые машины успевают заехать до того, как поставят пост. Теперь у нас две проблемы: местные не могут проехать к своим домам, а чужие так и гоняют. У меня муж не прописан в квартире. Как ему доказать, что он едет домой?

Впрочем, обилие полиции отдыхающих нисколько не смущает: по вечерам район пестрит модной публикой. Фото: Андрей АБРАМОВ

Галина предлагает выдавать QR-код местными жителям. Чтобы те могли делиться ими с родственниками и гостями, у которых нет прописки.

— Хотели как лучше, а пока получилось по-черномырдински, — резюмировала собеседница.