В Липецкой области бабушки и дедушки спасают друг друга от одиночества

Буквально "за полотенчико" можно вытащить человека из дома

Все наши бабушки и дедушки очень разные - кто-то постоянно в делах и любит помогать другим, а кто-то замкнут и сам очень нуждается в помощи и общении. Проект "Со-общество неравнодушных" под руководством Ксении Гревцевой и при поддержке Фонда президентских грантов помогает таким пожилым жителям Липецкой области находить друг друга и делать жизни окружающих немного лучше и насыщеннее.

Заместитель руководителя по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества АНО "Со-общество" Голощапова Ольга рассказала kp.ru, как проходит социализация людей старшего возраста.

Главное для участников проекта - общение, внимание и уважение

НЕ ТОЛЬКО МОЛОДЕЖЬ МОЖЕТ ПОМОГАТЬ СТАРИКАМ

Многие люди после выхода на пенсию и потери рабочего места перестают чувствовать свою нужность. Либо в силу возрастных ограничений, либо особенностей здоровья они с каждым годом становятся все менее активны. Но, к счастью, это касается далеко не всех.

- За два года работы с пожилыми людьми мы поделили их на три группы и решили объединять неравнодушных активных людей с их одинокими, нуждающимися в поддержке, возможно даже малообеспеченными, ровесниками. То есть мы активно стараемся показать обществу, что это очень правильно, когда не только молодежь участвует в подобных проектах, но и пожилой пожилому что-то дает, - начала рассказ Ольга.

Сейчас проект охватывает восемь муниципалитетов - села с разным количество проживающих. И, по словам Голощаповой Ольги, это очень интересно - наблюдать, как то или иное сельское образование откликается на активность людей старшего возраста. Например, в маленьких селах этот процесс идет гораздо быстрее, чем в больших райцентрах, где присутствует определенная отчужденность.

Вручение полотенчиков служит поводом посмотреть, как человек живет и в чем нуждается

- Поэтому к задаче социализации еще добавляется развитие добрососедских отношений, что вообще не характерно для городских образований. Мы пытаемся перебороть это, путем организации посиделок людей старшего возраста, дворовых праздников. Самое главное - создать людям условия для общения. Например, мастерские творческие. Куда в свободное от работы время приходят специалисты. Это и библиотеки, и комнаты школьника, дома культуры. Самое главное, чтобы творчество осуществлялось руками - для восстановления функций мелкой моторики и профилактики возрастных изменений, - пояснила Ольга.

ПОЛОТЕНЧИКИ ОБЪЕДИНЯЮТ

Для помощи подопечным проекта в села из областного центра часто приезжают специалисты - психологи, невропатологи. Они разговаривают с пожилыми людьми и их родственниками о возрастных изменениях, профилактических мерах, которые можно применять в домашних условиях. На подручных средствах, вспоминая традиции приготовления пищи, демонстрируют как это важно - перебирать крупу, фасолинки - разных размеров и фактур.

Также приезжают специалисты из партнерских НКО, которые показывают пенсионерам всевозможные упражнения, дыхательные комплексы для людей старшего возраста, а главное объясняют - как заниматься на дому безопасно для здоровья.

- В определенном возрасте уже и лопату не возьмешь снег почистить, и в огороде не покопаешься. Руки не могут, а зачастую еще спина и ноги, - пояснила Ольга Голощапова.

Многие участники проекта после посещения швейных мастерских продолжают шить даже дома

Когда собравшиеся вместе бабушки и дедушки уже готовы к следующему шагу, им предлагают создать социальную швейную мастерскую, которую помогают оборудовать на средства Фонда президентских грантов.

- Мы покупаем швейные машинки. Закупаем ткань. Люди шьют полотенчики. Во- первых, швейное дело - это очень просто - покроить и подрубить полотенце. Во-вторых, это мелкая и крупная моторика, освоение новых функций - машинки все компьютеризированы. И мы нашим бабушкам говорим: "Смотрите, да вы прям как молодые". И потом их дочки, внучки покупают им такие же машинки, которыми они могут пользоваться дома. Те бабушки, которые поактивнее, они в мастерских шьют, - поделилась собеседница kp.ru.

В мероприятиях проекта приняли участие уже около 800 человек

Уже потом, согласно тем документам, которые создатели проекта получают от глав сельских поселений и от администрации района - что есть люди действительно нуждающиеся, эти полотенчики, сшитые чьими-то заботливыми руками, вручаются им прямо на дому.

- Тут полотенчики служат таким поводом посмотреть, как человек живет, в чем нуждается и задать вопрос "какая помощь нужна". Завязать вот это общение и, главное, доверие, чтобы уже завтра получить реальную просьбу от этого пожилого человека и постараться выполнить ее. Для семей низкого уровня достатка вот эта вот тряпочка, казалось бы, смешная по цене и себестоимости, она недопустима в семейных тратах. Потому что пенсия не позволяет выделить там 50 или 100 рублей на покупку нового полотенчика. И вот бабушки пользуются самыми обыкновенными тряпочками, которые уже и выбросить пора. Видела это своими глазами, - рассказала Ольга Голощапова.

ТАНЦЫ - ПУТЬ К ОМОЛОЖЕНИЮ

Со следующего этапа люди шьют уже не только полотенчики, но и простейшие швейные изделия - фартуки, прихваты, рукавицы, которые по-прежнему всем необходимы в быту. Все бабушки радуются ярким комплектам. Ведь это отсыл к молодости и активности, наполненный благодарностью и вниманием, а еще это помогает сплотиться - буквально "за полотенчико" можно вытащить человека из дома.

- И тебе всегда рады. Там и посиделки с песнями танцами, и репетиции, и стихи читают и под гармошку пляшут. Танцы действительно все любят. Такая милота! Мы же прекрасно знаем, сколько в молодости дедушки и бабушки получали эмоций на тех же сельских свадьбах, - поделилась замруководителя по вопросам взаимодействия с институтами гражданского общества "Со-общество".

Примечательно, что в работу в рамках проекта вовлекаются волонтеры разных поколений. Во время мероприятий они сопровождают тех, кому нужна помощь, регистрируют их, фотографируют, размещают информацию в сети и проводят мастер-классы. А на праздники часто приглашают гармонистов, чтобы можно было вдоволь попеть и поплясать.

В работу в рамках проекта вовлекаются волонтеры разных поколений

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Также в рамках проекта действуют экскурсионные программы.

- Мы впервые за два года попробовали ввести их. Уже две экскурсии состоялись. И они, действительно, прошли на ура. Первое, что отмечают почти 50% участников экскурсий - на пенсию особо не поездишь. Второе - повод принарядиться, повод для разговоров со своими знакомыми и очень длительное послевкусие положительных эмоций. В тех городах, которые мы посещаем, везде есть своя изюминка и мы проводим соответствующие мастер-классы. Второй момент - когда мы едем в автобусе, мы все время говорим. Говорим о Липецкой области, задаем вопросы, делимся воспоминаниями. Это также профилактика возрастных изменений, и это крайне важно - проводить параллели с молодостью, - рассказала Ольга.

Многие пожилые люди после выхода на пенсию перестают чувствовать свою нужность - проект помогает им оставаться активными

Чуть более, чем за год, в мероприятиях проекта приняли участие порядка 800 человек. Больше половины из них - это благополучатели сшитых добровольцами изделий. Всего было создано две тысячи полотенец. Осталось раздать последние. А посыл такой - жизнь продолжается.

- Мы стараемся сделать так, чтобы о проекте знали. Чтобы каждый шаг бабушек и дедушек, каждый отклик от их внуков были в местных СМИ, соцсетях. Потому что это формирует норму связей поколений. Есть миссия у проекта - формировать неравнодушие в обществе. Все говорят одно - нам бы только общения и внимания. Здесь, конечно, подразумевается еще и уважение к людям, которые прожили долгую жизнь. Зачастую в селах она нелегкая. Но эта жизнь прошла во внимании и заботе о других людях. И вот эту ценность нашего проекта и нашей задумки мы бы хотели тиражировать везде и всюду. Это важно и для детей, и для молодых, и взрослых, - подытожила наша собеседница Ольга.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Видео АНО "Со-общество" вошло в число лучших по итогам обучения.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.