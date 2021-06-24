Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
О как же легко человеку
Скатиться на самое дно.
Меня не пускают в аптеку,
В метро, в магазин и в кино.
Мне фак показали в маршрутке.
В кафе не подали меню.
И трубку кладут проститутки,
Как только я им позвоню.
Соседи общаются едко.
И даже (не вру, хоть убей)
Один хулиган-малолетка
Накакал под дверью моей.
Я стал отщепенцем, короче.
Но только слабеет запал.
Родные уехали в Сочи.
Кот Барсик куда-то пропал.
Сижу - тишина как в могиле.
Включил телевизор, но мне
Каналы и те отключили.
И солнца не видно в окне.
Я рад, словно варвар, восходу.
Ведь свет обрубили, увы.
А также горячую воду
(Но это по плану Москвы).
И, вилкой гоняя оливку,
Вопрос возникает один:
- А, может, мне сделать прививку
И стать рассудительней, блин?