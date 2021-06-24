Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О как же легко человеку

Скатиться на самое дно.

Меня не пускают в аптеку,

В метро, в магазин и в кино.

Мне фак показали в маршрутке.

В кафе не подали меню.

И трубку кладут проститутки,

Как только я им позвоню.

Соседи общаются едко.

И даже (не вру, хоть убей)

Один хулиган-малолетка

Накакал под дверью моей.

Я стал отщепенцем, короче.

Но только слабеет запал.

Родные уехали в Сочи.

Кот Барсик куда-то пропал.

Сижу - тишина как в могиле.

Включил телевизор, но мне

Каналы и те отключили.

И солнца не видно в окне.

Я рад, словно варвар, восходу.

Ведь свет обрубили, увы.

А также горячую воду

(Но это по плану Москвы).

И, вилкой гоняя оливку,

Вопрос возникает один:

- А, может, мне сделать прививку

И стать рассудительней, блин?