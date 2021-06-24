Презентация Windows 11, Microsoft представляет новую операционную систему: онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Сегодня американская компания Microsoft на онлайн-презентации представит новую операционную систему Windows 11. Сайт kp.ru проводит прямую-онлайн трансляцию презентации 24 июня 2021 года.

Представители компании за последние несколько месяцев неоднократно намекали на подготовку «нового поколения» Windows — не просто обновленной версии программного обеспечения, а совершенно новой операционной системы.

- В скором времени мы поделимся одним из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие, - заявил накануне генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на конференции Build.

Предыдущая версия операционной системы - Windows 10 – вышла уже довольно давно, летом 2015 года. Пока что общее представление о новой Windows 11 можно получить благодаря утечкам и мнениям экспертов. Так, специалисты полагают, что обновленная ОП будет схожа по своим параметрам с Windows 10X, которую планировалось выпустить в 2021 году.

В первую очередь, изменения коснуться дизайна: в Windows 11 кнопка «Пуск» и значки открытых программ будут располагаться в центре панели задач в нижней части дисплея, а сам значок Windows будет представлять собой четыре квадрата одинакового размера. Иконки приложений в новой Windows скруглили, что сделало их похожими на иконки в macOS от компании Apple.

По слухам, «Проводник» в Windows 11 получит современный пользовательский интерфейс. Обновится, вероятнее всего, и область системного трея. На презентации представят новый «Центр уведомлений и переработанное приложение «Параметры», а также расскажут о новых особенностях Microsoft Store.