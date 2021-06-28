«Забейте эти номера в свой телефон»: Кому и куда звонить, если попал в ДТП

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Мы все надеемся на лучшее, но к худшему развитию событий надо быть готовым. До сих пор отчетливо помню свое первое (и пока, тьфу-тьфу, последнее) ДТП. Ничего страшного не произошло. Немного помял собственный бампер и бампер другой машины. Но стресс испытал сильный. Руки тряслись. Не знал, что делать, кому и по какому номеру звонить. Теперь весь алгоритм я знаю, но надеюсь, что применять его на практике не придется. Вот что нужно знать в первую очередь.

1. Остановиться и не суетиться

Первое правило при ДТП на дороге – остановить машину, включить аварийку и выставить знак аварийной остановки. Последний нужно расположить не менее чем в 15 метрах от машины в городе и не менее чем в 30 метрах от авто за городом. Это важный пункт. Он снизит до минимума возможность вторичной аварии. Особенно на скоростной трассе, где зазевавшийся водитель может влететь в стоящий автомобиль. В темное время суток нужно обязательно надеть светоотражающий жилет.

Если пострадавших нет, а ущерб нанесен только имуществу, да и то в небольшом размере, оформить ДТП и отправиться дальше по своим делам можно довольно быстро. Можно разойтись полюбовно или оформить европротокол. Если пострадавшие есть или ущерб значительный, нужно вызывать скорую и наряд полиции. Но обо всем по порядку.

НЮАНС

Не все, что произошло с вашей машиной на дороге, может считаться дорожно-транспортным происшествием. Для этого должны сойтись несколько факторов. Во-первых, инцидент должен произойти во время движения авто по дороге общего пользования. В-третьих, должен быть ущерб.

К примеру, если вы столкнулись с другим автомобилем, но видимых повреждений нет, то это не считается ДТП. Если выезжали из собственного гаража и поцарапали бок машины, это ваши личные проблемы – вызывать гаишников в таком случае нет смысла.

2. Может, разойдемся полюбовно?

Даже не представляете, как гаишников раздражают мелкие аварии. Неопытные водители обычно боятся мошенников и стараются все делать официально. Поэтому, даже если повреждения минимальны, они предпочитают вызывать наряд ДПС. При этом зачастую при таких авариях можно разойтись полюбовно. Особенно если не хочется терять время на заполнение европротокола, получение компенсации от страховой и терять скидку за безаварийную езду по ОСАГО. Два возможных сценария: или вовсе не обращать внимание на маленькую притертость, или попросить виновника оплатить небольшую сумму. Главное в таком случае – дать взаимные расписки об отсутствии претензий. Такой документ можно составить в свободной форме. Он обезопасит обоих участников мини-ДТП от обвинений в том, что они покинули место аварии.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Скорая помощь — 03 или 103 с мобильного номера;

ГИБДД — 02 или 102 с мобильного номера;

Единый номер экстренных служб — 112.

3. «Заевропротоколировать» аварию

Обычно этот шаблон дают всем, кто купил ОСАГО. Его можно применять, если столкнулись не более двух машин, участники аварии согласились с тем, кто именно является виновником, у обоих есть полис «автогражданки», а ущерб составляет менее 100 тысяч рублей. В этом случае надо зафиксировать (на фото и видео) положение всех объектов на месте происшествия. Это понадобится на тот случай, если виновник вдруг решит оспорить вердикт. После этого нужно аккуратно отогнать машины на обочину. И уже там спокойно заполнить все документы для страховых компаний. Обязательно обменяться контактами со всеми участниками аварии.

КСТАТИ

Фотофиксацию ДТП можно провести с помощью мобильных приложений – «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО». Их можно установить на любые телефоны.

4. Если есть пострадавшие, вызвать полицию и скорую

Это не такой приятный сценарий. И здесь нужно действовать быстро и по четко описанному алгоритму. Во-первых, оказать первую помощь пострадавшим (если это требуется сделать немедленно). Во-вторых, вызвать скорую помощь. Если второе невозможно (например, не ловит телефон), нужно доставить пострадавших в ближайшую больницу (на попутном транспорте или самостоятельно, если ваша машина на ходу). А после этого – вернуться на место ДТП. И ждать приезда полиции.

ВАЖНО!

Ни в коем случае нельзя оставлять место ДТП. Если уехать с места происшествия, водителя могут лишить водительских прав на срок 1 – 1,5 года или арестовать на 15 суток. Если ДТП привело к тяжким последствиям или смерти, водителю грозит уголовная ответственность - принудительные работы или лишение свободы до 15 лет.

5. Боитесь ошибиться? Советуйтесь со знающими людьми

Обычно в такой стрессовой ситуации нужен совет компетентного человека. И здесь может помочь новый сервис от компании «Тинькофф Страхование». Это федеральная «горячая линия помощи» для водителей, попавших в ДТП. Воспользоваться ей могут все автомобилисты, вне зависимости от того, являются они клиентами экосистемы «Тинькофф» или нет. Сервис бесплатный.

Как поясняют в компании, специалисты службы поддержки «Тинькофф Страхования» расскажут, как вести себя при попадании в ДТП, проконсультируют, какие документы, как правило, требуются для получения страховой выплаты, объяснят, в каких случаях нужно вызывать ГИБДД, оформлять европротокол и многое другое.

Операторы Линии помощи могут дать ответы на более полусотни «аварийных» вопросов, в том числе на специфические темы. Например, о порядке действий при столкновении с человеком на электротранспорте или автомобилистом из другой страны.

«Линия помощи» доступна по номеру 8 800 555 15 99. Ежедневно и круглосуточно. Звонок бесплатный для жителей всей России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Мироненко, генеральный директор Тинькофф Страхования:

«Каждое ДТП - стресс для автомобилистов, и не каждый из них знает, как вести себя в такой ситуации. Именно поэтому мы сделали свою Линию помощи бесплатной, а воспользоваться советом наших специалистов может автомобилист из любой точки страны. Работая на рынке автостраховок уже длительное время, мы накопили большой багаж знаний и понимаем, какие вопросы волнуют автомобилистов. Теперь мы готовы делиться своими знаниями с водителями, чтобы помочь им в сложных ситуациях».