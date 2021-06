Коронавирус проникает в мозг: Чтобы не отупеть, американцы массово прививаются

Людей атакуют по сути уже два "вируса глупости" Фото: Shutterstock

Американцы сделали почти 305 миллионов прививок от COVID-19. Больше – только китайцы, но их и самих гораздо больше.

Конечно, жители США и раньше не хотели умирать преждевременно. Но сейчас их, похоже, охватил еще и другой страх. Боятся отупеть. Есть такая угроза.

Даже "вирусы глупости" не лишают американцев здравого смысла. Прививаются в том числе и от глупости.

Китайские ученые уже пару лет назад уверяли, что SARS-CoV-2 способны заражать нервные клетки. И вызывать психические расстройства.

Подозрения недавно подтвердили немецкие медики из клиники «Шарите». Они нашли ковидные вирусы в мозгах умерших пациентов. И полагают, что те проникли туда по нервным волокнам, идущим от носоглотки.

Последующие исследования медиков из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic) продемонстрировали: SARS-CoV-2 способны не только проникать в мозг, но и надолго там задерживаться, вызывая заболевание, во многом схожее с болезней Альгеймера.

Коронавирусы атакуют нервную ткань (розовая).

Иными словами, подцепив COVID-19, легко можно стать идиотом. А кому, как не американцам, этого опасаться? Ведь примерно половина их, возможно, уже не совсем в своем уме, что называется. Это продемонстрировали ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins School of Medicine) – того самого, который ныне ведет мировую статистику пандемии.

Роберт Йолкен (Robert H. Yolken) и его коллеги обнаружили на слизистых оболочках вполне здоровых людей вирусы ATCV-1 – так называемые хлоровирусы. Считалось, что они поражают исключительно растение - пресноводные водоросли. Но, как выяснилось, подобные представления были ошибочными. Или стали таковыми в силу пока неизвестных причин. Из 92 случайно выбранных добровольцев «растительная инфекция» нашлась у 40. Это 43,5 процента - почти половина обследованных.

Вирусы поражали горло, но не вызывали каких-либо болезненных симптомов. Лишь легкое покраснение. А когнитивные способности заметно снижали.

В тестах на IQ и на внимание носители вирусов сильно проигрывали неинфицированным. Хуже что-либо запоминали и на чем-то сосредотачивались.

Шарики хлоровирусов облепили водоросли.

Вскоре Роберт Йолкен нашел эти самые ATCV-1 в носоглотках пациентов, страдающих психическими отклонениями. И в конце концов углядел в мозге скончавшегося умственно отсталого больного.

В том, что именно вирусы снижают когнитивные способности, ученого убедили эксперименты на мышах. Зверьки, зараженные хлоровирусами, глупели на глазах.

Ныне ситуация усугубилась. Пандемия добавила еще один «вирус глупости». Теперь их уже два.

Как бороться с ATCV-1 никто не знает. Но от заражения SARS-CoV-2 предохраняют вакцины. И тем самым существенно снижают риск отупеть.

Кстати, новые коронавирусы, возможно, куда более коварны, чем их «коллеги» растительного происхождения. Если верить исследованиям, которые провели ученые из Нью-Йоркского университета (State University of New York at Albany), SARS-CoV-2 проникают в переднюю поясную кору (cortex cingularis - ACC) – участок головного мозга, в котором зреют те или иные решения, формируются эмоции и социальное поведение. Проникнув, вирусы меняют поведение, делая человека более общительным – склонным сокращать социальную дистанцию. И тем самым облегчают заражение и способствуют своему скорейшему распространения.

И хоть медики опубликовали результаты своих исследований не в самом серьезном журнале (journal Medical Hypotheses), тактика, которую, возможно, и в самом деле используют вирусы, не выглядит совсем уж фантастической. Нечто подобное творит токсоплазма (Toxoplasma gondii). Эти микроорганизмы паразитируют на кошках, но размножающиеся в мышах. Через них и передаются. Токсоплазма избавляет грызунов от страха перед кошками и делает легкой добычей.

Этот безумный, безумный, безумный мир

Первооткрыватели «вируса глупости» считают, что наконец-то нашли объяснение тому, почему интеллектуальный уровень человечества снижается год от года. Ведь то, что ATCV-1 обнаружены у американцев совсем не означает, что только они ими инфицированы. Наверняка глупостью в той или иной мере заражены и в других странах. Просто в этом никто пока не удостоверился. А вот данные отупения в мировом масштабе имеются.

Ричард Линн (Richard Lynn), психолог из Университете Ольстера (psychologist at the University of Ulster), сравнил результаты тестов на IQ прошлых лет и нынешних. В его распоряжения были архивные данные на американцев, европейцев и австралийцев.

Ученый определил усредненные значения - эдакие мировые уровни интеллекта по годам. И обнаружил, что к 2014 году IQ упал почти на 3 пункта с уровня 1950 года. И если оглупление продолжится нынешними темпами, то к 2110 году IQ человечества опустится ниже 84 пунктов. А это будет означать, что оно станет умственно посредственным.

Думаю тем, кто не хочет заразиться глупостью, стоит сделать прививки. Для начала от COVID-19. Я сделал.