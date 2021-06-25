Врач, пытавшийся спасти принцессу Диану, впервые рассказал подробности о последних минутах ее жизни

Первая медицинская помощь принцессе врачи оказали на месте ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Монсеф Дахман, оказавшийся в ночь смерти принцессы Дианы на дежурстве в парижской больнице Питье-Сальпетриер, куда Леди Ди доставили после роковой автомобильной катастрофы, впервые поделился с прессой подробностями о последних минутах ее жизни.

Сейчас доктор Дахман работает хирургом в больнице Антиб. В 1997 году ему было 33 года, передает Le Point.

- Первая медицинская помощь принцессе врачи оказали на месте ДТП. Ее вытащили из дымящегося, искореженного автомобиля, дыхание принцессы стабилизировалось, но сердце стало давать сбой, - рассказывает доктор. – В таком состоянии ее доставили в Питье-Сальпетриер во втором часу ночи.

Хирург Дахман на момент, когда привезли пострадавшую, отдыхал.

- Мне позвонил дежурный анестезиолог и велел бежать в отделение неотложной помощи, - вспоминает врач. – Никто не говорил, что это Леди Ди, просто сказали, что молодая женщина истекает кровью.

Только подойдя ближе и увидев охрану, он понял, что скорая привезла какую-то знаменитость.

Первые рентгеновские снимки подтвердили, что у Дианы открылось обширное внутреннее кровотечение. Ей немедленно сделали дренаж грудной клетки и переливание крови. После очередной остановки сердца обнаружился серьезный разрыв в перикарде - мембране, покрывающей сердце, и Дахмана попросили экстренно прооперировать принцессу.

Перед операцией к Дахману присоединился срочно вызванный в больницу один из лучших на тот момент кардиологов Франции профессор Ален Пави. Осмотрев принцессу, он обнаружил у нее разрыв левой верхней легочной вены. Его немедленно зашили, но сердце Дианы, остановленное перед хирургической операцией, не забилось вновь.

- Мы пробовали разряды электрошока и прямой массаж сердца, - вспоминает хирург. – Был введен адреналин, но мы не смогли заставить сердце Дианы забиться вновь. Мы боролись до конца, все перепробовали, действительно все.

В 4 часа утра группа врачей под руководством профессора Пави прекратила реанимацию.

- Это было коллегиальное решение, - говорит Дахман. - Мы успешно боролись за жизни людей, которые были в более тяжелом состоянии, чем Диана, когда ее привезли. Питье-Сальпетриер - один из лучших медцентров во Франции для оказания экстренной травматической помощи. Но мы не смогли спасти Леди Ди.