Школьников в США обязали изучать пороки коммунизма

Рон Десантис подписал законы о гражданском образовании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис подписал законы о гражданском образовании, согласно одному из которых в школах штата введут уроки, посвященные ужасам коммунизма и тоталитарной идеологии.

На таких занятиях учащиеся должны будут в полной мере «ощутить радость от проживания в самой свободной и демократичной стране в мире».

Изучение нового предмета должно базироваться на «сравнительном обсуждении» положения в таких странах как Куба и Вьетнам, множество иммигрантов из которых ныне проживает во Флориде.

Комментируя подписание документа, Десантис сказал:

– Школы должны обеспечивать изучение зла коммунизма и тоталитарной идеологии. Мы хотим, чтобы все учащиеся понимали разницу. Зачем кому-то бежать через кишащие акулами воды, зачем людям покидать эти страны и рисковать своей жизнью, чтобы попасть сюда? Важно, чтобы они это понимали.

Кроме того, губернатор оказался не в восторге от гражданской грамотности студентов, и отныне им предстоит проходить соответствующие курсы и оценку знаний. На таких уроках старшеклассников, помимо прочего, научат, как правильно зарегистрироваться для голосования.

– Печальная реальность такова, что только двое из пяти американцев могут правильно назвать три ветви власти, и более трети американцев не могут назвать ни одного из прав, гарантированных Первой поправкой к Конституции США. Совершенно очевидно, что нам нужно гораздо лучше обучать наших студентов гражданскому праву, чтобы подготовить их к жизни.

Еще один закон, подписанный губернатором, запрещает учебным заведениям штата ограничивать доступ молодежи к различным идеям и мнениям. По словам Десантиса, университеты должны стать не «рассадниками устаревших мнений», а напротив всемерно поощрять студентов к изучению и сравнению различных политических и идеологических точек зрения.

Ранее стало известно, что Десантис поддержал решение Совета по образованию Флориды запретить преподавание в школах теории антирасизма.

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