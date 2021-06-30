Выплаты родителям: настоящим и будущим

Фото: Shutterstock

С 1 июля в России появятся новые меры поддержки семей с детьми и тех семей, в которых дети только планируются. Но выплаты назначат лишь при соб-людении ряда условий.

Первая мера поддержки касается неполных семей с детьми от 8 до 16 лет включительно.

Пособие положено одинокому родителю при условии, что второй умер, пропал без вести или никогда не был вписан в свидетельство о рождении. А также родителю, которому суд назначил выплату алиментов. Важное условие: доход в семье на одного человека не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Выплату можно будет получать ежемесячно до 17-летия ребенка. Каждый год пособие можно будет продлить по заявлению, если семья продолжит нуждаться.

Все то же самое касается и других законных представителей ребенка - усыновителей и опекунов. Они тоже имеют право на пособие, если соблюдены все условия.

Размер выплаты будет равен половине детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5650 рублей.

Вторая мера поддержки предназначена для беременных женщин.

Выплата будет назначаться, если:

• срок беременности составляет 6 и более недель;

• женщина встала на учет в медорганизации в первые 12 недель беременности;

• размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Назначение пособия не зависит от семейного положения.

Заявление можно подать уже с 1 июля 2021 г., а первые выплаты пойдут в августе.

При назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что, кроме доходов семьи, посчитают и имущество.

Чтобы получить новые пособия, нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. Никаких дополнительных документов в большинстве случаев не понадобится, Пенсионный фонд получит их самостоятельно.

Кроме того, в августе 2021 года все родители с детьми школьного возраста смогут рассчитывать на единовременную выплату 10 тысяч рублей. Пособие выплатят всем семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также россиянам от 18 до 23 с ограниченными возможностями здоровья, получающим среднее образование.

Эта помощь не будет зависеть от материального положения семьи и положена на каждого школьника без исключения. Пособие выплатят в конце августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу.