Почему Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест в Белоруссии

Гнев Европы вызвал даже не сам арест Протасевича и Сапеги, а то как их арестовали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПООБЕДАЛИ В РЕСТОРАНЕ

О смене меры пресечения рассказали сами молодые люди. Белорусские власти разрешили им позвонить родным. Теперь они живут раздельно на съемных квартирах в Минске – их точное местонахождение все еще не известно.

- В республике Беларусь нет электронных браслетов на этот случай, но есть охрана, которая везде сопровождает. Отчим и мама попросили о встрече, и эту возможность им следствие предоставило. Они семьей ели в ресторане в Минске, пообщались, время у них было не ограничено, - рассказал журналистам адвокат Сапеги.

Теперь уже встретиться с Софьей планируют российские дипломаты. Они подали запрос с органы, чтобы организовать беседу: «Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги нашими консульскими сотрудниками», - заявили в российском посольстве в Минске.

Отец Романа также подтвердил, что его сын уже не в СИЗО, но в его словах, правда, в его словах сквозит недоверие и подозрение: «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра», - заявил Дмитрий Протасевич.

НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ

Стоит отметить, что такого решения от белорусских спецслужб не ждал никто. Судите сами: Романа Протасевича официально обвинили в организации беспорядков и разжигании социальной розни. Это серьезные тяжелые преступления – экс-редактору телеграм-канала Nexta (признан в Беларуси экстремистским) до сих пор грозит 15 лет тюрьмы! Обвинения-то с него никто не снимал. Кроме того, сеть кишит его фотографиями в форме украинского националистического батальона Азов, да и сам он говорил, что служил в Донбассе. Правда, уверял, что был всего лишь фотографом, но у донецких и луганских спецслужб совсем другое мнение. Азов отметился большим количеством военных преступлений, так что там парню грозит смертная казнь.

И теперь, вот после всего этого, Протасевича переводят под домашний арест?

А вот с Сапегой было сложно с самого начала. Она — девушка Романа. Если он сам был более, чем публичной фигурой (что стоит одно интервью Дудю), то про Софью никто ничего не знал и это имя стало известным уже после посадки борта RyanAir в Минске. Там ее задержали. Известно, что ей предъявлено обвинение, но не совсем понятно какое. Единственное публичное доказательство вины: видео девушки из СИЗО, где она признается, что девушка вела телеграм-канал «Черная книга Белоруссии» (там публиковались личные данные силовиков). Но и то – ролик был предоставлен не официальным Минском, а одним из телеграм-каналов.

- Белоруссия умеет действовать в жанре гротеска, — комментирует решение журналист и политолог Георгий Бовт. — Сначала было нелепое обвинение, теперь они идут навстречу реальности. Вряд ли бы этот парень и девушка могли свергнуть Лукашенко, в чем их пытаются обвинить. Сапега, похоже, вообще ни в чем не виновна.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Новости о домашнем аресте странным образом совпали с новыми санкциями Европы против Белоруссии. Причем, это не привычные ограничения для бизнесменов и некоторых компаний, а секторальные. Их экономисты считают реально действенными и весьма тяжелыми. Так что у Минска начались большие проблемы с продажей нефтепродуктов и калийных удобрений. Поэтому решение отпустить оппозиционеров под домашний арест выглядит попыткой Лукашенко задобрить европейских политиков.

- Рано или поздно Протасевича и Сапегу отпустят в обмен на снижение санкций, — уверен Георгий Бовт. - Но Лукашенко сначала попытается получить гарантии. Сейчас их ему никто не даст – ограничения только-только ввели. Вполне вероятно, что оба оппозиционера будут сидеть под домашним арестом еще долго (может месяцы, а может и годы) – пока санкции не ослабнут. Пару выпустили из СИЗО, чтобы ЕС не ввел еще какие-нибудь дополнительные меры.

Важно отметить, что гнев Европы вызвал даже не сам арест Протасевича и Сапеги, а то как их арестовали. Молодые люди летели из Греции в Литву на самолете ирландской компании Ryanair. Когда борт вошел в воздушное пространство Белоруссии (через неё пролегал маршрут) диспетчеры сообщили пилотам о заложенной на борту бомбе. Самолет в сопровождении истребителя посадили в аэропорту Минска. Уже на земле белорусская милиция арестовала Романа Протасевича и Софью Сапегу. Многие страны обвинили Минск в воздушном пиратстве.

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