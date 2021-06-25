Страны разные, вода одна: как управляют водными объектами, занимающими территорию нескольких государств?

Девиз этого года звучал так: «Экология планеты — устойчивое развитие». Без рационального отношения к водным ресурсам реализовать этот посыл невозможно. Теме посвятили круглый стол «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами». Участники из 7 стран обсудили влияние на воду изменения климата, а также вопросы трансграничного сотрудничества, территориальные проблемы сектора и трансформацию механизмов управления водными ресурсами.

У России самая большая в мире общая протяжённость водной границы – свыше 60 тысяч км. Реки и озёра, которые занимают территорию нескольких государств, называются трансграничными. У России есть девять межправительственных соглашений по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, в том числе с Эстонией, Финляндией, Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном.

«У каждой реки свои особенности, но любая из них для нас важна и ценна. Из этого исходим, выстраивая международный диалог с сопредельными государствами. Сейчас перед нами стоит задача создания открытой единой базы данных в читаемом формате, объединение наших информационных ресурсов для целей более точного и рационального управления, усовершенствование систем мониторинга, предупреждение как о загрязнениях, так и о возможных чрезвычайных ситуациях. И здесь мы призываем наших партнеров принять участие и обеспечить взаимодействие, потому что в перспективе это поможет и в трансграничном контексте», - сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Россия много лет является активным участником Всемирного водного партнерства. Ратифицирован ряд международных актов, где системообразующее положение занимает Конвенция Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр.

«Эффективное управление водными ресурсами – важная опора устойчивого развития и «зеленой экономики». В этой сфере Россия обладает и готова делиться с партнерами огромным опытом и научно-технологическим потенциалом. Совместными усилиями на Евразийском пространстве вырабатывается особая культура международного сотрудничества в сфере трансграничного водопользования. Вода и экологическая повестка в целом не могут быть ареной для конфронтации. Это измерение – для партнерства», - подчеркнул первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Однако, эффективное взаимодействие сложно представить без обмена опытом. В этом смысле интересны выступления представителей других стран на круглом столе «Реки без границ». Статс-секретарь министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Финляндии, председатель Российско-Финляндской комиссии по использованию водных систем Яан Хус-Каллио рассказала о принципах «Голубой экономики Миккели». Городская вода в стране Суоми – так называют свою родину финны, вода очищается на местной площадке и возвращается в систему для дальнейшего использования, как возобновляемый источник энергии.

Комплекс подобных мер, уверены эксперты, не только поможет в борьбе с изменениями климата, но и позволит предотвращать пандемию, природные катастрофы, внутренние и международные конфликты, а также сохранять биоразнообразие.

Яан Хус-Каллио отметила, что системные решения и правила необходимо принимать не только на местном, но и на мировом, национальном уровнях для развития водного сектора.

Важность международного сотрудничества подчеркнул и посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.

«У нас общие водные ресурсы, у нас общие зоны разные климатические и природные, поэтому я думаю, что здесь нам необходимо точно взаимодействовать и точно выстраивать общую политику. Благополучие водных ресурсов лежит в основе большинства поставленных Целей устойчивого развития ООН. Перед нами большая совместная задача: обеспечить рациональное использование воды, а также на системной основе менять сознание людей».

О том, как вода уже сейчас может стать предметом торговли, рассказал представитель Австралии. На зелёном континенте действует так называемое «право на воду». Исполнительный директор некоммерческой организации e-Water Роберт Карр отметил, что климат в Австралии сухой и становится всё более засушливым, страна старается адаптироваться к этой проблеме в плане обеспечения населения питьевой водой и продовольствием. Как раз таки право на воду – основа австралийской системы управления водными ресурсами. Есть некое право или лицензия на долю водотока в реке. Это не абсолютное значение в литрах или в кубических метрах, а именно в доле. Установлен определенный максимум, который можно извлекать, для полива, например.

Правительство выпускает ежегодный лимит, ежегодную лицензию, каждый держатель которой получает одинаковый процент от своих прав, от 60 до 100%, в зависимости от количества осадков и количества воды. Эти лицензии можно продавать и передавать. Это рынок, как рынок недвижимости. Поскольку эти лицензии – это легальное юридическое право собственности.

России тоже есть, что представить коллегам из других стран. И на федеральном, и на региональном уровне уделяет пристальное внимание управлению водными ресурсами. В рамках нацпроекта «Экология» реализуются профильные федеральные проекты по водным ресурсам. Для одной из самых крупных российских рек разработана и внедряется в жизнь программа «Оздоровление Волги», направленная на спасения важнейшей водной артерии страны. На рассмотрении в Правительстве России находится дорожная карта по оздоровлению бассейна Дона. Сейчас река находится в периоде затяжного маловодья. Проблему нужно решать как можно скорее.

Кроме того, запущен комплекс механизмов, которые позволят на системной основе, эффективно управлять водными объектами, в том числе трансграничными.

Трансформация водохозяйственного комплекса на основе цифровых технологий – вызов современности и новое направление деятельности Росводресурсов. На сегодняшний день процессы выстраиваются на принципах открытости, объединяя действующие системы и упрощая доступ к информации.

Уже существует пилотный проект, где мониторинг и контроль ведется на основе технологий (internet of things) – интернета вещей. Данные компонентов системы синхронизируются автоматически. Это, в первую очередь, обеспечивает оперативный контроль за параметрами качества воды.

Информационная основа поможет определить пути решения экологических проблем. В числе перспективных направлений – создание цифровой модели речной экосистемы, где выделяется пилотный проект «Цифровой Ускат».

Участники Конгресса обозначили необходимость дальнейшей проработки вопросов интегрированного управления трансграничными водами с учетом лучших практик и стратегических ориентиров. Странам необходимо повышать устойчивость к последствиям изменения климата.

В 2011 году Совет Безопасности ООН подчеркнул, что водная среда в условиях изменения климата с точки зрения безопасности наиболее уязвима. Поэтому внимание к водной дипломатии должно оставаться приоритетным.