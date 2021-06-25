В Волоколамском кремле заработала выставка о семье Романовых

Выставка посвящена семье внука Николая I Константина Романова. У великого князя в селе Осташево, под Волоколамском, было большое имение. Фото: wikimedia.org

Выставка посвящена семье внука Николая I Константина Романова. У великого князя в селе Осташево, под Волоколамском, было большое имение. Создатели экспозиции сделали упор на том, какими людьми в быту были члены императорской семьи: как воспитывали детей, как проводили время, чем увлекались.

Удивительно, но дворяне, по нашим меркам, вели себя довольно приземлено. Сыновья великого князя много занимались сельским хозяйством, разводили охотничьих собак, обустроили конный завод. Братья писали друг другу о состоянии лугов, косилок, конюшен, строительстве шоссейной дороги и так далее. Сохранились даже послереволюционные письма – видно, что князья надеялись оставить Осташево у себя.

Экспозиция сформирована на основе предметов из частных коллекций. Посетители увидят не только письма, фотографии, одежду, музейные предметы второй половины 19 века. В залах покажут кинохронику и документальные фильмы о семье Романовых.

ГДЕ:

Московская область, г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 1

КАК ДОЕХАТЬ НА МАШИНЕ:

Из Москвы по Новорижскому шоссе до Волоколамска, музей в центре города.

КАК ДОЕХАТЬ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

С Рижского вокзала до станции Волоколамск – 2 часа 40 минут, 364 рубля. Далее на автобусе № 5 до остановки Город.

КАК ДОЕХАТЬ НА АВТОБУСЕ

От метро Тушинская до автовокзала Волоколамска - 1 час 50 минут, 450 рублей. Далее на автобусе № 5 до остановки Город, либо пешком 1,5 километра.

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