Салют ТВ: телевидение по-новому

SberDevices в экосистеме Сбер отвечает за создание решений на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия, а также за создание умных устройств.

Тем самым, с помощью новейшей разработки Салют ТВ обычный телевизор превращается в настоящий мультимедийный центр, способный удовлетворить практически любой запрос современного человека на цифровые технологии. Теперь на телевизоре можно не только смотреть кино, сериалы, мультфильмы, телеканалы, играть в игры, слушать музыку, но и заказывать продукты, выбирать одежду, как у героев фильма, или записываться в салон красоты или к врачу.

Операционная система автоматически обновляется при каждом подключении телевизора Hyundai к интернету. Но телевизор можно использовать и в "классическом" варианте: ТВ-каналы (спутниковые и антенные), а также видеовходы и доступ к файлам работают и без подключения к всемирной паутине.

Сбер идет в ногу с запросами своих пользователей и постоянно совершенствует набор функций. Пользователям Салют ТВ доступен большой каталог приложений, в котором каждый найдет что-то для себя: от стриминговых сервисов до различных игр. Вместе с сервисом облачного гейминга SberPlay Салют ТВ открывает доступ к современным играм с требовательной графикой. Они запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш телевизор.

Салют ТВ - это новый взгляд на домашние развлечения и организацию досуга всей семьи. Но если богатство выбора, напротив, поставит в тупик, интеллектуальная система рекомендации видео- и аудиоконтента придет на помощь и посоветует беспроигрышный вариант.

В Салют ТВ интегрированы виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой, из которых можно выбрать близкого по духу, ведь у каждого из них свой характер и манера общения. Они помогут заказать продукты через сервис Самокат (достаточно сказать: «Салют, закажи продукты»), поддержать беседу или получить ответ на актуальный животрепещущий вопрос. Вы даже можете записаться в поликлинику, воспользовавшись консьерж-сервисом «Дуэт», который на данный момент действует в 37 регионах страны, но география которого постоянно расширяется. Пользователь может управлять возможностями устройства голосом или с помощью обычного либо виртуального пульта.

Вам понравилось платье на героине сериала или галстук, как у героя фильма? Функция видеошопинга поможет заказать такой же или похожий в онлайн-магазинах партнеров, а также купить билеты авиакомпании S7 туда, где происходит действие фильма.