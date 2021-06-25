Украина как жертва божественной иронии

Украинский президент Зеленский, как известно, родом из Кривого Рога. Расстояние от этого славного города до Донецка всего 329 километров. Фото: REUTERS

Украинский президент Зеленский, как известно, родом из Кривого Рога. Расстояние от этого славного города до Донецка всего 329 километров. Примерно, как от Москвы до Иваново или Орла.

Я привожу это сравнение просто для того, чтобы вы могли представить себе некую фантастическую реальность, в которой некий президент России говорит: «А давайте построим между Москвой и Орлом — стену? Отделим к чертям этих орловцев, которые на нас вообще не похожи, и вообще - редкие мрази».

На Украине сейчас сбываются самые необыкновенные сценарии, смелости и метафоричности которых мог бы позавидовать и Владимир Сорокин.

Зеленский в своем бесконечном извержении словесного поноса договорился до того, что предложил украинскому народу отделить Донбасс от остальной Украины сплошной стеной и прервать все связи с Донецкой и Луганской областями. Но, прошу заметить, самым демократическим путем — через референдум.

Тема демократии постепенно на Украине превращается в слово, за которое через год-другой начнут бить толпой. Граждане слушают очередного бойкого клоуна с Банковой с нескрываемой тоской. Даже самые психически неустойчивые, что до 2016 года благодарно внимали бесконечным обещаниям светлого будущего с эдиной арміей, мовой і вірой, впали в полноценную депрессию и больше никому не верят.

Понятно, что никакой стены не будет — на нее банально нет денег, и все, кто умеет лить бетон и строить работают либо в России, либо в Чехии и Польше. Понятно, что очередной «наброс» Зеленского нужен только для того, чтобы переключить внимание общества. И конечно понятно, что добром эта тридцатилетняя имитация настоящего государства добром не кончится.

Но остановиться украинская политическая элита уже не может. Любая пауза, любая остановка на этом европейском шляхе грозит обрушением всей системы, за которым последует кровавый хаос образца 1919 года. Будучи глубоко советскими людьми (по воспитанию и образованию) украинские олигархи, депутаты, общественные деятели, журналисты и конечно же «глубинный украинский народ» это, как минимум, чувствуют, а некоторые отлично понимают.

Как известно, Украина русским дана в назидание. Чтобы не думали в своей великодержавной гордыне, что Господь всегда будет на их стороне.

Жертвой небесной иронии пока что является лишь малая часть исторической России, но ирония эта такая жестокая, что временами захватывает дух от того, что ждало и нас при известном стечении обстоятельств.

Если думаете, что мы не такие — не обольщайтесь. Такие же. Просто нам пока очень сильно везёт.