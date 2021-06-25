Тина Канделаки и Линда Гусева выпустили первый лифтинг-патч для декольте

Популярная телеведущая Тина Канделаки и владелица SPA-клиники «В Копернике» и ресторана «Тютчевъ» Линда Гусева выпустили первый лифтинг-патч для декольте бренда ANSALIGY.

Патчи в виде сердца разработаны для нежной кожи декольте, которые работают сразу в нескольких направлениях: улучшает тонус кожи, выравнивает тон и рельеф, глубоко увлажняет ее. Отмечено, что именно зоне декольте женщин, как правило, уделяется меньше всего внимания, а сила гравитации, усиленная тяжестью бюста, оказывает не лучшее на нее влияние.

Новый продукт, с максимальной площадью покрытия, нацелен на максимальный уход за зоной декольте прекрасной половины человечества. Эффективность патчей подтверждена технологами ANSALIGY и представителями научных лабораторий из Германии, Швейцарии, Франции и Японии.

В составе продукта для женщин белок кигелин из плодов кигелии африканской, поддерживающий плотность и повышающий эластичность кожи; сок листьев бульбины кустарниковой, способствующий снижению количества морщин и защищающего от УФ-излучения; экстракт колючей иглицы, тонизирующий кожу, липиды нескольких форм укрепляют роговой слой эпидермиса, помогая удерживать воду от испарения.

Патч предназначен для одноразового применения. Время его использования 15-20 минут, для повышенного эффекта стоит применять его до 40 минут.

Комплексный уход советуют проводить в вечернее время, чтобы за ночь продукты усилили действие друг друга и в полной мере проявили себя.

Тина Канделаки и Линда Гусева создали бренд ANSALIGY в 2015 году. Инновационная косметика по уходу за кожей лица и тела была представлена широкой публике в 2016 году. Одной из главных особенностей продукции бренда является отказ от тестирования на животных.