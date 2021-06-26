Муж Анны Нетребко рассказал, почему у них нет общих детей

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились 29 декабря 2015 года в Вене. Фото: Инстаграм.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вместе уже шесть лет. 44-летнего азербайджанского тенора и 49-летнюю российскую оперную диву свела вместе работа. Супруги много гастролируют по миру и кажутся очень счастливыми. Поклонники давно желают им родить общего ребенка, но этим мечтам, похоже, не дано осуществится. В откровенном интервью Юсиф Эйвазов рассказал, почему у них с Анной Нетребко нет общих детей.

Юсиф признался, что они предприняли не одну попытку стать родителями, но у них ничего не получилось.

- Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе - нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось, - рассказал певец в шоу певицы Валерии «Между нами».

По словам Эйвазова, они с Анной одно время думали о суррогатном материнстве, однако в итоге не решились на эту непростую процедуру. К тому же артист считает, что это все равно будет ребенок от чужой женщины – а он так не хочет. Артист отметил, что может пойти наперекор небесам и «выцарапать у судьбы ребенка», но боится, что плата может быть очень высокой.

- Я не хочу иметь ребенка от другой женщины, потому что это все равно это будет не ее ребенок. У нас есть ребенок, — отметил певец, говоря о сыне Нетребко Тьяго.

Юсиф полюбил сына Анны Тьяго как родного. Фото: Инстаграм.

12-летнего Тьяго Анна родила от первого мужа - уругвайского баритона Эрвина Шротта. После развода они не общаются, и Эрвин не видится с сыном. Юсиф говорит, что полюбил Тьяго как родного.

- Я как-то пришел за ним в школу в Нью-Йорке. Учительница выводит детей, и каждый забирает своего. Тьяго меня увидел, машет, машет. Потом берет меня за руку, ведет к учительнице и говорит: «Мередит, это мой отец». Когда я это услышал, меня просто пробило. В тот момент я понял, что это не просто мой пасынок, не просто сын женщины, которую я люблю, а это мой ребенок, - говорит Юсиф.

Тьяго учится в специальной школе (врачи поставили сыну певицы диагноз «аутизм»), которая помогает ему адаптироваться и осваивать знания наравне со сверстниками. Тьяго говорит сразу на двух языках – на английском и на русском. До пандемии коронавируса Нетребко с мужем жили на два города – попеременно то в Вене, то в Нью-Йорке. Однако сейчас они больше времени проводят в Вене и в России. В Краснодаре живет 87-летний отец Анны, которого она часто навещает.

Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились 29 декабря 2015 года в Вене. Со своим первым мужем Эрвином Шроттом певица прожила шесть лет, пара приняла решение расстаться в 2013 году.