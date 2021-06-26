Умер Леонид Топчиев, сыгравший яркую роль в советском фильме «Хождение за три моря»

Леонид Топчиев в роли великого князя Московского Ивана Васильевича III. Фото: кадр фильма «Хождение за три моря»

В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 91-летнего актера театра и кино Леонида Георгиевича Топчиева. Прибывшие на место полицейские и наряд скорой помощи констатировали смерть артиста. Мужчина скончался у себя дома, в квартире на Нахимовском проспекте в Москве.

«Днем 23 июня нарядом скорой помощи была констатирована смерть заслуженного артиста РСФСР 91-летнего Леонида Топчиева. При осмотре тела погибшего, каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, артист скончался от естественных причин», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело артиста было направлено в морг, на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины.

Леонид Топчиев - советский актер театра и кино. Играл во МХАТе, исполнял роли в постановках по Чехову и Булгакову. Снимался в таких советских фильмах, как «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки». Самой известной кино-ролью Леонида Георгиевича стала роль великого князя Московского Ивана Васильевича III в фильме «Хождение за три моря». Этот фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Канском фестивале в 1958 году. За свою жизнь Леонид Топчиев был главный режиссёр Вологодского театра драмы, главным режиссёром Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Г. Волкова, а также руководил Московским литературно-драматическим театром Всероссийского театрального общества. Был профессором кафедры актерского мастерства в ГИТИС. В 2004 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.