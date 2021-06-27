Семь пособий и льгот от государства, о которых вы могли не знать

В России немало пособий, льгот и прочих мер поддержки населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России немало пособий, льгот и прочих мер поддержки населения. Основные выплаты - пенсии, пособия для детей от 3 до 7 лет, материнский капитал и т. д. - у всех на слуху, к тому же многие из них назначаются автоматически. Поэтому сегодня мы расскажем про те меры господдержки, о которых знают не все.

1. Скидки на оплату услуг ЖКХ

В регионах есть свои перечни льготников, которым положены скидки или субсидии на оплату коммуналки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть много категорий льготников, которым федеральные законы дают скидку или компенсацию на оплату коммуналки. Среди них:

- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами

- люди, пострадавшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС

- герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны

- инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены их семей

- семьи, у которых больше 22% бюджета уходит на оплату ЖКХ

Дополнительно к федеральному в регионах есть свои перечни льготников, которым положены скидки или субсидии на оплату коммуналки. Например, в Москве этот список насчитывает 54 категории. Кому положена такая льгота в вашей области, вы можете узнать на сайте регионального правительства или в своем отделении соцзащиты.

2. Бесплатные лекарства для детей

Получить лекарства можно в специальных аптеках, которые обслуживают льготников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бесплатные лекарства положены всем детям младше 3 лет, а в многодетных семьях – младше 6 лет. Если педиатр утверждает, что ничего такого не слышал, скажите ему (а при необходимости - заведующему отделением или главврачу) пароль: Постановление правительства РФ от 30 июля 1994 года №890. Оно работает уже 27 лет и никто его не отменял. Разве что в 2012 году регионам дали право определять собственный перечень бесплатных лекарств для детей. Но основные медикаменты, которые выписывают педиатры, в льготный список обычно входят.

Получить лекарства можно в специальных аптеках, которые обслуживают льготников - зачастую они работают при поликлиниках.

3. Пенсионеры освобождаются от налога на имущество

Льгота распространяется только на один объект каждого вида Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Это льгота распространяется только на один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Заявление на получение льготы можно подать «вживую» в отделении ФНС или через свой личный кабинет на сайте nalog.ru.

4. За шесть соток платить не нужно

Заявление на эту льготу также нужно подавать в налоговую Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет освобождаются от уплаты земельного налога на участок до 6 соток. Но платят «с превышения». То есть если площадь участка – 10 соток, то налог платится с четырех. Заявление на эту льготу также нужно подавать в налоговую – лично или через сайт.

5. Субсидия на ребенка, которого не взяли в детсад

Есть ли такая субсидия в вашем регионе, вы можете узнать в местной службе соцзащиты или в МФЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта льгота - не федеральная, но существует во многих регионах. Платится на ребенка от полутора лет. Размер субсидии, а также возраст, до которого платят компенсацию, в каждом регионе свой. Например, в Красноярске платят 3700 рублей ежемесячно за детей до трех лет, в Томске – 4000 рублей до пяти с половиной лет.

Есть ли такая субсидия в вашем регионе, вы можете узнать в местной службе соцзащиты или в МФЦ.

6. Материальная поддержка родителей-студентов

Выплата полагается только при обучении на очном отделении Фото: Иван ВИСЛОВ

Работает не во всей стране, но во многих краях и областях она есть (уточняйте в МФЦ или соцзащите). Сумма выплаты в разных регионах отличается. Например, в Омской области это 500 рублей в месяц, в Калининградской – около 10 тысяч. Выплата полагается только в случае, если оба родителя либо одинокая мать (или отец) учатся на очном отделении.

7. Социальный контракт

Чтобы заключить социальный контракт, нужно прийти в МФЦ или местный центр соцзащиты Фото: Иван МАКЕЕВ

Так называется соглашение, которое заключают органы соцзащиты с россиянами, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. От остальных пособий соцконтракт отличается тем, что деньги выдают не просто так, а на определенную цель под конкретные обязательства. Для каждого заявителя все определяется индивидуально - и условия, и сумма. Например, контракт можно заключить на обучение с последующим трудоустройством, на открытие бизнеса, на покупку лекарств для детей.

Чтобы заключить социальный контракт, нужно прийти в МФЦ или местный центр соцзащиты, обозначить свою проблему и написать заявление. Соцработники его рассмотрят и предложат варианты помощи. Важное уточнение: ваш доход должен быть низок «по независящим от вас причинам». Если соцзащита решит, что вы мало зарабатываете в силу природной склонности к битью баклуш, вас отправят продолжать это занятие и контракт заключать не станут.

ВАЖНО!

Как узнать, какие льготы вам положены

Большинство льгот и социальных выплат в России назначается автоматически и не узнать о них сложно. Например, если вы родили ребенка или встали на учет в службу занятости, материнский капитал или пособие по безработице мимо вас не пройдут. Но многие льготы (в том числе и те, что указаны в этой статье) назначаются в заявительном порядке. То есть вы сами должны узнать, что вам положена льгота или пособие, а затем прийти в нужное учреждение (Пенсионный фонд, службу соцзащиты и т. д.) и написать заявление.

Есть три способа узнать, какие льготы, выплаты или субсидии вам положены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть три способа узнать, какие льготы, выплаты или субсидии вам положены.

1. Прийти в МФЦ по месту жительства или в местную службу соцзащиты. Конечно, не факт, что они сразу развернут перед вами список всех федеральных и региональных льгот, которые вам полагаются. Поэтому лучше подготовиться к визиту - проанализировать свою жизненную ситуацию и подумать, в чем государство могло бы вам помочь. Учитесь на очном и ждете ребенка? Слишком много платите за коммуналку? Чем подробнее вы опишете свои обстоятельства, тем проще будет вам помочь.

2. С помощью сайта Единой государственной информационной системы социального обеспечения. На главной странице вы увидите «Социальный калькулятор» - он поможет узнать, на какие меры социальной поддержки вы можете рассчитывать. Нажимаете калькулятор, выбираете свой регион и категорию (ветеран труда, инвалид и т. д.) и получаете список положенных льгот.

3. На портале Госуслуг. Он информирует только о мерах поддержки, которые полагаются после наступления определенной жизненной ситуации – например, выхода на пенсию, оформления инвалидности, рождения ребенка. Это не все положенные льготы, но какие-то из них тоже можно упустить - например, если отныне вам положен бесплатный проездной или поездка в санаторий.

КСТАТИ

Многодетным семьям - 450 тысяч на погашение ипотеки

Самая щедрая из малоизвестных выплат от государства. Возможно, эта мера не так «раскручена», потому что она временная: госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети. Кроме того, назначается она не автоматически, а только по заявлению.

Такие семьи могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также эти деньги можно потратить на выплату кредитов, взятых на следующие цели:

- строительство жилого дома,

- покупку строящегося здания,

- покупку доли в праве общей собственности

- приобретение участка под индивидуальное жилищное строительство.

Субсидия многодетным на погашение ипотеки назначается только по заявлению Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Деньги можно получить только после государственной регистрации права собственности. Для этого родителям нужно обратиться в банк, где они брали кредит. Понадобятся следующие документы:

- заявление о погашении кредита (пишется в банке)

- паспорт, СНИЛС

- свидетельства о рождении и СНИЛС всех детей. Если им есть 14 лет, то и паспорта тоже. - копии свидетельств о рождении всех детей, заверенные нотариально.

- документы, подтверждающие ваше материнство или отцовство (если по свидетельству о рождении это нельзя установить)

- кредитный договор

- документ о приобретении недвижимости (договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве и т. д.)

Банк должен сам проверить все документы и запросить недостающие. Когда все готово, он отправляет их в государственную корпорацию развития «Дом.РФ» и она переводит деньги в банк для погашения кредита.