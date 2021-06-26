Геннадий Зюганов: «Буржуины помнят, как я перепугал Ельцина и Чубайса».

Геннадию Зюганову исполнилось 77 лет. Фото: сайт КПРФ

...- Да здравствует Кировский завод!

- Здравствуйте, товарищ Генеральный секретарь.

- Ну, привет, Саша, привет! А это я с Ленинградом разговаривал. Как ты?

- Вот хотел узнать, вы же обычно в свой день рождения же более такой добрый, да, к власти и к журналистам.

- Я всегда добрый. Я не добренький, а добрый. А доброта требует уметь защищать людей.

- Ясно. Вот как вы будете нас защищать, скажите? Вот можно вам жалобу, например, написать?

- Жалобу? Вначале давай попробуем помочь тем, кому тяжело.

Вот мы сейчас только что на своем съезде утвердили прекрасную программу «Десять шагов к власти народа и достойной жизни». Это будет как раз мощная защита каждому.

И прожиточный минимум удвоим – 25 тысяч рублей будет на каждого. И детское пособие, и бесплатное образование. И доступная всем медицина. И работа по специальности.

У нас огромные деньги сейчас олигархи захапали и не желают даже налоги нормальные платить. Так что, давай вместе поборемся.

А письмо? Пиши, звони, ты телефон знаешь. Видишь, я всегда поднимаю трубку, когда ты звонишь.

У меня уже сто звонков сегодня. От Владивостока до Гаваны звонят, приветствуют, поздравляют, эсэмэски шлют, телеграммы.

Вчера посмотрел, мне принесли, наверное, полтысячи телеграмм, открыток. Причем - даже те друзья, с кем вместе служили, в горячих точках были.

Я благодарю всех, благодарю за поддержку. Поддержку душевную.

И, самый большой подарок для меня был, признаюсь, - вот когда съезд проходил Компартии России, 56 организаций впервые объединились в левопатриотический фронт. И женские, и ветеранские, и военно-патриотические, писательские, комсомольские, молодежные – все. И 450 человек выдвинули по спискам нашим общим. Вот за всех без исключения проголосовали единогласно. Это впервые я увидел такое. Люди решили сплотиться, дружно, энергично.

Я благодарю вас, вы в последнее время все чаще даете возможность и правду высказать, одновременно конструктивный подход нужен. Драка не поможет никому.

- Я тоже сплотился.

- Понимаешь, на страну навалились со всех сторон. Просто такого давно не было. Русский мир на Украине бандеровщина с цээрушниками ломают. Белоруссия – удержался Лукашенко, молодцы, с ребятами. По югу – басмачи в Афгане уже все границы обложили.

Так что, нам надо сейчас, как никогда, быть крепкими, здоровыми, сильными.

- Я в Женеву летал, освещал саммит Путина и Байдена, мы там - заодно - и «оборону держали», когда американские журналисты давку устроили. Вы же видели, читали?

- Читал, конечно. Нет, вы молодцом. Ты даже осмеливаешься Путину серьезные вопросы задавать.

- Как учил Генеральный секретарь товарищ Геннадий Андреевич Зюганов. А вот, знаете, я всегда забываю спросить. А от кого больше поздравлений – от буржуинов или от пролетариата?

- Нет, вот самое любопытное, это тоже показатель интересный, присылают все. Я получаю в месяц примерно две-три тысячи писем. Стараюсь ответить, помочь, поддержать, приободрить. Вот пишет мать: сына выпустили (из СИЗО) по вашей просьбе, снова проверили, ни за что преследовали. Отстояли. И для меня это огромный подарок.

Приезжаешь в какой-то дальний райцентр, подходит товарищ, говорит: ты знаешь, вот сколько бились, наконец что-то сдвинулось в лучшую сторону. Вот это очень приятно.

Все по службе поздравляют, как правило. Губернаторы не забывают. Видимо, они регулярно слышат нашу точку зрения. У нас - конструктивно. У нас очень толковая команда. Обратил внимание, какая пятерка у нас симпатичная. Савицкая – потрясающая женщина. Дважды Герой, умница. Сейчас борется и за космос, и за авиацию великолепно.

Грудинин – сейчас убирают там у него урожай, клубника чудная вызрела. Великолепное производство, школу, детский сад, спорткомплекс сдали чудный.

Очень толковые молодые наши талантливые – и Афонин, и Клычков, и Новиков, Калашников прекрасный. Сильная команда. Поэтому - приглашаю тебя.

- А вот Грудинин вам бесплатно дает клубнику? Или вы тоже платите?

- Ну, понимаешь, а там есть возможность заработать. Если ты приехал на поле. (Мои работают с удовольствием.) Собрал десять лукошек клубники, десятое – твое. По крайней мере, минимум ведро можно до обеда и себе набрать. И никаких запретов. И это очень правильно.

- А буржуины что просят у Зюганова?

- Буржуины понимают, что страна Россия – левая, что справедливость тут всегда была в почете. И - правда. Что наша партия – мужественная, сильная.

Они помнят, как в Давосе я представлял программу, тогда которая перепугала Ельцина, Чубайса и прочих. Которую приняли деловые люди. Предлагаю работать, изобретать, а не воровать, спекулировать и уничтожать. Они сознают, что наша партия делает очень много для стабильной ситуации, одновременно для развития всех отраслей производств. Так что давай, поддерживай.

- И еще вопрос. Товарищ Генеральный секретарь, вот однажды вы сказали: я пью меньше Ельцина, но больше Горбачева. Это значит, какая вот норма?

- Это правда абсолютно.

- Это, значит, сколько вы за раз можете на грудь принять?

- Я давно ввел норму: три рюмки за присест. И не чаще трех раз в месяц.

- О! Спасибо, товарищ Генеральный секретарь. С днем рождения вас!

- Тебе спасибо. Ты всегда откликаешься.

- Как учила партия.

- Тебе поклон и благодарность.

- Да здравствует товарищ Зюганов. Да здравствует Компартия России! Ура!

- Пора тебя принимать в КПРФ... (смеётся)

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