Сергей Собянин сообщил, что Москва заново переживает эпидемию: «Чтобы остановить пандемию, нужно вакцинироваться или уйти в локдаун»

Сергей Собянин подчеркнул, что маска в транспорте - святое. Фото: пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Москва заново переживает эпидемию. Такое заявление сделал Сергей Собянин в эфире «Вести в субботу». Kp.ru приводит главные заявления мэра города о ситуации с коронавирусом.

ХОТИТЕ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ — НАДО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

— Мы с вами, можно сказать, победили уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, — рассказал мэр столицы.

Глава города рассказал, что новый штамм — индийский — отличается от уханьского. Он более агрессивный. Симптомы болезни появляются в срок до пяти дней. Чтобы противостоять этому варианту ковида, нужно в два раза больше антител.

— Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходим масочный режим в транспорте, общественных местах, торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун, все закрыть, — рассказал Сергей Собянин.

Сейчас в Москве госпитализируют около двух тысяч человек в сутки. Например, 26 июня оперштаб сообщил статистику: заболели 8457 человек, из них госпитализированы 1 776. Из-за этого возникает огромная нагрузка на медицинскую систему.

— Если мы хотим нормально работать, нормально отдыхать, нормальную жизнь вести, то надо вакцинироваться. Надо понимать просто, другого выхода нет. Это не вопрос, хорошо или плохо. Просто другого выхода нет. Либо ты заболел, либо ты вакцинировался, — отметил мэр Москвы.

ПЦР-ТЕСТ — ЭТО КОМПРОМИСС

С 28 июня в рестораны Москвы будут пускать только по QR-коду. Получить его могут вакцинированные — срок действия один год, переболевшие менее шести месяцев назад, или сдавшие ПЦР-тест. Тест действует только три дня. При этом Сергей Собянин высказал свое мнение о тех, кто решил сдавать ПЦР, а не вакцинироваться.

— Человек с ПЦР-тестом не защищен. Есть у тебя желание — сдавай ПЦР. Тесты сегодня в государственных лабораториях сдаются по направлению врачей и по показаниям. Хочешь срочный тест – в частную лабораторию. Это некий такой компромисс, потому что если вы не вакцинированы и не болели,, получите ПЦР-тест. (...) Надо сосредоточиться на двух вещах: либо ты уверен, что переболел и у тебя есть иммунная защита, либо вакцинируйся. Все.

Когда оперштаб анонсировал введение QR-кодов для посещения ресторанов, то сразу было оговорено условие — бумажные сертификаты вакцинации, справки и ПЦР тесты принимать не будут.

— Почему не бумажный? Зайдите в интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает за несколько часов доставить бумажный сертификат. И нигде в мире по бумажным не работают. QR-код – самая надежная и оптимальная история. Понятно, что будут какие-то проблемы, потому что электронная система, особенно когда мы работаем с разными базами данных. Поэтому мы создали группу разбора, куда можно обращаться, call-центр, где сегодня работают около двухсот человек, в постоянном режиме помогают гражданам решить эту проблему.

КСТАТИ

«Маска в транспорте — это святое»

Власти Подмосковье заговорили о том, чтобы сделать проезд в общественном транспорте только для вакцинированных или переболевших. Поэтому Сергея Собянина спросили, что будет с транспортом в Москве?

— Продолжает работать. Другой вопрос, что, заходя в транспорт, надо надевать перчатки и маску в обязательном порядке, и не только на входе в метро, а во время поездки. У нас как: надевают, дошли до вагона, сели, стянули маску и считают, что долг выполнили. Маска – это святое в транспорте.