Степашин и Дегтярев готовятся открыть в Хабаровске Академию имени Льва Яшина

Среди своих спортивных предпочтений Михаил Дегтярев назвал «Амур» и СКА «Нефтяник» Фото: Иван МАКЕЕВ

Временно исполняющий обязанности руководителя Хабаровского края Михаил Дегтярев уже подробно рассказывал в «Комсомольской правде», как в регионе совместно с Фондом ЖКХ собираются переселять людей из аварийного жилья.

За рамками той публикации осталась ещё одна важная тема, которую мы также подробно обсудили с Михаилом Владимировичем.

"С Сергеем Вадимовичем мы постоянно на связи”

- ...И со Степашиным вы тоже общались на эту тему? - поинтересовался я у Дегтярёва, когда он рассказывал о соглашении, подписанном с гендиректором Фонда «ЖКХ» Константином Цициным на расселение из аварийного жилья на проспекте 60 лет Октября краевого центра.

- С Сергеем Вадимовичем мы постоянно на связи, - рассказал врио губернатора. - И не только по линии Фонда «ЖКХ» (экс-премьер - глава его Наблюдательного совета. - А.Г.), он же возглавляет еще и ИППО...

- Да, Императорское Православное палестинское общество.

- Мы и на этой почве с ним знакомы хорошо. Плюс он входит в руководство футбольного клуба «Динамо».

- Степашин - член совета директоров, да. А вы за «Динамо» болеете?

- Я - за Россию. И за свой Хабаровск, и за «Амур», и за СКА «Нефтяник». А с Сергеем Вадимовичем мы достигли соглашение, будем открывать Академию футбола «Динамо» в Хабаровске - недавно с ним созванивались. Он болеет за детский футбол - мы тоже, объединим здесь усилия, в Хабаровске...

После этого разговора у меня появился повод позвонить экс-премьеру Степашину.

У Александра Гамова появился повод позвонить экс-премьеру Сергею Степашину Фото: Иван МАКЕЕВ

«Былую славу надо возрождать с мальчишек»

- Сергей Вадимович, вы с Константином Цициным специально поехали, да, чтобы спасти Хабаровск от аварийного жилья? Или сам молодой руководитель к вам обратился?

- Это же программа, она была запланирована. Дегтярёв активно включился здесь в работу. И никаких неожиданностей быть не может. Мы деньги даем только в том случае, когда подготовлены необходимые документы, проверки проведены, что дом, действительно, аварийный. Это не просто так – дал деньги, и расходуй, куда хочешь. Дегтярев системно работает в этом плане, надо отдать ему должное. Хабаровск – город очень красивый.

- Жаль, что там такая «аварийка», такой большой объем. И много лет никто этим не занимался.

- Это же не только там. Нам еще предстоит очень много делать и после 2023-го. Но вот взялся за эту проблему наш президент. Если он взялся за проблему, ведет ее и контролирует, мы выполним все то, что запланировано

- Я спросил у Михаила: как вы контактировали с Сергеем Степашиным по этой широкой тематике? Он сказал: не только по этой. У нас по линии ИППО есть контакты, и, в частности, сказал, что Сергей Вадимович окажет помощь в создании Академии футбола.

- Да, я ведь член совета директоров футбольного клуба «Динамо». Кроме всего прочего, веду программу развития детского футбола. Я возглавляю попечительский совет специально созданного для этого фонда.

У нас уже несколько филиалов Академии имени Яшина есть в Республике Дагестан, очень хорошо работающие. В Воронеже уже открыли, сейчас открываем во Владивостоке. И я предложил Михаилу сделать то же самое и в Хабаровске. Тем более, что, когда он был депутатом Госдумы, возглавлял Комитет по спорту. Мы с ним по этой части часто контактировали. Поэтому свои предложения мы тоже направили.

Я считаю, что развитие детского футбола сегодня - задача N 1. Наша игра, игра нашей сборной, не буду я ее комментировать, она все показала. Без детского футбола, это я говорю очевидные вещи, ничего мы не сдвинем. Ни легионерами, ни нашими миллионерами.

- Вы имеете в виду под миллионерами наших футболистов?

- Естественно.

- И сколько времени вы уже занимаетесь возрождением детского футбола?

- Как ВТБ полностью включился в программу футбольного клуба «Динамо», - это последние два с половиной года. Но и центральный совет «Динамо» нас тут поддерживает. Мы работаем рука об руку.

Но основная нагрузка ложится на ВТБ. Юрий Соловьев, председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо», он же первый зампред банка. И банкир опытный, и футбол любит и понимает. Поэтому вот такая у нас программа появилась..

- В Хабаровске когда может филиал заработать в полную силу?

- Вопрос наших совместных усилий. Мы предложили это сделать в этом году - посмотрим, как получится.

Сергей Степашин с вдовой футболиста Льва Яшина Валентиной Тимофеевной Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это и здание, и помещение, и поле?

- Да, естественно. Там есть и стадионы, и площадки. Это- совместная. Большую часть вкладывает центральный совет. Точнее, ВТБ, через нашу академию динамовскую. И участие должны проявить губернатор и его бюджет. Тем более, что это детский спорт, это не профессиональный спорт, здесь никто не обвинит, что мы тратим деньги на миллионеров.

- И когда у нас заработает детский футбол?

- Что касается «Динамо», я уже могу и сейчас сказать, что мы развиваем эту программу в Дагестане и Воронеже. Естественно, в Москве. Сейчас нужно обратить внимание на Петербург. Но там к «Динамо» относятся «трепетно», там для них главная команда – «Зенит».

Я надеюсь, что две замечательных школы ленинградские – «Смена» и «Зенит» - тоже заработают. Потому что чемпион страны не имеет в своей команде ни одного ленинградца. Такого не было никогда в истории ленинградского и даже петербургского «Зенита».

- Когда мы вернем былую славу российскому футболу?

- Мы послушаем 29-го, что нам скажет старший тренер и исполком Футбольного союза, тогда и узнаем. Одним предложением здесь не ответишь. Былую славу возвращать придется, видимо, не так просто. И не так скоро.

- Но все равно вернем?

- Обязательно. Футбол – спорт №1 для России, как бы ни играла наша сборная.

- Спасибо.

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