Риелторы назвали четыре верных признака дачи, которую лучше не покупать

Чтобы отдых на даче был в радость, нужно помнить о "подводных камнях" загородной недвижимости. Фото: Мария ЛЕНЦ

Второе лето из-за пандемии продолжается загородный бум. По словам риелторов, раскупают даже то, что последние лет десять считалось неликвидом и никому не было нужно ни по какой цене. Специалисты тем не менее рекомендуют не горячиться. Пандемия когда-нибудь закончится, а купленный проблемный дом останется. Причем связанные с ним проблемы, вполне возможно, будут отнимать силы и время даже и в том случае, если домом вы не пользуетесь. Эксперты компании «Метриум» назвали несколько типов таких домов.

1. «Нечистые» документы

Очевидно, что приобретать дом и участок можно только у собственника. На недвижимость должны быть подтверждающие это право документы:

- правоустанавливающие, на основании которых недвижимость покупалась или каким-то иным путем попала в руки нынешнего владельца (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т.п.),

- и правоподтверждающие (свидетельство о государственной регистрации права или выписка из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), если сделка была оформлена в период с 2017 года).

Если документы вызывают хоть какое-то сомнение, можно проверить их, самостоятельно заказав через портал Росреестра выписку из ЕГРН и кадастровый план земельного участка. Ни к каким посредникам для этого обращаться не надо, вы только потратите лишние деньги. Услуга вполне доступна для любого, кто умеет общаться с интернетом, в электронном виде у самого ведомства.

Самый проблемный случай — когда дом продается по доверенности. Это не противозаконно, но именно с такими ситуациями традиционно связана большая часть мошенничеств как на квартирном рынке, так и на дачно-загородном. Поэтому необходимо убедиться, что доверенность:

- не подделка,

- действующая (не просрочена и не отозвана).

Для проверки подлинности доверенности есть специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Приобретать дом и участок нужно только у собственника. Фото: Мария ЛЕНЦ

2. «Нехорошее» место

Понятно, что загородный дом или дачу сейчас мало кто захочет покупать в таком месте, где полностью отсутствует цивилизация и какая-нибудь инфраструктура. Но при этом и жить и отдыхать рядом с магистралью, стройкой или промзоной тоже никому не хочется.

Как ни парадоксально, но наиболее проблемными с этой точки зрения могут оказаться места, которые выглядят очень привлекательными со всех точек зрения. В чем подвох? А в том, что эту привлекательность видите не только вы, но и потенциальные инвесторы. Поэтому если рядом есть свободное место для строительства, не сомневайтесь — стройка будет! И хорошо, если построят малоэтажный коттеджный поселок. Но более вероятно, что это будет микрорайон из многоэтажек.

И это важный момент: дом надо выбирать в таком месте, где рядом все занято лесом и другими домами и нет «пустых пятен».

Также эксперты рекомендуют перед покупкой поинтересоваться документами градостроительного развития. Они размещаются:

- В Москве - на сайте www.mos.ru,

- в Московской области – на порталах городских округов,

- в других регионах есть свои аналогичные порталы.

Ну и наконец, не лишним будет прошерстить новости и форумы в интернете — не исключено, что именно там вы найдете сведения о каких-то проектах.

Отдельный вопрос - водо- и природоохранные зоны или же охранные зоны объектов культурного наследия. Во всех них действуют определенные ограничения по застройке. Как правило, это очень красивые и привлекательные места. Но приобретя там землю или старый одноэтажный дом (имея в виду его перестроить), вы можете обнаружить, что осуществить свои планы не вправе под угрозой сноса.

По любому эксперты советуют воспользоваться гугл или янденс-картами и внимательно изучить, что находится в радиусе хотя бы полутора-двух километров от понравившегося вам дома или участка. Нередко этого вполне достаточно для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Многие хотят иметь загородную недвижимость со всеми удобствами. Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Дом давно продается

Даже сейчас, несмотря на весь ажиотаж, есть дома, которые упорно никто не покупает уже 6-10 лет. Почему? Самая характерная причина — цена явно завышена. Собственник мечтает окупить во что бы то ни стало вложенные в дом деньги или воспользоваться ажиотажем.

Как узнать, давно ли продается тот или иной объект? Некоторые сервисы позволяют отследить дату подачи объявления о продаже. Но этот момент легко обойти, удалив объявление и вывесив его заново. Но никто не мешает опросить соседей или позадавать вопросы риелторам, которые занимаются конкретным районом.

Убедитесь, что дом, который вы покупаете, морально не устарел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. «Моральная старость»

Морально устаревшими считаются дома, возведенные более 20 лет назад. То есть в 90-е годы и раньше. Нередко именно они и «зависают» на рынке на несколько лет, поскольку имеются некоторые «подводные камни». Такой дом будет сложно при необходимости продать. Да и, скорее всего, он потребует больших вложений на капитальный ремонт.

Даже если дом был изначально построен качественно, никуда не деться от естественного износа. Несущие конструкции могут нуждаться в ремонте — а проверить это достаточно сложно. Аналогично — с инженеркой: электропроводкой, системой отопления, водоснабжения и т. п.

Морально устаревшими сейчас считаются и популярные в 90-е годы планировки. Тогда было модно строить дома больших площадей — чтоб продемонстрировать свой статус и достаток. Сейчас в моде более европейский подход, который подразумевает рациональность и эргономичность.

Так же прошла мода на показную «дворцовую» роскошь и вообще всякую вычурность. В тренде минимализм, а деньги, если они есть, вкладываются в высококачественные натуральные материалы.

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