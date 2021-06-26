«Маленькая Алла Пугачева»: Семья певицы впервые показала ее внучку

Внучку брата Аллы Пугачевой тоже зовут Алла. Фото: личный архив Пугачева

Алла Пугачева несколько лет назад потеряла самого близкого человека. Родному брату певицы полковнику запаса Евгению Борисовичу Пугачеву было 60 лет, когда мужчина умер после операции на сердце в Бакулевском центре.

После кончины брата Алла Борисовна поддержала сына Евгения, своего племянника Влада и его сына Женю (мальчика назвали в честь деда - Ред.).

Пугачева оформила опекунство над мальчиком, оплачивает его образование, подарила недавно ему квартиру в Москве.

Жизнь наладилась и у племянника звезды. После неудачного брака с матерью своего сына и прошлых отношений Влад встретил бухгалтера из Казани Гузель и женился. Минувшей осенью у пары родилась дочь, назвали Аллой.

Минувшей осенью у племянника Аллы Пугачевой родилась дочка. Фото: личный архив Пугачева

Но только после недавних крестин супруги решили показать девочку в соцсетях, создав для малышки там страничку.

Внучатую племянницу примадонны впервые показали в соцсетях. Фото: личный архив Пугачева

Как оказалось, если сравнивать детские фотографии Аллы Борисовны и ее внучки - Пугачева-младшая растёт копией своей бабушки. Такие же серо-голубые глаза и улыбка.

Алла Пугачева в детстве. Фото: Личный архив

Сейчас Алле 10 месяцев, родители малышки не исключают, что в будущем она тоже станет публичной личностью. Мол, девочка спокойная, но характер волевой, как у знаменитой бабушки.

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