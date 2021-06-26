«Маленькая Алла Пугачева»: Семья певицы впервые показала ее внучку

Внучку брата Аллы Пугачевой тоже зовут Алла. Фото: личный архив Пугачева
Алла Пугачева несколько лет назад потеряла самого близкого человека. Родному брату певицы полковнику запаса Евгению Борисовичу Пугачеву было 60 лет, когда мужчина умер после операции на сердце в Бакулевском центре.
После кончины брата Алла Борисовна поддержала сына Евгения, своего племянника Влада и его сына Женю (мальчика назвали в честь деда - Ред.).
Пугачева оформила опекунство над мальчиком, оплачивает его образование, подарила недавно ему квартиру в Москве.
Жизнь наладилась и у племянника звезды. После неудачного брака с матерью своего сына и прошлых отношений Влад встретил бухгалтера из Казани Гузель и женился. Минувшей осенью у пары родилась дочь, назвали Аллой.
Минувшей осенью у племянника Аллы Пугачевой родилась дочка. Фото: личный архив Пугачева
Но только после недавних крестин супруги решили показать девочку в соцсетях, создав для малышки там страничку.
Внучатую племянницу примадонны впервые показали в соцсетях. Фото: личный архив Пугачева
Как оказалось, если сравнивать детские фотографии Аллы Борисовны и ее внучки - Пугачева-младшая растёт копией своей бабушки. Такие же серо-голубые глаза и улыбка.
Алла Пугачева в детстве.
Фото: Личный архив
Сейчас Алле 10 месяцев, родители малышки не исключают, что в будущем она тоже станет публичной личностью. Мол, девочка спокойная, но характер волевой, как у знаменитой бабушки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарушил запрет: Максим Галкин показал честные кадры Пугачевой без белья и в микро-шортах
72-летняя Примадонна выглядит как девочка (подробнее)