Ксения Собчак приехала на «Жару» с антителами: «Переболела, но сделала «Спутник». Муж и мама тоже привьются!»

Ксения Сообчак на фестивале "Жара" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак 26 июня ведёт творческий вечер Григория Лепса на музыкальном фестивале «Жара». На красной дорожке Ксения вспомнила много хорошего о Лепсе: особенно ее впечатлила его галантность. Григорий был единственной звездой, кто пришёл на интервью к Ксюше не с пустыми руками: «Лепс принёс мне огромный букет роз. Очень приятно было. Из его хитов главный - «Рюмка водки на столе». Впечатляет многое, но особенно, наверное, альбом песен из цикла Владимира Высоцкого».

Поинтересовались журналисты у Ксюши: как она спасается в такую жару в Москве. Собчак тут была в своём репертуаре: «Кондиционер - отличное изобретение. Ну а главное - молодой новый муж рядом - лучший рецепт, чтобы хорошо выглядеть!» Ну а мы шутить не стали, и спросили Ксению Анатольевну о серьёзном - какой у неё уровень антител после перенесённого ковида, будет ли она и члены ее семьи прививаться и какой вакциной. Собчак рассказала kp.ru:

«Я переболела, у меня сейчас высокий уровень антител. Но я сделала прививку, потому что считаю это важным. Несмотря на то, что у меня было мнение врача о том, что мне можно пока не вакцинироваться - я сделала это. Потому что считаю важным. Сделала так называемую бустерную дозу. Да - это экспериментальная вакцина. Но сейчас под ИВЛ молодые - и 30-летние, и 40-летние. Вирус стал жёстче, стал опаснее. Очевидно, что переболеть новым штаммом значительно опаснее, чем сделать вакцину. Последствия какие-то от неё не исключаю, но они несравнимы с аппаратом ИВЛ. Поэтому мне странны дискуссии на эти темы. У нас нет трёх лет на клинические испытания: если все человечество не привьётся, то вирус будет мутировать все жёстче и жёстче. Это не реклама. Но много моих знающих друзей, которые глубоко разбираются в медицине - почему-то все делают Спутник. Поэтому я сделала Спутник».

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак рассказала, что и ее мама, и муж переболели коронавирусом, имеют антитела. Однако сейчас они записываются на вакцинацию и в ближайшее время привьются.