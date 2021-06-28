Природный газ открыл «Орленку» большие перспективы развития

В "Орленке" устроили для детей фантастический урок "Газ для нас". Фото: center-orlyonok.ru

24 июня на сцене амфитеатра «Орленка» происходило невероятное действие - артист Александр Пушной с двумя помощниками устроил для детей фантастический урок "Газ для нас", который можно было бы смело назвать зажигательным. Этот популярно-образовательный проект рассказывает о свойствах, добыче, переработке, применении природного газа.

В рамках проекта демонстрируются научно-технические достижения специалистов газовой отрасли и правила безопасного обращения с газом в быту.

Если бы в школе нам так уроки проводили, мы бы, наверное, химию с физикой наизусть знали, - смеясь, поделились впечатлениями одноклассницы Настя и Аня.

Представление было приурочено к событию, которое здесь долго ждали. Впервые за 61-летнюю историю детского центра сюда пришел природный газ. Провести его в «Орленок» хотели еще в советские времена. Но сложные геологические условия района требовали нестандартных решений и технологий, а когда Советского Союза не стало, об этой идее надолго забыли. Шестьдесят лет «Орленок» отапливался мазутом и соляркой.

Ведь детский центр работает круглый год. В его 10 лагерях и зимой, и летом отдыхают около 20 тысяч ребят со всех регионов России. А скоро их будет еще больше, потому что голубое топливо открывает перед «Орленком» большие перспективы развития.

С приходом природного газа открывается новая страница истории «Орленка». Изменится вся технологическая цепочка водоподготовки и водоотведения. А новейшие газовые котлы, у которых КПД выше 90%, позволят детскому центру прилично сэкономить на топливе. Эти дополнительные средства можно будет направить на решение важнейших задач, связанных с оздоровлением, питанием детей, созданием для них более комфортных условий. Поэтому для нас программа «Газпрома» очень важна, тем более, что Туапсинский район, в котором мы находимся, позиционирует себя как экологический курорт, - отметил директор детского центра Александр Джеус.

Проверить готовность инфраструктуры к подключению в «Орленок» приехал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. В декабре 2020 года компания ввела в эксплуатацию газопровод высокого давления Джубга–Новомихайловское, а в этом году протянула от него ветку к детскому центру.

- Когда я был школьником, всегда мечтал попасть в «Орленок». Ведь сюда приезжали интересные, яркие ребята, лучшие в учебе, спорте, музыке - «звезды» своих школ. Это впечатление с детских времен осталось, и поэтому я ехал сюда с некоторым трепетом и приятным чувством, что природный газ наконец пришел в главный российский детский центр. С «Орленка» начинается масштабная газификация Туапсинского района, - сказал Сергей Густов.

На чистое топливо в районе перейдут три населенных пункта. Около 3 тысяч жителей скоро смогут забыть о ежедневном зимнем ритуале по растопке печи, или заправке соляркой котла. В прямом и переносном смысле - вздохнут с облегчением, ведь природный газ на порядок экологичнее твердого и жидкого топлива.

Всего в программу газификации Краснодарского края до 2025 года будет вложено 4,2 млрд. рублей. Дополнительно будет проведен газ до всех домовладений, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах. В них примерно 140 тысяч домов еще отапливаются по старинке - коптящими воздух углем и дровами.

- «Газпром» разворачивает большую программу газификации регионов, которая почти в три раза больше предыдущей программы по финансированию и в два с половиной раза по количеству населенных пунктов. В ближайшие пять лет мы совершим прорыв в газификации: около 3,5 тысяч населенных пунктов получат природный газ, - сообщил Сергей Густов.

В «Орленке» зажегся факел Эстафеты газа, символическую искру которого юные участники этого события увезут домой, в более чем 30 регионов России.