Наташа Королева пришла на «Жару» без нижнего белья: «Секс есть! Антител много!»

Королева сообщила, что умеет находить выход из некрасивых ситуаций, в которые влипает ее муж. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу вечером на красную дорожку «Жары» 48-летняя Наталья Королева пришла с мужем стриптизером Тарзаном. Однако удивлял в этот летний вечер ни 51-летний Сергей Глушко - эпатировала публику его Наташа. Разрезы в области бёдер на платье намекали на шокирующий, но очевидный факт - Королева пришла без нижнего белья. Жарко же!

Наташа сегодня была без нижнего белья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парочку спросили: «Отказались ли вы от секса из-за такого зноя?» Сергей удивился: «Нет конечно! Сексом можно в любую жару заниматься!» Про таланты мужа Наташа рассказывала много и долго. Как известно, выступлений и спектаклей у Тарзана из-за пандемии стало гораздо меньше, появилось свободное время, и он пишет картины – то жену, то тещу. Выходит здорово – можно посмотреть у него в инстаграме.

Наташа Королева знает, как повысить самооценку мужа, поэтому рассказала нам: «В перспективе Сергей очень крутой художник. 20 лет живу с ним и вообще не знала, что такой талант рядом. Контрастная смена амплуа в стиле Сергея. Он был военным – стал стриптизером, из стриптизера теперь станет великим художником. Не побоюсь этого слова! Это его натура».

На вопрос какой главный скрытый талант у самой Натальи, она подколола мужа, намекая на недавний скандал с его «разовой изменой». Королева выступила громко: «Моя уникальная способность – находить красивый выход из некрасивых ситуаций, в которые попадает мой муж».

А муж с такой жены пылинки сдувает. Перед поездкой на «Жару» на одном из пальцев на ноге у Наташи стерся лак, и Сергей исправил это недоразумение - нарисовал акриловой краской сердечко. Пара теперь много времени проводит на даче – из-за коронавируса стараются не бывать в местах скопления людей. Вот и на фестивале все концерты идут без зрителей в зале – пишется телетрансляция.

Наташа рассказала, что переболела бессимптомно, о чем узнала по анализам: «Сейчас лучше всего поберечься. Носить маски, меньше публичных мест посещать. Что касается вакцинации, то думайте самостоятельно. Мама наша (75-летняя Людмила Порывай – прим. Авт.) вакцинировалась, нормально все перенесла. У нас высокий титр антител, поэтому есть время подумать. Будем смотреть, что будет происходить дальше и исходя из ситуации принимать решение о прививке».

Многие отметили, что Наташа преобразилась – овал лица стал более подтянутым, разгладились носогубные складки. Вероятно, ее лицо побывало в руках отличного врача-косметолога. После того, как Королева дала интервью об изменах мужа для шоу «Осторожно, Собчак!» многие раскритиковал певицу за то, что не пользуется достижениями аппаратной и инъекционной косметологии. Похоже певица прислушалась к хейтерам, которых так люто критикует.