Звезды 90-х на красной дорожке «Жары»: бомж-стайл от Королевой и Тарзана, гламурный шик от Успенской и бодрый Буйнов в костюме врача

Стилист оценил обновки артистов, а они рассказали о нарядах и самочувствии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу 26 июня на «Жаре» прошел концерт «Хиты 90-х». Их исполнители на красную дорожку фестиваля надели все лучшее сразу. Этих нарядов вы не увидите по телевизору – для выхода на сцену артисты переодеваются. Напомним, что все концерты фестиваля проходят без зрителей, но их покажут летом на Первом канале.

Стилист Анвар Очилов для kp.ru посмотрел на свежие летние образы звезд профессиональным взглядом.

Бомж-стайл от Королевой и Тарзана

Наташа Королева вышла на красную дорожку с мужем Тарзаном (Сергеем Глушко) в своеобразном наряде. Певица пошутила: «Мы сегодня япона-мама и япона-папа». Так Королева намекнула на то, что их с Сергеем единственный сын Архип востоковед, увлеченный Японией.

Наташа Королева вышла на красную дорожку с мужем Сергеем Глушко Фото: Михаил ФРОЛОВ

А стилист объяснил: «Бомж-стайл» (homeless-style) давно уже покорил западную богему, еще со времен легендарной коллекции модного дома Диор в начале «нулевых». Однако все в этот стиль давно наигрались: многослойность, небрежность – вещи с налетом «потасканности» и их специфическая манера ношения вышла из моды. А Наташа и Сергей видимо только решили попробовать сыграть в эту игру. Но ничего не вышло. Накидки сверху абсолютно не подходят к нарядам под ними. Прийти в этих мешках на красную дорожку – неверное решение. В Голливуде смешно наряжаются известные фрики, которых выпускают в самом конце на дорожку — после больших звезд. Но у нашей пары не вышел креатив – лучше бы мешки из целлофана надели, было бы хотя бы смешно и подошло под очки мужчины. А так страшно некрасиво. Если Наташу можно представить красоткой без этого халата – там ведь под ним симпатичное платье. То Тарзану тут нельзя помочь».

Гламур и шик от Любы Успенской

«Я люблю красиво и дорого одеваться, всегда стремлюсь хорошо выглядеть. Кто понимает – тот оценит!» - сказала Люба.

Любовь Успенская выглядела бесподобно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы оценили: «Королева шансона бесподобна. Облегающие голые наряды макси и прозрачные ткани вновь легитимный способ демонстрации сексуальности на светских раутах, подиумах и сценах. У Успенской тот самый вау-эффект, благодаря дорогой фактуре ткани, удачному крою и ультрамодному решению – многослойный наряд, шитье, корсет. Вспомните, как Сара Джессика Паркер в «Сексе в большом городе» носила длинные прозрачные платья поверх купальников. Этот тренд вернулся. А Успенская никогда не отстает от моды. Безупречная!»

Смелое решение от Карауловой

Юлианна Караулова недавно стала мамой, а уже на красной дорожке и прекрасно выглядит. «Легендарное возвращение талии и возвращение на сцену», - шутит певица.

Юлианна Караулова: классический лук, правильное сочетание оттенков, укладки, макияжа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анвар Очилов остался доволен: «Редкий случай, когда на нашей дорожке идеально подобрана даже обувь. Классический лук, правильное сочетание оттенков, укладки, макияжа. Теперь в моде «мужские» брючные костюмы с большими пиджаками. Пиджак можно и на голое тело надевать, но лучше корсет как у Юлианны».

Модный доктор Буйнов

Александра Буйнова выписали из ковидного госпиталя на этой неделе, а он уже в форме – поет, шутит и рассыпается в благодарностях врачам. «Земной поклон всем докторам, сестрам, нянечкам за все возможное и невозможное, что вы делаете для людей!» - Буйнов не случайно пришел во всем белом.

Белый костюм Александра Буйнова освежает и вдохновляет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист поясняет: «Пандемия изменила все сферы жизни, не обойдя индустрию моды. Многие модельеры вдохновляются героями нашего времени – работниками здравоохранения. Их форма символизирует для нас уверенность в том, что добро побеждает зло. Белый – залог хорошего настроения. Александр знал, как взбодриться после болезни – белый костюм освежает, вдохновляет. Силуэт строгий, но комфортный. Этим костюмом артист отдал еще и дань благодарности и уважения докторам».

Королева диско Лада Денс

«Девочка-ночь ты меня называй!» - пела Лада Денс сегодня вечером. Наряд соответствовал дискотеке. Если помните, то на прошедшем «Евровидении» сразу несколько певиц пели и плясали в похожих платья (Анжела Перистери, Наталья Гордиенко), заимствовав любимейший образ Джей Ло.

Наряд Лады Денс соответствовал дискотеке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилисту певица понравилась: «Блестящая Лада Денс в сказочном образе. Ее маленькое блестящее платье уместно и для сцены, и для дорожки. Стразы, камни, «невидимая» ткань – все скроено очень удачно».

Мисс безупречность Собчак

Ксения Собчак явилась на дорожку в платье от Rasario. Золотые туфли, массивные украшения под золото и винтажная прическа: Ксюша - барышня, которая умеет собирать образы лучше всех в шоу-бизнесе.

Ксения Собчак явилась на дорожку в платье от Rasario Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стилист шутит: «Как только Ксения нашла хорошего мужа, так сразу нашла свой стиль. Хорошеет не по дням, а по часам – умиротворенная, гармоничная, безупречная. Все в ее образе в «десяточку». Платье с имитацией запаха все еще в тренде!»