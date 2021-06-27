50-летний Владимир Политов женился на 26-летней поклоннице из Благовещенска

50-летний артист признался, что недавно женился во второй раз. Фото: Инстаграм.

За звездой группы «На-На» Владимиром Политовым с молодости тянется слава сердцееда. И не зря: 50-летний артист признался, что недавно женился во второй раз. Избранница певца младше его на 24 года. О своей жене Политов рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Героями шоу стали участники и бывшие солисты группы «На-На». Артисты делились откровениями о своей славе, заоблачных гонорарах и успехе у женщин. Политов, в 90-е считавшийся секс-символом, признался, что всегда относился к своим возлюбленным достаточно легко.

- Серьезных отношений у меня было немного, можно перечесть по пальцам одной руки. Но я всем женщинам, что были в моей жизни, благодарен за все, - рассказал Владимир.

14 января певец женился на своей поклоннице, 26-летней Ольге. Фото: кадр видео.

Сейчас его сердце занято: 14 января певец женился на своей поклоннице, 26-летней Ольге. Супруги познакомились в Благовещенске – родном городе Ольги. В 2017 году группа «На-На» гастролировала на Дальнем Востоке. Ольга сумела раздобыть номер телефона Политова и напросилась к нему на свидание после концерта.

- Была зима, она была закутана во все теплое. На первый взгляд, ничего особенного, скромная достаточно, — вспоминает артист. — Потом она прислала фотографии: спортивная, с длинными светло-русыми волосами, красавица.

Супруги познакомились в Благовещенске – родном городе Ольги. Фото: кадр видео.

Закончив вуз, поклонница Политова перебралась в Москву, нашла работу и стала чаще видеться со своим кумиром. Они начали встречаться, и как-то Владимир предложил Ольге перевезти к нему вещи. Влюбленные жили в гражданском браке, пока в январе этого года не решили узаконить свои отношения в Химкинском районном ЗАГСе. Свадьбу молодожены не устраивали, просто пошли в загс и расписались.

- Оля после пошла на работу, а я поехал на съемки, - рассказал Политов.

Владимир признался, что они уже думают о детях. «На-наец» хотел бы двоих детей – мальчика и девочку.

Ольга сумела раздобыть номер телефона Политова и напросилась к нему на свидание после концерта. Фото: кадр видео.

Молодая жена Политова старше его дочери всего на пять лет. От первого брака у Политова есть наследница, 21-летняя Алена. После развода первая жена Владимира Политова уехала жить в Индию и забрала дочь с собой. Потом мать Алёны переехала в Берлин, где родила еще одну дочку. Девушка получила образование в Германии, но потом влюбилась в русского парня и вернулась в Россию. Политов благородно освободил свою жилплощадь и отдал шикарную квартиру дочке и ее избраннику. Правда, молодые люди расстались после двух лет отношений.

Сейчас Алена по-прежнему живет в квартире отца. Девушка занимается соцсетями и монтирует видео для блогеров. Доход неплохой, но, по ее словам, нестабильный. К молодой жене папы Алена относится с уважением – они сумели подружиться. Владимир балует дочку, покупает ей модную одежду и всячески опекает.