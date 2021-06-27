«А ваша бабушка такое носит?»: 67-летняя Успенская выложила фото в откровенном корсете

Поклонники восхищаются неувядающей внешностью Успенской. Фото: Инстаграм.

Любовь Успенская умеет удивлять поклонников. Судя по ее Инстаграму, певица в свои 67 лет выглядит максимум на 30 (что, в реальной жизни, конечно, не так). Тем не менее, для своего возраста она действительно в потрясающей форме и может позволить себе самые смелые наряды. Успенская решила подразнить поклонников и поделилась на своей странице снимком в откровенном черном боди. На фото королева шансона одета в черный корсет, подчеркнувший ее аппетитный бюст, микрошорты и замшевые ботфорты. В подписи к снимку артистка поделилась своими впечатлениями от фестиваля «Жара».

- Московская «Жара» сегодня ничем не отличалась от жары в Баку. Не хватает только моря, - кокетливо сообщила звезда.

Успенская решила подразнить поклонников и поделилась в Инстаграме снимком в откровенном черном боди. Фото: Инстаграм.

«Люба королева», «Цветет и пахнет», «Мадонна курит в сторонке», «Вы вообще стареете?», «А ваша бабушка такое носит?», - пишут поклонники в комментариях.

Артистка не скрывает, что активно пользуется услугами пластических хирургов. Недавно она вновь сделала омолаживающую операцию, подтянув кожу лица и подкорректировав веки. Впрочем, одной только пластикой лица в этот раз дело не ограничилось: Успенская подкорректировала еще и ягодицы. Любовь Залмановна потратила на эту операцию два миллиона рублей.

В реальности королева шансона выглядит так. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Я недавно видела у Любы Успенской, как она сделала себе потрясающе попу. И я вам должна сказать, что, блин, не важно, сколько тебе лет, но если ты гордишься тем, что у тебя получилось, почему бы не показать? – как-то прокомментировала новую внешность своей коллеги певица Анита Цой.

По словам хирурга Тимура Хайдарова, оперировавшего Успенскую, артистка не захотела использовать силиконовые импланты – врач подкорректировал фигуру, используя ее собственные жировые запасы.

- Операция была направлена на тело: это и грудь, и руки, и спина, и животик. У нее была замена имплантов, плюс мы сделали подтяжку, потому что они были, грубо говоря, каменные. Я говорю: „Замуж еще хотим? Собираемся? Надо мягкую грудь тогда“, - делился эскулап.

Артистка не скрывает, что активно пользуется услугами пластических хирургов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Насчет «снова замуж» - это, похоже, не шутка. Певица с января этого года ведет бракоразводный процесс с мужем, бизнесменом Александром Плаксиным, и делит с ним элитную недвижимость. Супруги давно не живут вместе и теперь решили, наконец, поставить точку в своем 30-летнем браке. Тем более что артистка неожиданно выяснила, что супруг втайне от нее оформил на себя их общую квартиру в Лос-Анджелесе, да еще и подал в суд на раздел имущества. Плаксину удалось отсудить половину 400-миллионного состояния звезды. Теперь артистка собирает доказательства его нечестности и обещает посадить бывшего мужа в тюрьму.