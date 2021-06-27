В Москве проститутки обокрали замдиректора Комбината школьного питания

Мужчина не очень хотел рассказывать о своей проблеме, но обстоятельства не оставляли ему выбора Фото: EAST NEWS

Несколько дней назад в полицию обратился 54-летний Евгений (имя изменено) замдиректора одного из комбинатов школьного питания. Мужчина не очень хотел кому-либо рассказывать о своей проблеме, но обстоятельства не оставляли ему выбора.

Евгений поведал полицейским, что давно хотел провести ночь сразу с двумя женщинами. Но супруга никогда не соглашалась на такие эксперименты. И когда жена уехала на дачу, оставив мужа одного в квартире, он наконец решил осуществить давнюю мечту. Евгений нашёл в сети сайт, выбрал двух девушек и позвонил по указанному телефону. Около 10 часов вечера они уже были на пороге квартиры.

Через несколько часов, выполнив свои обязательства, девушки получили от Евгения деньги и уехали. А мужчина отправился спать. Он был уверен, что о случившемся той ночью никто никогда не узнает. Но он ошибался. Проснувшись утром, он открыл один из ящиков комода и заметил, что из него пропало несколько ювелирных украшений его жены. Рассказывать супруге правду, Евгений конечно же не хотел. Единственным выходом было попытаться вернуть пропажу как можно скорее. Для этого мужчина позвонил в полицию.

— 54-летний гражданин заявил о хищении из квартиры на улице Большая Академическая. Он сообщил, что ювелирные изделия исчезли после ухода двух неизвестных женщин, которых заявитель пригласил для оказания интимных услуг. Сумма ущерба устанавливается, — сообщил источник kp.ru.

Пока не известно удалось ли найти драгоценности, и как всё произошедшее Евгений объяснил своей супруге. В данный момент по данному факту полиция проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За отказ надеть маску полицейские под руки вынесли многодетную мать из МФЦ в Москве

Теперь женщина - фигурант двух административных дел и может попасть под уголовное преследование (подробности)