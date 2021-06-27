На комика Идрака Мирзализаде напали в центре Москвы из-за шутки про русских

Идрак Мирзализаде - известный стендапер. Фото: Instagram

Выпуск шоу «Разгоны» появился 1 марта на YouTube, но его фрагмент начал ходить по соцсетям пару недель назад. Суть передачи: несколько комиков собираются в студии и импровизируют, «разгоняют» шутки из житейских историй друг друга. Гостем выпуска стал стендапер Идрак Мирзализаде. Он рассказывал, как выносил грязный матрас из квартиры, которую только арендовал.

— Если что, предыдущие съемщики русские. Видимо, русские обмазываются гов..м и ложатся спать, — пошутил парень.

Эта фраза задела зрителей. В telegram-каналах, которые читают люди праворадикальных взглядов появились призывы наказать шутника. Даже обещали до 50 000 рублей награды тем, кто поколотит сатирика. Сам Идрак по национальности азербайджанец, но имеет гражданство Беларуси.

ДВОЕ НАПАЛИ СЗАДИ

27 июня Идрак опубликовал фрагмент своего очередного выступления, в котором поделился последними новостями.

— Мне пришло несколько тысяч угроз. Я сам в шоке… что так мало! Позавчера на меня двое напали сзади. Поэтому вы не видите следов ударов. Сзади у меня огромная шишка. Меня возмущает, что люди будто бы из благородных позывов защитить честь, напали на меня сзади, толпой. Это вообще-то наша фишка!

Комик рассказал, что после серии ударов от него потребовали извинений. Но он отказался. В конфликт вмешался охранник кафе, который наблюдал за ситуацией. Кстати, это было то самое заведение, где пару лет назад дебош учинили Кокорин и Мамаев.

Идрак призвал людей посмотреть не вырезанный фрагмент шоу про русских и гов..о, а целый выпуск. Так, по его мнению, будет понятен контекст, в котором прозвучала шутка. Выложить полный ролик «Разгонов» мы не можем — в нем много нецензурной лексики. Но если что, то выпуск №32.

— Действительно, в этом фрагменте я говорю гадости. Но без контекста несправедливо это публиковать, — заметил парень.

«Я ОСКОРБИЛ ЧУВСТВА КСЕНОФОБОВ»

В новом видео комик решил воспроизвести оригинал своего выступления без купюр. Он рассказал, как сталкивается с ксенофобией в отношении себя при поиске арендного жилья. А затем повторил:

«Мы с братом выбрасывали обос...ый матрас. Предыдущие съемщики, если что, русские. Видимо, русские обмазываются гов..м и ложатся спать. Я хочу разобрать эту шутку. Это суждение по одному инциденту о целом народе. То, с чем сравнивается любой неславянин. Я готов заявить, что не считаю, что у русских обос...ые матрасы. Только у людей, которые оскорбились на это.

Еще один фрагмент вырезали. В оригинале я рассказываю, что мы выносим матрас и тут на лестнице появляется мужчина. Вместо того, чтобы пройти быстро, он замедляет шаг, показывая, кто тут хозяин. Меня это злит, я не понимаю, с какой стати он это себе позволяет. Вот если бы это был француз… Французы — великая нация. А это какой-то русский Павел…

Тут я хочу извиниться. Французы ничтожество, они невеликая нация. Я вообще не считаю, что адекватные люди живут в мире, где есть великие и не великие нации. Есть только великие люди. Но эта фраза адресована исключительно ксенофобам, это все адресовано ксенофобам. Которые позволяют себе смотреть на меня и тысячи таких же Идраков свысока. Потому что они считают, что национальная принадлежность ставит их выше. Их может задеть, что их назовут не такими великими. Я не считаю, что я оскорбил чьи-то человеческие чувства. Я оскорбил чувства ксенофобов. Не хочу за это извиняться. Если ты извиняешься, значит согласен, что оскорбил. А я так не считаю».

В общем, звучит витиевато. Вроде, вы все не так поняли, но извиняться мне не за что, а если вас задевает, что русские обмазываются гов..м, то вы ксенофоб.

Впредь стендапер попросил называть статьи про нападения на себя: «Произошло нападение на основателя благотворительного фонда». У комика действительно есть такой — называется «Спасибо, Идрак». Организация дает деньги на общественно-полезные инициативы.

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