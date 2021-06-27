140 иностранцев выпустились из военно-воздушной академии

27 июня был выпускной у 2000 слушателей и курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

27 июня был выпускной у 2000 слушателей и курсантов Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. По такому случаю перед молодыми военными выступил замминистра обороны России Александр Фомин — он с сожалением заметил, что летчики завершили обучение в непростое время.

- Наращивается политическое, военное, экономическое, психологическое и информационное давление на Россию со стороны стран Запада, которое имеет цель сократить наши возможности по отстаиванию наших законных национальных целей, а также по проведению своей собственной и независимой внешней политики, – предупредил Фомин.

Всего академия выпустила в 2021 году без малого две тысячи человек. Конечно же, большая часть — это наши военные: 141 слушатель и 1544 молодых лейтенанта. Но еще 145 выпускников родом из 23 государств.

Замминистра пожелал иностранным выпускникам применять полученные навыки и знания в своих армиях для единственной цели: сохранения мира на всей земле.

С каждым годом в России учится все больше иностранных военных. Сейчас в академии таких 7% (900 из 12500 курсантов), они приехали к нам из 45 разных государств.