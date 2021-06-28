Как вакцина от коронавируса влияет на беременность и способность иметь детей

Беременным женщинам тоже можно прививаться. Но с осторожностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» продолжает разбирать мифы о вакцинации от коронавирусной инфекции вместе с врачом–кардиологом Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, одним из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симоном Мацкеплишвили.

Миф №1: Я БЕРЕМЕННА! МНЕ ВАКЦИНУ НЕЛЬЗЯ

Действительно беременность и лактация, то есть период кормления грудью, является противопоказанием для применения ЖИВЫХ вакцин. Но фишка в том, что на сегодняшний день в мире НЕТ НИ ОДНОЙ ЖИВОЙ вакцины, где используются живые ослабленные частицы SARS-CoV-2, направленной на профилактику ковида.

- Тем не менее, мы всегда к таким пациенткам относимся с большой предосторожностью, - отмечает Симон Мацкеплишвили. – CDC – центр по наблюдению за инфекционными заболеваниями в США – рекомендует вакцинацию беременных женщин. В нашей стране тоже проведены исследования и в ближайшее время мы ожидаем получение разрешения на использование вакцины «Спутник V» для беременных. Но это ситуация, когда перед прививкой женщина должна проконсультироваться со своим врачом и принять обоснованное и взвешенное решение.

Миф №2: ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ НЕ СМОГУ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ

На сегодняшний день нет никаких данных, что вакцинация от COVID-19 может повлиять на способность иметь детей как у мужчин, так и у женщин. Вакцинация не влияет на качество спермы, уровень тестостерона или состояние яйцеклеток.

- У меня нет никаких оснований говорить, что вакцинирование может каким-то образом повлиять на возможность зачать ребенка, либо на нормальный ход беременности и родов, - говорит Симон Мацкеплишвили. – С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что болезнь COVID-19 непредсказуема, есть непоправимые последствия. Если люди думают о продолжении своего рода, то они должны вакцинироваться и затем уже спокойно заниматься вопросами деторождения.

Миф №3: ВИРУС МУТИРУЕТ. ВАКЦИНА МЕНЯ НЕ ЗАЩИТИТ

По словам Симона Мацкеплишвили, коронавирус - это не убийца с ножом, и многие не видят, насколько он страшен, и поэтому его не боятся. Но на текущий момент в мире от ковида умерло почти 4 000 000 человек.

- Обычно новые варианты вируса появляются там, где люди не достаточно иммунизированы, в частности, где очень низкий уровень вакцинации. Поэтому, вероятно, и появился вот этот очень быстро распространяющийся индийский вариант. Но это один и тот же коронавирус! Поэтому иммунитет, который образуется после перенесенного заболевания COVID-19, либо после вакцинации во многом защищает от новых вариантов вируса тоже. Не полностью, но во многом защищает, - утверждает Симон Мацкеплишвили. – Поэтому сегодня, когда мы имеем индийский вариант с очень большим индексом репродукции, надо понимать, что вакцинация во многом замедлит распространение инфекции и тяжелый ход болезни. Все вакцины от коронавируса, которые существуют в мире, защищают и от основного варианта – уханьского, которого почти не осталось, и от британского, и от индийского, и от других вариантов.

Миф №4: Я ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАЩИЩЕН ОТ КОРОНАВИРУСА!

Многие думают, что, вот, уже больше года, как идет пандемия коронавирусной инфекции, я в это время кушал в ресторанах, ездил в такси, у меня хороший иммунитет, а то и вовсе – прекрасная генетика, мне вакцинироваться не надо. Вакцинация на мою уникальность повлияет и что-то нехорошее со мной произойдет.

- Не надо испытывать судьбу! Надо пойти, вакцинироваться, и спокойно жить дальше. Если человек не заболел до сих пор, это не значит, что он не заболеет в будущем, и как будет протекать заболевание, никто предсказать не может, - считает Симон Мацкеплишвили.

Эксперт допускает, что есть какая-то прослойка людей, в которых есть невосприимчивость к коронавирусу или перекрестная невосприимчивость в результате предыдущих коронавирусных инфекций, но кто даст гарантию, что вы в числе этих людей?

Миф №5: ВАКЦИНА ПОРТИТ КРОВЬ И ОТ НЕЕ УМИРАЮТ

Образование тромбов после вакцинации - возможное, хоть и крайне редкое осложнение.

Дело в том, что COVID-19 – это системное сосудистое заболевание, вызванное не столько вирусом, сколько повышенной активацией иммунной системы, которая атакует все органы и ткани человека, в первую очередь, кровеносную систему, кровеносные сосуды. Особая проблема COVID-19 – это тромбозы.

- Поэтому пациенты с ковидом получают антикоагулянтную (разжижающую кровь) терапию. COVID-19 активирует систему свертываемости крови, в частности, за счет того, что S-белок имеет определенный механизм взаимодействия с клетками иммунной системы и запуска выработки тромбоцитов. Плюс – воспаление сосудистой стенки. Это прямые причины образования тромбов, - объясняет врач. – Когда мы пациентов вакцинируем, мы при использовании большинства вакцин, приводим к тому, что в крови пациентов появляется S-белок. Тот самый, который является одной из причин тромбообразования.

В чем-то вакцинация симулирует процесс заражения, но в совершенно другой форме. Поэтому люди, у которых есть предрасположенность к тромбозам, у которых есть наследственная, либо приобретенная тромбофилия, или люди, которые принимают препараты, увеличивающие риск тромбозов (некоторые гормональные противозачаточные препараты, гормоны, некоторые препараты, которые используются для лечения злокачественных новообразований), - должны перед вакцинацией проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Миф №6: ТЕМПЕРАТУРУ ПОСЛЕ ВАКЦИНЫ СБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ

- У людей есть опасения, что применение парацетамола или любого нестероидного препарата для снижения температуры может снизить эффективность вакцинации, - говорит Симон Мацкеплишвили. – Это распространенный миф. Как и то, что антигистаминный препарат для снижения аллергической реакции на вакцину нарушает нормальный ход формирования иммунитета. Но факт в том, что некоторым пациентам я даже рекомендую перед вакцинацией принять таблетку любого антигистаминного препарата. И, безусловно, если у человека развивается высокая температура, или он даже 37,5 плохо переносит, то я не вижу никаких проблем, чтобы принять парацетамол или нестероидный противовоспалительный препарат, для того, чтобы чувствовать себя нормально.

Миф №7: ОТ ВАКЦИН ВИРУС РАЗВИВАЕТ ОПАСНЫЕ МУТАЦИИ

Ситуация здесь ровно противоположная, считает эксперт. Отказ от вакцинации приводит к тому, что в популяции появляются новые варианты вируса. В США, Великобритании, Германии, Израиле, - странах, где кампании по вакцинации идут успешно, видно, что борьба с новыми вариантами, в том числе с опасным индийским, и с COVID-19 в целом идет хорошо, ограничения не вводятся, а снимаются.

- Именно низкая вакцинация населения у нас в стране привела к тому, что сейчас идет разгул индийского варианта с новыми непредсказуемыми последствиями, - говорит Симон Мацкеплишвили. – А каждый случай заболевания, это потенциальная гибель какого-то количества людей. Знаете, есть такое выражение: «Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир». Так вот, вакцинация сейчас – это возможность спасти весь мир.

Абсолютные противопоказания к вакцинации:

- тяжелая аллергическая реакция на первый компонент вакцины,

- острое воспалительное заболевание (надо подождать выздоровления и выждать после от 1 до 4-х недель),

- недавно перенесенные серьезные хирургические вмешательства,

- тяжелый иммунокомпрометированный статус пациента (если у человека сильно подавлена работа иммунной системы).

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