У звезд стеснение пропало на закрытии «Жары»: Манижа пришла в золоте и бронзе, Ксения Собчак – с голой грудью, а Даня Милохин наконец прилично оделся

Закрытие фестиваля "Жара" удивило нарядами звезд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье 27 июня в подмосковном «Крокус Сити Холл» проходит закрытие международного музыкального фестиваля «Жара». По традиции на красной дорожке и после выступлений звезды демонстрировали обновки и делились новостями.

О планах на лето сайт kp.ru расспросил звезд, а стилист по нашей просьбе оценил наряды артистов.

Собчак почти разделась

39-летняя Ксения Собчак сейчас занята выбором школы для ребенка – в частных школах есть сады, где готовят к учебному процессу. Хотя Платону в этом году исполняется пять лет – мама спешит определиться. Сегодня сын сообщил маме, что хочет стать водителем – однако уже сейчас мальчик занимается с репетиторами иностранным языком и прочими «развивашками».

Телеведущая наряжалась в бутике дизайнерской одежды и впервые выбрала на дорожку наряд с таким откровенным декольте. Много лямок, креативных вырезов «дырок» теперь в тренде. Стилист Анвар Очилов считает: «В обед Ксения Собчак занималась спортом в престижном фитнесс-клубе и есть подозрение, что сегодня звезда не помыла голову - надела цацки и пошла. Платье не интересное – Ксении не идет». Сама Собчак пребывала в прекрасном настроении: «От меня обычно ждут обсер, но я могу делать комплименты». На закрытии Ксюша неожиданно хвалила прикид Дани Милохина.

Телеведущая Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Милохин стал денди

19-летний Даня Милохин заслужил комплименты не только Собчак, но и наши. Впервые звезда соцсетей ни в спортивном костюме, ни в рэперском прикиде и даже ни в креативном платье, а в приличной модной одежде. Мы узнали, что Даня – фанат Лепса, еды и дорогой одежды. Наш стильный эксперт считает: «Потрясающе выглядит этот молодой парень. И в этот раз он в центре внимания, потому что интересно и уместно одет. Он пытается быть разным и оказывается образ обеспеченного модного денди ему к лицу. Так можно и на дорожку в Каннах прийти». В кино, Даня, кстати, уже снялся – на днях случилась премьера документального фильма Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги». А летом его покажут на Первом канале – на «Жаре» Милохин пел и сольно, и в дуэте с Николаем Басковым

Блогер Даня Милохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Николаев и Проскурякова играют в модников

61-летний Игорь Николаев и 38-летняя Юлия Проскурякова на дорожку вышли в затемненных очках. Если для маэстро этот образ типичный, то его супруга впервые так странно выглядит – женственный образ, гламурные украшения и вдруг черные грубые немодные очки. По слухам, так Проскурякова скрывает мешки под глазами. Юлия учла критику наших модных экспертов в прошлые фестивальные дни и отказалась от мешковатых нарядов, акцентирующих недостатки фигуры. В этот раз Проскурякова выбрала платье, подчеркивающее достоинства фигуры – красивые плечи, форму груди, крутые бедра, стройные ноги. Воланы теперь в тренде – а этот, что у Юлии скроен так, что «вытягивает» фигуру и стройнит. Стилист Очилов резюмирует: «Отлично подобраны образы – как говорят «муж и жена одна сатана». Прекрасно, когда люди умеют вот так без помощи стилистов одеться уместно, красиво, здорово. Пиджак у народного артиста выше всех похвал – в таком можно и за рояль, и на модный подиум».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рита Дакота удивила штанами из 90-х

31-летняя Рита Дакота смогла удивить. Пожалуй, такого странного образа для «красной дорожки» за пять дней фестиваля еще не было. Вместо нарядного платья или костюма певица и композитор выбрала странную одежду для крупного мероприятия.

Очилов рассказывает: «Дакота удивляла всех своей женственностью, сексуальностью, умела наряжаться так, что молодые женщины могли без сомнений подражать. В этот раз Рита промахнулась – нельзя косить под западных звезд, у них сформировавшийся имидж. Надо пройти путь Бритни Спирс, чтобы позволить себе так явится на дорожку. Дакота выглядит нелепо в этих брюках для похода и топа для пробежек. Максимум куда можно позволить себе пойти в таком виде – потанцевать в клуб».

Рита Дакота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Манижа блестит и рада

29-летняя Манижа после участия в «Евровидении» стала одеваться согласно статусу большой звезды. На «Жару» певица пришла в блестящем во всех смыслах костюме. Цвет очень модный – стилисты его уже назвали золотым, но оттенок все же близок к бронзе. Фасон самый актуальный – чем шире брюки и мощней пиджак, тем моднее. Такой ширине брюк, как у Манижи можно только позавидовать. В июле у звезды день рождения – должен был быть концерт, однако пришлось перенести на осень из-за карантинных ограничений.

Певица Манижа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Artik&Asti стали хищниками

Солисты самой модной теперь группы устроили яркий выход. 27-летняя Анна Дзюба и 35-летний Артем Умрихин посетовали, что так как они иностранцы (гражданство Украины) пока не знают, как им можно привиться от коронавируса. Но хотят!

Стилист выходом Анны и Артема доволен: «Леопардовый принт ребятам идет – хотя правильно носить самый сложный тренд сезона не многим удается. Он точно не для скромников, если вы решились на «леопарда», то дополнение к нему – только нескромное сияние. Это могут быть брюки из ткани, похожей на жидкий металл или хотя бы украшения c камнями нескромных размеров. Ребята модные и кажется претендуют на звание главных стиляг «Жары».