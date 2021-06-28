Наталья Поклонская: Ухожу. Я не уцепилась за кресло депутата

Наталья - приятный собеседник и красивая женщина. Фото: Екатерина ВОЛОГЖАНИНА
- Наталья Владимировна, пора объясниться. По одной из версий вашего ухода из Госдумы, руководство «Единой России» уведомило еще полгода назад - в вас она больше не нуждается. Дескать, слишком часто Поклонская говорит в интервью, что она украинка.
- Ох как хорошо отследили-то! Но руководство фракции не критиковало меня из-за моей национальности. Я действительно украинка. Это не является чем-то плохим, наоборот, очень даже хорошо.
- Но как получилось, что вы больше не будете депутатом?
- Я хочу развиваться. Я не уцепилась за кресло депутата. Не буду здесь сидеть, зарабатывать себе пенсию.
- Депутаты этим и занимаются в Госдуме?
- Они пишут законы, конечно, и они большие молодцы. Но у меня, к сожалению, с этим не сложилось. Но я помогала конкретным людям.
- Куда вы уходите?
- А я не могу пока сказать. Рановато. Скажу только, что мне нравится тот формат работы, который мне предложили.
- Странно получается. Вы третий по упоминаемости в СМИ депутат в России, но сложившееся мнение: Поклонская больше властям не нужна. И при этом вас куда-то назначают.
- Мое право - держать интригу. И мы посмотрим, дальновидны ли наши политологи.
- Когда вы только приехали в Москву, у вас горели глаза. Мне в интервью вы говорили, что планируете бороться за чистоплотность Госдумы.
- Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но я же такой же депутат, как и мои коллеги, как мне с ней бороться-то?
- Обыкновенно. «Вот, граждане избиратели, сидит вор. Вот документы».
- Так нельзя голословно! На каждого можно указать: вон вор! Есть определенная процедура. Спецслужбы, правоохранительные органы - к ним вопросы.
- И еще одна версия вашей опалы - месть за крымский Форосский парк. Вы вмешались в конфликт на стороне протестующих жителей, что сильно изумило высокопоставленных татарских инвесторов. Стройка была заморожена, как, выходит, и ваше депутатство.
- Это не так. Татарских инвесторов я не знаю. Только по бумагам вижу: действительно основной застройщик - «ТатИнвестСтрой». Руководство Крыма выдавало им все разрешения на строительство. Потом министр сказал, что техническая ошибка была. И всё. И аннулировали эти разрешения. Получилось как-то даже смешновато... (Неожиданно и горячо меняя тему.) Я правда люблю людей. Я вот каждого человека люблю!
- ...Кроме создателей «Матильды».
- Кто сказал, что я их не люблю?!
- Как-то вы их извращенно любите! Вы, помню, жестко прошлись по создателям этого фильма о Николае Втором.
- Так получилось...
- И первые два года вашего пребывания в Москве вы все время ходили с портретом царя, в эпатаже иногда даже затмевали Милонова, хотя это была его роль - кусать всех, кто против власти, царя и Бога.
- Да. Я считаю, что сделала ошибку. Зачем навязывать людям идею, что они должны быть хорошими и смотреть только хорошее? Люди сами должны выбирать: будут они плохими, злыми, отвратительными или добрыми, прекрасными. Да, оскорбление памяти (императора) меня очень задевало и задевает. Были факты махинаций с бюджетными деньгами, которые выделялись под этот фильм Министерством культуры. Я направляла их в прокуратуру, но она ничего не выявила. Результат получился нулевой. А меня, конечно, СМИ преподнесли, что я хожу с иконами. Образ такой секты, да.
- И вдруг вы переменились! Вы, наихристианнейшая из политиков, заявили, что Хеллоуин - прекрасный праздник. И фотографию опубликовали в украинском наряде - в вышиванке. Народ изумился: что с Поклонской? То она против Украины, то она украинка, то боролась с «Матильдой», теперь она за Хеллоуин.
- Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что тот человек, который не меняет своего мнения, не меняет позиции, - человек фальшивый. Не интеллигент.
- Так у нас почти вся Дума такая - своего мнения без команды не меняют.
- Наверное, дело в том, что нет свободы. Хотя бы для себя. Я меняюсь. Если это кому-то не нравится, ну простите. Я развиваюсь.
Звонок из Красноярска. Слушатель сожалеет об уходе Поклонской из Думы, называет ее принципиальной, честной и красивой, зовет в Красноярск.
- Ой, спасибо! Огромное! Владимир, вы слышите? А вы говорите, что не приняла меня Москва. Смотрите, как люди любят!
- Это Красноярск звонил, не Москва - это разные России.
- Эта Россия настоящая! Сибирь! Знаете, я давно собиралась в Красноярск. Обязательно приеду! Там, кстати, наш святой Лука был, крымский святой, его почитают и любят в Красноярске.
- Наталья Владимировна, я заметил, вы перестали миссионерствовать. И теперь осторожно высказываетесь о религии.
- Потому что это мое очень личное. И я не хочу, чтобы туда (в чувства) кто-то плевал.
Вера - это когда ты делаешь от души, не для показухи. Когда приходят в церковь, чтобы покреститься на камеру перед политическими событиями, это не очень по-настоящему. В церковь лучше идти, когда тебя не снимают и не фотографируют. Ты идешь со своими мыслями к Богу. Не для камер.
Звонок в студию. Лев Николаевич. Нижний Новгород:
«Жаль, что вы уходите из Госдумы, а то мы бы вам поручение дали. Создать закон о труде и зарплате. Почему у нас такие низкие зарплаты? Почему большая смертность, низкая рождаемость? Почему рынок труда в коррупции погряз? Не так должно быть в стране победителей».
- Кстати, Наталья Владимировна, вы единственная из «ЕдРа», кто не проголосовал за пенсионную реформу.
- Было дело.
- Ну коль так, может, вам выйти из партии?
- Я не являюсь ее членом. Меня в 2016 году пригласили от фракции быть депутатом. И всё.
- Теперь ваши связи с «Единой Россией» исчезают?
- Да. Меня даже на съезд не приглашают.
- Что не получилось? Если бы вернуться назад, что бы вы не повторили?
- Аккуратнее бы себя вела в высказываниях. Не по-прокурорски, наотмашь, как я привыкла, а как политик. Политики должны уметь лавировать.
- Это как раз ненавидят люди в политиках! Двуличность.
- Знаю. Но чтобы выжить, нужно быть хитрее. Просто смекалистее.
- И стали бы очередной серой, легко манипулируемой депутатской душой!
- Не получится. У меня иммунитет прокурорский.
- А что бы вы сказали Москве? Может быть, на прощание. Чего не хватает, чтобы страна жила хорошо?
- Душа нужна: живые улыбающиеся люди. Которые умеют не только работать, но и радоваться и быть теплее. Вот этого, наверное, не хватает. На самом деле здесь только работа и работа. И всё! А нужно как-то тепло находить в жизни. И природу беречь.