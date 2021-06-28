Врагу не сдается их гордый «Дефендер», традиции партполитработы, артист Бероев в роли Кристиана X

Военный корабль Королевского флота Великобритании "Defender" Фото: REUTERS

Эсминец Ее Величества «Дефендер» («Защитник») вошел в крымские территориальные воды у мыса Фиолент, объясняя свою защитительную отвагу тем, что правительство Ее Величества считает Крым украинским и прибрежные воды - тоже, а Украина не возражала бы не то что против заплыва в крымские воды, но даже и против того, чтобы флот Ее Величества бомбардировал мятежный Севастополь. Тем более что Киев даже в этом случае был бы формально ни при чем.

Но Черноморский флот имеет другие взгляды на принадлежность Крыма, и флотские стали кидать бомбы по курсу британского эсминца, после чего он немедленно покинул 12-мильную зону и на полных парах устремился в Батум.

Там «Дефендер» встретили аджарские танцоры, прямо на причале исполнившие в честь его подвига лезгинку.

ПОСЛЕ «МОРСКОГО ИНЦЕСТА»

По поводу морского инцидента, или, как выразилось одно СМИ (слава ЕГЭ!), «морского инцеста», товарищ министра иностранных дел С. А. Рябков сообщил, что впредь можно будет кидать бомбы не по курсу, а непосредственно по цели. Рябков также предложил королевским военно-морским силам подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из «Defender» в «Offender». Так по-английски называется правонарушитель, преступник.

Но в самом деле есть традиция именовать эскадренные миноносцы устрашающими эпитетами - «Грозный», «Зломогучий» etc. Если британский эсминец будет демонстрировать свою зломогучесть, исполняя allegro udiratto с грозным пением

Наверх, вы, товарищи, все по местам!

Последний парад наступает! этот подвиг войдет в хрестоматии военно-морского дела.

Экипаж "Defender" в Батуми встретили национальными танцами Фото: REUTERS

ПОСЛАННИК РАДУЖНОЙ РАСЦВЕТКИ

Пока флот Ее Величества отважно бился в Черном море, старший брат британца не менее отважно сражался за интересы нетрадиционных людей во всем мире. Президент Байден утвердил назначение специального посланника госдепартамента, который «будет играть жизненно важную роль в реализации президентского меморандума о продвижении прав человека среди представителей ЛГБТ-сообщества во всем мире».

Госдеп, конечно, в своем полном праве назначать своего спецпредставителя по каким угодно вопросам. Хоть по коллекционированию пивных бутылок. Главное - чтобы обязательно во всем мире.

Однако зачем продвигать права человека среди представителей ЛГБТ-сообщества? До сих пор считалось, что внутри своего коллектива они и так правозащитно вполне продвинуты. Более того, являются авангардным носителем правозащитной идеологии и практики.

Хотя можно вспомнить советский опыт партполитработы. Она заключалась не только в пропаганде и агитации среди беспартийных, т. е. еще не проникнутых передовой идеологией во всей ее глубине, но также в политзанятиях, проводимых с верными-праведными, чтобы те дополнительно укреплялись в своих марксистско-ленинских убеждениях. Очевидно, политработу с педерастами всех стран госдеп намерен проводить ленинским курсом.

Пока же видны вдохновляющие результаты женевской встречи Байдена с Путиным, где договорились о возвращении послов к месту их аккредитации, ибо сколько же можно дома консультироваться.

Американский посол Салливан, приехав в Москву, тут же торжественно поднял флаг гордости. Конечно, это мог бы сделать и временный поверенный в делах, но, когда радужный стяг поднимает чрезвычайный и полномочный посол, оно выглядит величавее. Опять же и послу в Москве дело нашлось. Осталось придумать, какую хоругвь станет поднимать в Вашингтоне наш посол Антонов.

Фото: vk.comps:/usembru

ГЛУПОСТЬ - БОЖИЙ ДАР, НО...

А пока придумают, правозащитный прорыв осуществил артист Е. В. Бероев. Он явился на церемонию вручения премии «ТЭФИ - Летопись Победы» с желтой звездой Давида на пиджаке в знак протеста против того, что лиц, не имеющих свидетельства о ковидопрививании, не будут пускать в рестораны. И произнес речь: «У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? Не допустите сегрегации общества. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью!»

То есть уподобился датскому королю Кристиану X, надевшему на себя желтую звезду в знак протеста против намерения немцев депортировать датских евреев.

Точнее, уподобился королю из легенды.

Реальный Кристиан X говорил, что предпримет такой демарш, но что-то помешало, и дальше разговоров дело не пошло. Но поскольку депортация евреев в рейх - мелкая неприятность по сравнению с невозможностью посетить ресторан, гражданское негодование артиста оказалось сильнее, чем у короля, и он нацепил звезду.

Фото: instagram.com/egorberoev/

Его поддержали артисты Г. И. Данцигер и О. А. Будина. Последняя даже записала ролик, в котором удивительно работала головой: то выдвигала ее вперед на камере, то отодвигала, а затем снова выдвигала. Впрочем, такой тип сценического движения продемонстрировал еще Лоханкин, обличая инженера Птибурдукова. «Уйди, уйди, тебя я ненавижу, - продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве, - ты гнида жалкая и мерзкая притом!»

Прогрессивная общественность, однако, в массе своей не одобрила артистическое подражание датскому королю, находя его опошлением памяти о Холокосте-Катастрофе. Тут люди, как прогрессивные, так и регрессивные, оказались единодушны (чрезвычайно редкий случай) в том, что глупость, конечно, Божий дар, но не следует им злоупотреблять.