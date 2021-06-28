«Я была по уши влюблена и готова на все»: Зудина ответила на слухи о романе с Табаковым до своего совершеннолетия

Вдова Олега Табакова рассказала, как начался ее роман со знаменитым режиссером. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Зудина дала откровенное интервью Антону Красовскому для его YouTube-программы «Антонимы». Вдова Олега Табакова рассказала, как начался ее роман со знаменитым режиссером, и прокомментировала слухи о том, что их отношения с Олегом Павловичем зародились еще когда она была несовершеннолетней. Зудина подчеркнула, что в тот момент, когда у них случился первый секс, она уже достигла совершеннолетия.

- Я поступила в ГИТИС в 16 лет, но роман у нас начался, когда мне было уже 18. Мне было даже 18 лет и три месяца, я была совершеннолетняя. Никто меня ни к чему не склонял. Я была по уши влюблена и была готова на все. Многие мечтали об этом, и никого уговаривать бы не пришлось, - сообщила Зудина.

По словам вдовы режиссера, Табаков очень гордился тем, что может заманить актрис интересными проектами и хорошими зарплатами в театре, а не «другой» мотивацией.

- Он гордился, что платит хорошие деньги своим артисткам. Гордился, когда мог заплатить много. Он был хозяйственник прежде всего. Олег Павлович вкладывал деньги в разные новые проекты, - отметила Зудина.

Марина Зудина дала откровенное интервью Антону Красовскому для его YouTube-программы «Антонимы». Фото: кадр видео.

К слову, Марина была поклонницей Табакова практически с детства. Девочка мечтала стать актрисой, и ее мама – педагог музыки – много с ней занималась. Марина училась вокалу, танцам и занималась с фониатором, чтобы развить голос. Зудина хотела учиться в театральном училище, причем именно у Олега Табакова. В 1981 году, когда ей исполнилось 16, она пришла в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову, но успела попасть не на основные туры прослушивания, а уже только в добор. Тем не менее, Зудина успешно прошла собеседование, получила две пятёрки и поступила сразу на второй курс.

На момент начала их романа Олег Табаков был женат на актрисе Людмиле Крыловой. У них подрастали двое сыновей – сын Антон и дочь Александра. При этом дочь мэтра была всего на год старше Зудиной и тоже училась в ГИТИСе. Отношения отца с юной Зудиной больно ударили по детям режиссера, он долгое время не могли простить ему то, что он бросил их мать.

Табаков почти десять лет скрывал свой роман с Мариной, а ее устраивала роль его тайной «музы». Они поженились в 1995 году. В этом браке у режиссера родились двое детей – сын Павел и дочь Мария.