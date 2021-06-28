Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды28 июня 2021 2:20

Слишком горяча: Ирина Шейк снялась топлесс на пляже

У поклонников перехватило дух от вида прекрасной бесстыдницы
Ирина СУХАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ирина Шейк не зря считается одной из самых красивых женщин планеты.

Ирина Шейк не зря считается одной из самых красивых женщин планеты.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк не зря считается одной из самых красивых женщин планеты: 35-летняя модель снова доказала, что ее обожает камера. Модель поделилась в Инстаграме снимком, сделанным на пляже. На фото Ирина позирует топлесс, прикрыв обнаженную грудь руками. Из одежды на ней – только трусики от бикини и ярко-желтые босоножки.

- Солнечная долина, - лаконично подписала манекенщица свой пост.

«Слишком горяча», «Ирина, ты бомба», «Очень сексуальная», «Кэнье Вэст где-то рядом там кайфует», - пишут поклонники в комментариях.

На фото Ирина позирует топлесс, прикрыв обнаженную грудь руками. Фото: Инстаграм.

На фото Ирина позирует топлесс, прикрыв обнаженную грудь руками. Фото: Инстаграм.

Подписчики Ирины не преминули обсудить ее роман с рэпером Канье Уэстом – экс-супругом звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. В начале июня папарацци сфотографировали музыканта в компании Ирины на юге Франции. На фотографиях самый богатый рэпер планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке. Во Францию Канье прилетел, чтобы отметить день рождения: 8 июня ему исполнилось 44 года. Влюбленные остановились в Провансе в роскошном бутик-отеле Villa La Coste. Это целое поместье, красивая усадьба, окруженная садом. Номер в такой гостинице стоит в среднем полторы тысячи евро за ночь. Но Уэст не стал мелочится и арендовал отель целиком. Они с Ириной провели вместе четыре дня и выехали из гостиницы 9 июня.

Судя по всему, Канье действительно серьезно влюблен, если решил провести особенный для него день вдвоем с Ириной. Да еще и устроил такую роскошную романтическую поездку, предусмотрев все детали.

Слухи о том, что они встречаются, появились в мае. Хотя Шейк и Уэст знают друг друга довольно давно, уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на песню Канье Уэста «Power», где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже.

Ирина Шейк воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. После расставания со звездой «Мальчишника в Вегасе» Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Несмотря на разрыв, бывшие гражданские супруги сохранили ради дочки дружеские отношения. Брэдли часто забирает дочку из детского сада и отводит ее на занятия по рисованию и танцам.

Шоу-бизнесИнтересное