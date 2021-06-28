Поклевал на миллион: попугай в Таиланде проглотил два десятка бриллиантов хозяйки

Попугай Фрости и его "добыча". Фото: Facebook/AnimalSpaceHospital

Птицам вообще, а попугаям тем более, свойственна тяга к блестящим вещам, но питомец жительницы Таиланда перешел все разумные пределы, проглотив более двух десятков бриллиантов из ожерелья хозяйки.

Жительница Таиланда рассказала, что ее трехмесячный попугай породы солнечная аратинга по кличке Фрости добрался до семейной шкатулки с драгоценностями и проглотил множество бриллиантов из хранившегося там колье.

Женщина вряд ли в ближайшее время хватилась бы пропажи, но попугаю вдруг сделалось нехорошо – он начал отказываться от еды и практически перестал двигаться.

После осмотра птицы и рентгеновского обследования ветеринары вынесли вердикт – инородные тела в желудке, сообщает Metro.

Птицу было решено прооперировать. Именно во время операции из пищеварительного тракта попугая и извлекли 21 бриллиант, весом не менее 0,2 карата каждый (один карат равняется 0,2 грамма).

«Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», – прокомментировал ситуацию хирург, проводивший операцию.

Специалист отметил, что без квалифицированной помощи попугай практически наверняка был обречен.

После вмешательства ветеринаров птица чувствует себя хорошо, но ей придется не меньше недели провести в клинике, чтобы врачи смоги убедиться в отсутствии у нее проблем со здоровьем после достаточно сложного хирургического вмешательства, проведенного под общим наркозом.