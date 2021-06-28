Лунный календарь на июль 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Красивое фото луны на фоне железнодорожного моста в Загребе, Хорватия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 июля, четверг

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День решительных, активных действий. Наконец-то, моно приниматься за те дела, которые давно ждут своего часа. Но помните, правильный настрой - это половина успеха.

У дня мощная энергетика, так что зеленый свет для проектов, требующих много сил.

Именинники: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.

2 июля, пятница

22-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Многие проекты на финишной прямой и вот тут не стоит расслабляться: сейчас потребуется особая концентрация. Особенно в том случае, когда вы полностью уверены в успехе. Не стоит пускать дела на самотек!

Именинники: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.

3 июля, суббота

23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Не лучший день для решительных действий: не нужно иметь дело с финансами и делать крупные покупки.

Особенно осторожным следует быть в общении с близкими людьми, потому как возможны ссоры на пустом месте.

Именинники: Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.

4 июля, воскресенье

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Воскресенье в полном смысле этого слова: день подходит исключительно для отдыха и расслабления. Не планируйте какие-либо дела, только развлечения и приятные встречи. Хорошо встречаться семьей, отправляться на прогулку и готовить еду.

Именинники: Алексий, Анастасия, Антон, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.

5 июля, понедельник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Нейтральный день. Не ждем от него ни особого успеха, ни неприятностей. Хорошо погружаться в финансовую сферу: можно проверить свои накопления, расходы, понять, где стоит сэкономить и как.

А вот для покупок не лучшее время, пока отложите их.

Именинники: Василий, Геннадий, Юлиания.

6 июля, вторник

26-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Переменчивый, противоречивый день. Удвойте внимание, так как из-за простых ошибок может пострадать большое дело. Возможны ссоры, судебные тяжбы.

Особое внимание здоровью. Не переутомляйтесь и прислушивайтесь к своему организму, а также слушайте интуицию.

Именинники: Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.

7 июля, среда

27-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Не все будет получаться, но это отнюдь не повод опускать руки. Отложите «проблему», не стоит сейчас зацикливаться на ней. Совсем скоро придет озарение и понимание, как справиться с трудностями.

Все известия сейчас стоит принимать философски: за тучами точно прячется солнце!

Именинники: Антоний, Иаков, Иван, Никита.

8 июля, четверг

28-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Сегодня мироздание покажет плоды наших трудов. Если они разочаруют, это повод задуматься и заняться самосовершенствованием. Ну а если все устраивает - поздравляем! Двигайтесь дальше в том же направлении, не сбавляя темпа.

Хороший момент для деловой активности и путешествий.

Именинники: Василий, Денис, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Семен, Федор.

9 июля, пятница

29-й лунный день. Убывающая Луна в раке.

Напряжение вокруг и внутри. Не допускайте вольностей в шутках и вообще будьте осторожны в своих речах. Сейчас все воспринимается гораздо острее.

В идеале этот день надо провести в уединении и размышлениях. Стройте планы и анализируйте свои поступки.

Именинники: Георгий, Давид, Дионисий, Иван, Павел, Тихон, Ферапонт.

10 июля, суббота

30-й/1-й лунные дни. Новолуние в Раке.

30-й лунный день - идеальное время для отдыха, расслабления и получения новых сил для грядущих свершений. Самое главное, что нужно сейчас сделать - это от души наслаждаться жизнью. Не ждите чуда, помните, что жизнь и есть чудо.

Не планируйте важных дел и встреч. Только любимые занятия и любимые люди.

Именинники: Амвросий, Георгий, Иван, Мартин, Самсон, Серапион.

11 июля, воскресенье

2-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Самое подходящее время для начала активных деловых действий. Начинайте новый бизнес, строительство, принимайтесь за учебу и самосовершенствование, вступайте в новую должность. Сегодня есть шанс если не воплотить в жизнь свою мечту, то точно начать это делать!

Именинники: Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергей.

12 июля, понедельник

3-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Напористость и мощь - вот главные характеристики дня. Энергии очень много и не всегда она идет в нужное русло. А потому важно не бездельничать и занимать себя, что называется «от рассвета и до заката». Тяжелый физический труд приветствуется!

Именинники: Павел, Петр.

13 июля, вторник

4-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Тяжелый день. По возможности следует избегать общения с неприятными, «тяжелыми» людьми.

В то же время, это идеальный момент для романтических свиданий: сейчас в людях раскрывается сексуальная энергия, появляется особая привлекательность и шарм.

Именинники: Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Яков, Иван, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля, среда

5-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Отличный день. Можно планировать самые смелые дела и браться за самые амбициозные проекты. Сейчас особый творческий подъем, используйте его. Благоприятный период для проведения массовых встреч, мастер-классов, для ведения переговоров, так как слово в этот день имеет особую силу.

Именинники: Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.

15 июля, четверг

6-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Хороший день. Сегодня все будет получаться легко, без особых усилий. Но дела должны быть нацелены исключительно на благо.

Сегодня вообще не стоит злиться и строить козни, день обладает эффектом бумеранга.

Именинники: Ювеналий, Фотий.

16 июля, пятница

7-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Особая сила слова: используем ее в своих интересах. Замечательными получатся мастер-классы, переговоры, да и просто сейчас будет легче склонить кого-то на свою сторону.

Стоит отправиться в путешествия или в деловую поездку.

Именинники: Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля, суббота

8-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Не слишком ровный день. Окружающие станут меть свое мнение, переносить встречи и высказывать сомнения. Но все это, к счастью, удастся преодолеть! Именинники: Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфим, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татьяна, Федор, Феодот.

18 июля, воскресенье

9-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Отложите важные дела, по возможности не имейте дела с финансами и отложите крупные покупки. Сегодня следует делать только то, что крайне необходимо. Все остальное отложите на пару деньков.

Именинники: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Сергий.

19 июля, понедельник

10-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День традиций. Проведите его с близкими и родными. Придумайте общее дело, которое объединит всех. Сейчас хорошо приступать к закладке новых традиций и правил.

Именинники: Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Лука, Марфа.

20 июля, вторник

11-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце

Энергетический пик месяца. Сил будет много! Но у каждой медали две стороны. Каждый час дня должен быть расписан. Если энергию не направить на благое дело, она найдет другое русло. Кроме того, сейчас нельзя ни на йоту усомниться в своих силах!

Именинники: Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.

21 июля, среда

12-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

День просвещения, мудрости. Впитываем информацию как губка, а значит, самое время записаться на курсы, начать самообразование.

В свою очередь, необходимо делится своим опытом и творческим багажом.

Именинники: Прокопий.

22 июля, четверг

13-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Хороший день для всевозможных творческих начинаний. В то же время, от нас потребуется решительность в действиях, без нее успеха будет не видать. Учтите, ни в коем случае сейчас не следует бросать то, что начато. Обязательно доведите дело до логического завершения.

Именинники: Кирилл, Панкрат, Федор.

23 июля, пятница

14-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

День наполненный энергией. Завтра полнолуние и сегодня есть последняя возможность что-то исправить, внести корректировки. Особенно это касается налаживания разрушенных связей - самое время извиниться и восстановить утраченное.

Именинники: Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил,

24 июля, суббота

15-й лунный день. Полнолуние в Водолее.

Неблагоприятный день. Нервозный, суетливый. День пустой болтовни: будет много слов и обещаний, но, скорее всего, ничего из сказанного так и не воплотится в действительность. Держите ухо востро и постарайтесь провести день в уединении! Именинники: Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга.

25 июля, воскресенье

16-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Настало время выдохнуть и расслабиться после трудов праведных. Сейчас у всех у нас законный день для отдыха и приятных встреч. Только не стоит устраивать грандиозных вечеринок. Не перетруждайтесь и постарайтесь не употреблять алкоголь.

Именинники: Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор.

26 июля, понедельник

17-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Легкий день. Можно совершать красивые поступки ради своей второй половины, планировать романтические свидания и строить матримониальные планы.

А вот деловую активность лучше свести к минимуму, романтика будет занимать все мысли…

Именинники: Антоний, Гавриил, Юлиан, Сарра, Серапион, Стефан.

27 июля, вторник

18-й лунный день. У бывающая Луна в Рыбах.

Будто бы зигзаг судьбы. Вероятно, что сегодня все пойдет не так, как хотелось бы. «Все сыплется из рук» - самое точное определение. Серьезные дела откладываем, судьбоносные решения не выносим.

В этот день не стоит никого обманывать: все обязательно вылезет наружу.

Именинники: Иван, Никодим, Онисим, Стефан.

28 июля, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Наэлектризованный воздух, нервы как оголенные провода. Сейчас ни в коем случае нельзя вступать в ссоры или провоцировать конфликты. Если это случится, примирение вряд ли будет возможно когда-либо.

Сомнения не допустимы. Решили на что-то? С полной уверенностью идите до конца!

Именинники: Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.

29 июля, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Не так много сил, чтобы браться за великие дела. А вот у многих женщин будет наблюдаться, напротив, прилив энергии. Женские чары раскрываются на сто процентов. Грех это не использовать в достижении своих целей. Мужчинам стоит быть начеку.

Именинники: Алевтина (Валентина), Афиноген, Иаков, Иван, Юлия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.

30 июля, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Работа в команде принесет больше дивидендов, нежели «сольное выступление». Помните: один ум хорошо, а два лучше.

Хороший момент, чтобы уделить внимание своим финансам - провести ревизию прихода и расхода, проконтролировать постоянные траты.

Именинники: Вероника, Лазарь, Леонид, Марина (Маргарита).

31 июля, суббота

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Время принимать решения. Тот редкий момент, когда на высоте и интуиция, и расчет.

Сейчас благоприятно получать знания и делиться ими с окружающими. Наше восприятие на высоте и удастся сделать буквально невозможное.

А вот безделье под запретом!

Именинники: Аполлинарий, Афанасий, Иван , Леонтий, Стефан.