Лунный календарь на июль 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Красивое фото луны на фоне железнодорожного моста в Загребе, Хорватия.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
1 июля, четверг
21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
День решительных, активных действий. Наконец-то, моно приниматься за те дела, которые давно ждут своего часа. Но помните, правильный настрой - это половина успеха.
У дня мощная энергетика, так что зеленый свет для проектов, требующих много сил.
Именинники: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.
2 июля, пятница
22-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Многие проекты на финишной прямой и вот тут не стоит расслабляться: сейчас потребуется особая концентрация. Особенно в том случае, когда вы полностью уверены в успехе. Не стоит пускать дела на самотек!
Именинники: Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
3 июля, суббота
23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Не лучший день для решительных действий: не нужно иметь дело с финансами и делать крупные покупки.
Особенно осторожным следует быть в общении с близкими людьми, потому как возможны ссоры на пустом месте.
Именинники: Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.
4 июля, воскресенье
24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Воскресенье в полном смысле этого слова: день подходит исключительно для отдыха и расслабления. Не планируйте какие-либо дела, только развлечения и приятные встречи. Хорошо встречаться семьей, отправляться на прогулку и готовить еду.
Именинники: Алексий, Анастасия, Антон, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Федор.
5 июля, понедельник
25-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Нейтральный день. Не ждем от него ни особого успеха, ни неприятностей. Хорошо погружаться в финансовую сферу: можно проверить свои накопления, расходы, понять, где стоит сэкономить и как.
А вот для покупок не лучшее время, пока отложите их.
Именинники: Василий, Геннадий, Юлиания.
6 июля, вторник
26-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Переменчивый, противоречивый день. Удвойте внимание, так как из-за простых ошибок может пострадать большое дело. Возможны ссоры, судебные тяжбы.
Особое внимание здоровью. Не переутомляйтесь и прислушивайтесь к своему организму, а также слушайте интуицию.
Именинники: Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Феодор.
7 июля, среда
27-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Не все будет получаться, но это отнюдь не повод опускать руки. Отложите «проблему», не стоит сейчас зацикливаться на ней. Совсем скоро придет озарение и понимание, как справиться с трудностями.
Все известия сейчас стоит принимать философски: за тучами точно прячется солнце!
Именинники: Антоний, Иаков, Иван, Никита.
8 июля, четверг
28-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Сегодня мироздание покажет плоды наших трудов. Если они разочаруют, это повод задуматься и заняться самосовершенствованием. Ну а если все устраивает - поздравляем! Двигайтесь дальше в том же направлении, не сбавляя темпа.
Хороший момент для деловой активности и путешествий.
Именинники: Василий, Денис, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, Семен, Федор.
9 июля, пятница
29-й лунный день. Убывающая Луна в раке.
Напряжение вокруг и внутри. Не допускайте вольностей в шутках и вообще будьте осторожны в своих речах. Сейчас все воспринимается гораздо острее.
В идеале этот день надо провести в уединении и размышлениях. Стройте планы и анализируйте свои поступки.
Именинники: Георгий, Давид, Дионисий, Иван, Павел, Тихон, Ферапонт.
10 июля, суббота
30-й/1-й лунные дни. Новолуние в Раке.
30-й лунный день - идеальное время для отдыха, расслабления и получения новых сил для грядущих свершений. Самое главное, что нужно сейчас сделать - это от души наслаждаться жизнью. Не ждите чуда, помните, что жизнь и есть чудо.
Не планируйте важных дел и встреч. Только любимые занятия и любимые люди.
Именинники: Амвросий, Георгий, Иван, Мартин, Самсон, Серапион.
11 июля, воскресенье
2-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Самое подходящее время для начала активных деловых действий. Начинайте новый бизнес, строительство, принимайтесь за учебу и самосовершенствование, вступайте в новую должность. Сегодня есть шанс если не воплотить в жизнь свою мечту, то точно начать это делать!
Именинники: Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, Павел, Сергей.
12 июля, понедельник
3-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Напористость и мощь - вот главные характеристики дня. Энергии очень много и не всегда она идет в нужное русло. А потому важно не бездельничать и занимать себя, что называется «от рассвета и до заката». Тяжелый физический труд приветствуется!
Именинники: Павел, Петр.
13 июля, вторник
4-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Тяжелый день. По возможности следует избегать общения с неприятными, «тяжелыми» людьми.
В то же время, это идеальный момент для романтических свиданий: сейчас в людях раскрывается сексуальная энергия, появляется особая привлекательность и шарм.
Именинники: Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Яков, Иван, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.
14 июля, среда
5-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Отличный день. Можно планировать самые смелые дела и браться за самые амбициозные проекты. Сейчас особый творческий подъем, используйте его. Благоприятный период для проведения массовых встреч, мастер-классов, для ведения переговоров, так как слово в этот день имеет особую силу.
Именинники: Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.
15 июля, четверг
6-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Хороший день. Сегодня все будет получаться легко, без особых усилий. Но дела должны быть нацелены исключительно на благо.
Сегодня вообще не стоит злиться и строить козни, день обладает эффектом бумеранга.
Именинники: Ювеналий, Фотий.
16 июля, пятница
7-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Особая сила слова: используем ее в своих интересах. Замечательными получатся мастер-классы, переговоры, да и просто сейчас будет легче склонить кого-то на свою сторону.
Стоит отправиться в путешествия или в деловую поездку.
Именинники: Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Никодим, Филипп.
17 июля, суббота
8-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Не слишком ровный день. Окружающие станут меть свое мнение, переносить встречи и высказывать сомнения. Но все это, к счастью, удастся преодолеть! Именинники: Александра, Алексий, Анастасия, Андрей, Евфим, Мария, Марфа, Николай, Ольга, Татьяна, Федор, Феодот.
18 июля, воскресенье
9-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Отложите важные дела, по возможности не имейте дела с финансами и отложите крупные покупки. Сегодня следует делать только то, что крайне необходимо. Все остальное отложите на пару деньков.
Именинники: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Сергий.
19 июля, понедельник
10-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
День традиций. Проведите его с близкими и родными. Придумайте общее дело, которое объединит всех. Сейчас хорошо приступать к закладке новых традиций и правил.
Именинники: Аввакум, Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Лука, Марфа.
20 июля, вторник
11-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце
Энергетический пик месяца. Сил будет много! Но у каждой медали две стороны. Каждый час дня должен быть расписан. Если энергию не направить на благое дело, она найдет другое русло. Кроме того, сейчас нельзя ни на йоту усомниться в своих силах!
Именинники: Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.
21 июля, среда
12-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
День просвещения, мудрости. Впитываем информацию как губка, а значит, самое время записаться на курсы, начать самообразование.
В свою очередь, необходимо делится своим опытом и творческим багажом.
Именинники: Прокопий.
22 июля, четверг
13-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Хороший день для всевозможных творческих начинаний. В то же время, от нас потребуется решительность в действиях, без нее успеха будет не видать. Учтите, ни в коем случае сейчас не следует бросать то, что начато. Обязательно доведите дело до логического завершения.
Именинники: Кирилл, Панкрат, Федор.
23 июля, пятница
14-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
День наполненный энергией. Завтра полнолуние и сегодня есть последняя возможность что-то исправить, внести корректировки. Особенно это касается налаживания разрушенных связей - самое время извиниться и восстановить утраченное.
Именинники: Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил,
24 июля, суббота
15-й лунный день. Полнолуние в Водолее.
Неблагоприятный день. Нервозный, суетливый. День пустой болтовни: будет много слов и обещаний, но, скорее всего, ничего из сказанного так и не воплотится в действительность. Держите ухо востро и постарайтесь провести день в уединении! Именинники: Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, Ольга.
25 июля, воскресенье
16-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Настало время выдохнуть и расслабиться после трудов праведных. Сейчас у всех у нас законный день для отдыха и приятных встреч. Только не стоит устраивать грандиозных вечеринок. Не перетруждайтесь и постарайтесь не употреблять алкоголь.
Именинники: Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор.
26 июля, понедельник
17-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Легкий день. Можно совершать красивые поступки ради своей второй половины, планировать романтические свидания и строить матримониальные планы.
А вот деловую активность лучше свести к минимуму, романтика будет занимать все мысли…
Именинники: Антоний, Гавриил, Юлиан, Сарра, Серапион, Стефан.
27 июля, вторник
18-й лунный день. У бывающая Луна в Рыбах.
Будто бы зигзаг судьбы. Вероятно, что сегодня все пойдет не так, как хотелось бы. «Все сыплется из рук» - самое точное определение. Серьезные дела откладываем, судьбоносные решения не выносим.
В этот день не стоит никого обманывать: все обязательно вылезет наружу.
Именинники: Иван, Никодим, Онисим, Стефан.
28 июля, среда
19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Наэлектризованный воздух, нервы как оголенные провода. Сейчас ни в коем случае нельзя вступать в ссоры или провоцировать конфликты. Если это случится, примирение вряд ли будет возможно когда-либо.
Сомнения не допустимы. Решили на что-то? С полной уверенностью идите до конца!
Именинники: Агриппина, Владимир, Матрона, Петр.
29 июля, четверг
20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Не так много сил, чтобы браться за великие дела. А вот у многих женщин будет наблюдаться, напротив, прилив энергии. Женские чары раскрываются на сто процентов. Грех это не использовать в достижении своих целей. Мужчинам стоит быть начеку.
Именинники: Алевтина (Валентина), Афиноген, Иаков, Иван, Юлия, Матрона, Павел, Петр, Феодор.
30 июля, пятница
21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Работа в команде принесет больше дивидендов, нежели «сольное выступление». Помните: один ум хорошо, а два лучше.
Хороший момент, чтобы уделить внимание своим финансам - провести ревизию прихода и расхода, проконтролировать постоянные траты.
Именинники: Вероника, Лазарь, Леонид, Марина (Маргарита).
31 июля, суббота
22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Время принимать решения. Тот редкий момент, когда на высоте и интуиция, и расчет.
Сейчас благоприятно получать знания и делиться ими с окружающими. Наше восприятие на высоте и удастся сделать буквально невозможное.
А вот безделье под запретом!
Именинники: Аполлинарий, Афанасий, Иван , Леонтий, Стефан.